Qu'est-ce que le syndrome de Sjögren?







MONTRÉAL, le 17 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le syndrome de Sjögren (nom d'un ophtalmologue suédois) est une maladie auto immune chronique dans laquelle le système immunitaire réagit contre certains organes des malades, détruisant ainsi les glandes exocrines (qui secrètent le mucus) comme si elles étaient étrangères au corps. Ces glandes sont attaquées par des lymphocytes (un type de globules blancs qui régularisent la production d'anticorps). Ceci entraine une diminution ou une absence totale des larmes (xérophtalmie) et de la salive (xérostomie) en plus de bien d'autres effets secondaires qui affectent les malades qui sont en majorité des femmes.

Cette maladie, aux symptômes peu apparents, entraîne des malaises qui contribuent à une piètre qualité de vie car les malades ont aussi des douleurs articulaires et musculaires (arthrite, arthrose...), une immense fatigue, peu de résistance, une mauvaise qualité de sommeil, des problèmes digestifs et gastriques (dus à l'absence des bonnes bactéries de la salive), la peau sèche et fragile, un manque de concentration, les yeux facilement irrités et fatigués par la sécheresse excessive due à la diminution ou l'absence de larmes ou par la qualité de l'air ambiant (vent, fumée, poussière, air climatisé, chauffage...).

La sécheresse de la bouche peut entraîner des difficultés à avaler et mâcher à cause du manque de salive et de la sécheresse de la gorge. Il est important de noter que la diminution de la quantité et qualité de la salive peut affecter l'état général des dents et des gencives et entraîner une augmentation des caries dentaires et maladies parodontales. Ces maladies du tissu buccal sont en partie attribuables à une concentration accrue de bactéries buccales causées par le mauvais fonctionnement des glandes salivaires. Il est essentiel que le malade et son dentiste surveillent rigoureusement l'hygiène dentaire afin de préserver le plus longtemps possible les dents des patients.

Jusqu'à présent les patients n'ont que des moyens limités pour soulager leurs symptômes. Pour les yeux secs, des substituts de larmes avec ou sans agents de conservation en doses unitaires et dont la viscosité varie d'une marque à l'autre, des crèmes ou gels pour la nuit afin de préserver la cornée dans un milieu humide pour éviter des inflammations des paupières (blépharites) et de la Pilocarpine (Salagen) prescrite par les ophtalmologues qui aident à stimuler la salive et même un peu les larmes. D'autres options sont les petits disques oculaires auto-dissolvants (pellets) ou l'occlusion temporaire ou permanente des canaux lacrymaux (occlusion des punctum).

Il ne faut pas négliger que le syndrome de Sjögren est très souvent associé à d'autres maladies (connectivites) arthrite rhumatoïde, lupus érythémateux, sclérodermie, syndrome de Raynaud.

Notre association est un organisme à but non lucratif qui depuis 1994 a pour objectif de faire connaître la maladie et d'apporter de l'aide et du soutien aux malades et à leurs familles.

Nous émettons 4 bulletins d'information par année grâce à l'aide d'autres associations semblables dans le monde.

Nous tenons des réunions informelles au moins 8 fois par année pour ceux et celles qui veulent en savoir plus sur ce syndrome.

Pour nous rejoindre, communiquer avec le 514-934-3666 ou 1-877-934-3666.

SOURCE Association du Syndrome de Sjogren

Communiqué envoyé le 17 février 2017 à 08:06 et diffusé par :