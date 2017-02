Avis aux médias - Tournée de sensibilisation à la protection des renseignements personnels et de la vie privée sur Internet Ce que tu publies, penses-y!







MONTRÉAL-NORD, QC, le 17 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Veuillez prendre note que la députée de Bourassa-Sauvé et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des institutions démocratiques, Mme Rita de Santis, tiendra un point de presse vendredi le 17 février pour annoncer le passage de la tournée provinciale de sensibilisation à la protection des renseignements personnels et de la vie privée sur Internet Ce que tu publies, penses-y! destinée aux jeunes du deuxième cycle du secondaire.

Date et heure : Vendredi, le 17 février à 11 h 15 Endroit : Bureau de circonscription de la députée de Bourassa-Sauvé

5879, boulevard Henri-Bourassa Est, Bureau 305

Montréal-Nord (Québec) H1G 2V1

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des Institutions démocratiques

