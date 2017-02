/R E P R I S E -- Invitation de la presse - Annonce d'une aide financière concernant un investissement dans les infrastructures de transport maritime/

BAIIALA1) (compte non tenu des éléments particuliers) annuel record de 2,768 G$ Bénéfice d'exploitation annuel de 1,345 G$ Bénéfice net de 876 M$ et bénéfice net ajusté1) de 1,147 G$ MONTRÉAL, le 17 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé...

Le partenariat avec la plus grande marque de presse au Royaume-Uni s'amorcera en mai 2017 LONDRES, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Aimia Inc. (TSX: AIM), une entreprise de marketing propulsé par les données et d'analytique de la fidélité, a...