Ardent Mills désigne son directeur financier







DENVER, le 17 février 2017 /CNW/ - Ardent Mills, une entreprise de minoterie et d'ingrédients de premier plan, annonce avoir désigné M. John Barton à titre de directeur financier d'Ardent Mills et agira en qualité de membre de l'équipe de direction.

« Nous sommes ravis d'annoncer que M. Barton a accepté son rôle à titre de directeur financier d'Ardent Mills », a affirmé M. Dan Dye, PDG. M. Barton occupe le poste de vice-président pour l'équipe des finances depuis le premier jour de nos activités en mai 2014 et il possède une connaissance approfondie de l'entreprise, car il a joué un rôle essentiel dans la transformation de notre entreprise en transférant les systèmes ERP multiples vers une seule plateforme efficace. Il a fait preuve d'un solide leadership en ce qui concerne les activités journalières, notamment l'élaboration de rapports financiers et d'analyse, les opérations financières, l'analyse et suivi du capital de produits, la gestion des risques et la comptabilisation des stocks de grains tout en assurant un soutien financier pour Canada et à Porto Rico, du service d'assistance commerciale et en maintenant des processus et contrôles rigoureux. »

M. Bill Stoufer, directeur des opérations ajoute ce qui suit : « Nous sommes très heureux d'être en mesure d'avoir un professionnel qualifié qui provient du secteur et qui possède de telles connaissances, expériences et compétences en leadership pour occuper ce rôle clé. »

Avant de se joindre à Ardent Mills, M. Barton a occupé le poste de vice-président adjoint et de contrôleur chez Horizon Milling, une coentreprise de Cargill Incorporated et CHS. Il s'est joint à Cargill en 1988 et a occupé plusieurs postes en comptabilité et en finances pour les activités liées à l'acier, des plantes oléagineuses et des protéines de soya chez Cargill et a occupé le rôle de directeur adjoint au sein du service d'audit de l'entreprise.

M. Barton et sa conjointe, Jill résideront dans la région de Denver. Dans le cadre de son nouveau rôle, il relève désormais directement du président-directeur général, M. Dan Dye.

À propos de Ardent Mills

Ardent Mills est une entreprise de minoterie et d'ingrédients de premier plan, dont l'objectif est d'être un partenaire fiable auprès de sa clientèle, des consommateurs et des collectivités en offrant des solutions nutritives à base de céréales et innovantes. Les activités d'exploitation et de services d'Ardent Mills sont soutenues par 40 minoteries et des usines de mélange et une boulangerie spécialisée, et un centre d'innovation mobile, toutes situées aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico. Profondément enracinée dans les collectivités en Amérique du Nord, Ardent Mills possède son siège social à Denver, au Colorado. Elle emploie plus de 100 meuniers qualifiés, et soutient des milliers d'emplois locaux tout en apportant plusieurs milliards de dollars dans les économies locales. Pour en savoir davantage sur Ardent Mills, veuillez consulter le ardentmills.com.

