Crown Bioscience renforce la connectivité numérique avec la sortie de la plateforme technologique OncoExpresstm.

SANTA CLARA, Californie, 17 février 2017 /PRNewswire/ -- Crown Bioscience, une filiale en propriété exclusive de Crown Bioscience International (TWSE : code boursier 6554) et société mondiale de services de découverte et de développement de médicaments qui fournit des plateformes translationnelles afin de faire évoluer la recherche en oncologie et maladies métaboliques, a renforcé sa stratégie d'engagement numérique avec la sortie d'OncoExpress, un innovant moteur de recherche de données.

CrownBio a discrètement lancé son application web OncoExpress au deuxième semestre 2016 et est aujourd'hui en mesure d'offrir une expérience utilisateur améliorée grâce à des capacités de recherche et d'analyse plus puissantes qui renforcent sa vitesse et sa stabilité, une interface intuitive nouvellement conçue, ainsi qu'un affichage amélioré des données et des graphiques.

Le volume des données a été élargi pour inclure des données génomiques, pharmacologiques et histopathologiques intégrées pour les xénogreffes dérivées des patients et dérivées de lignées cellulaires, en plus des modèles syngéniques, HuGEMMtm et MuPrimetm d'immuno-oncologie.

OncoExpress est désormais aussi disponible comme application mobile pour les systèmes d'exploitation Apple et Android, afin de permettre aux utilisateurs d'accéder à des données de modèles de haut niveau depuis leurs dispositifs mobiles « en mouvement ».

« Les améliorations apportées à la plateforme technologique OncoExpress démontrent notre engagement à aider les scientifiques à extraire de la valeur de nos données de modèles oncologiques », a déclaré Laurie Heilmann, vice-présidente principale de la stratégie mondiale, du développement commercial et du marketing. Elle a ajouté : « Nous allons poursuivre nos efforts pour construire un ensemble d'outils révolutionnaires qui aident nos clients à avancer dans leur recherche et qui offriront davantage d'améliorations aux plateformes existantes tout au long de l'année 2017. »

Pour mener sa stratégie numérique, CrownBio a aussi engagé Gavin Cooper comme directeur exécutif du marketing. M. Cooper dirigera le groupe de marketing d'entreprise et sera responsable du développement en cours de la plateforme. M. Cooper rejoint l'entreprise après plus de 12 ans d'expérience dans la création d'expériences positives en termes de marques grâce à son engagement numérique.

Vous pouvez accéder à OncoExpress en cliquant sur oncoexpress.crownbio.com. L'application mobile peut être téléchargée sur Google Play et Apple Store.

Pour de plus amples informations sur l'engagement de CrownBio à l'égard de l'avancée dans le domaine de la découverte de médicaments d'oncologie et de maladies métaboliques, veuillez consulter https://www.crownbio.com/

À propos de Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience est une société mondiale de solutions de découverte et de développement de médicaments qui fournit des plateformes translationnelles afin de faire avancer la recherche en oncologie et en maladies métaboliques. Grâce à un vaste portefeuille de modèles pertinents et d'outils prévisionnels, Crown Bioscience permet aux clients de proposer des candidats cliniques de qualité supérieure.

À propos d'OncoExpresstm

OncoExpress est une application de recherche intuitive qui permet l'accès à des données scientifiques détenues par les trois bases de données oncologiques propriétaires de CrownBio, HuBasetm, MuBase® et XenoBase®. Le moteur de recherche remet des données de modèles qui englobent les courbes de croissance de la tumeur, la réponse à la qualité des soins, l'identification des biomarqueurs, l'expression des gènes et l'analyse des mutations.

