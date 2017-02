Airborne Wireless Network annonce la nomination du nouveau PDG







Un expert senior hautement estimé en opérations de sécurité, coordination et gestion pour mener la société dans sa prochaine phase de croissance

LOS ANGELES, le 17 février 2017 /PRNewswire/ -- Airborne Wireless Network (OTCQB: ABWN) annonce aujourd'hui la nomination de Michael (Mike) J. Warren en tant que président-directeur général.

Mike a récemment travaillé comme directeur régional de l'exploitation et de la sécurité pour ECC International en Afghanistan. À ce titre, il a supervisé la sécurité de 18 projets de construction majeurs du ministère de la Défense, pour un montant total de 1 000 000 000 $, dont un projet de route de 500 millions $ financé par la Banque asiatique de développement pour construire le périphérique entre Herat et Mazer-e-Sharif, ainsi qu'un projet de développement des infrastructures de l'USAID d'un montant de 50 millions $ avec le ministère des Mines, du pétrole et du gaz afghan. Avant cela, Mike a été le directeur des opérations, de la sécurité et de la sûreté pour Checchi & Company Consulting, Inc., en Afghanistan et s'est concentré sur le Programme de mesure et d'évaluation sous contrat avec l'USAID. Auparavant, il a occupé le poste de responsable des programmes pour les systèmes de composante humaine dans le cadre de la Force internationale d'assistance et de sécurité pour l'OTAN et l'armée américaine G-2. Il a été conseiller de l'ambassade des États-Unis, de la COMISAF, et du CJ2X au quartier général de l'ISAF à Kaboul, en Afghanistan.

Mike a pris sa retraite du Corps des Marines des États-Unis avec le rang de Lieutenant Colonel en 1994. Officier d'infanterie, il a servi en tant que second, 3e Groupe de surveillance et de reconnaissance à Okinawa ; commandant du plus grand casernement à la Naval Weapons Station, à Concord, en Californie, ainsi que plusieurs postes de commandement sur le terrain d'exercice militaire au dépôt de recrutement des Marines à San Diego. Natif de l'Illinois, il a obtenu un baccalauréat ès arts en Sciences politiques de l'Université du Missouri. Mike est également diplômé du Collège de commandement et d'état-major du Corps des Marines des États-Unis. Il est également certifié en tant que planificateur du contre-terrorisme, expert COIN (contre-insurrection) et dans de nombreux cours en sécurité et sûreté.

Mike dispose d'une vaste expérience en gestion de projets et a servi de nombreuses sociétés dans l'industrie du matériel et des logiciels informatiques, jouant un rôle total dans la croissance et l'expansion des sociétés.

J. Edward Daniels, président d'Airborne Wireless Network a déclaré : « Mike sera déterminant pour faire passer notre technologie à la prochaine étape de croissance. Son expertise en opérations de sécurité et son expérience du secteur civil et du secteur gouvernemental seront inestimables alors que nous poursuivons la commercialisation dynamique d'Infinitus Super Highwaytm. Nous pensons que son expérience unique et sa capacité à traduire la vision en une réalisation d'envergure mondiale seront exactement ce dont nous avons besoin pour entrer dans le prochain chapitre de l'entreprise. »

Pour de plus amples informations, veuillez consulter : www.airbornewirelessnetwork.com

Avis concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions des règles refuges de la loi des États-Unis Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés sont fondés sur les estimations et attentes actuelles de la direction de l'entreprise et sont assujettis à des risques et incertitudes importants. Si les hypothèses sous-entendues se révèlent inexactes ou si certains risques ou incertitudes se concrétisent, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux présentés dans les énoncés prospectifs.

Les risques et incertitudes comprennent, mais sans s'y limiter, la disponibilité du capital ; les incertitudes inhérentes associées au développement de nouveaux produits ou technologies et à l'exploitation d'une société en phase de développement ; notre capacité à lever les fonds supplémentaires dont nous aurons besoin pour poursuivre nos plans de développement de nos activités et produits ; notre capacité à développer et commercialiser des produits fondés sur notre plateforme technologique ; la concurrence dans l'industrie dans laquelle nous réalisons nos activités et nos ventes ; les conditions générales de l'industrie ; les facteurs économiques d'ordre général ; l'impact de la réglementation de l'industrie ; les progrès technologiques ; les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents ; les difficultés ou les retards de fabrication ; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets de l'entreprise ; et l'exposition aux litiges, notamment les litiges en matière de brevets, et/ou de mesures de réglementation.

Contact :

Robert Haag

IRTH Communications

Téléphone : +1-866-976-4784

ABWN@irthcommunications.com

Communiqué envoyé le 17 février 2017 à 06:36 et diffusé par :