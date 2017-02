Tendance à la hausse des forfaits tout inclus? Voyages CAA-Québec commente la situation







QUÉBEC, le 17 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Alors que plusieurs prédisaient une majoration importante du prix des tout inclus à l'automne dernier, en raison notamment de l'ouverture de Cuba aux touristes américains, une récente analyse du Conference Board du Canada le confirme : le pire est évité! Selon cette analyse, les coûts n'auront connu qu'une légère hausse de 3,2 % pour les premiers mois de 2017 par rapport à la même période l'année dernière. Mais Voyages CAA-Québec se fait pour sa part encore plus rassurant alors qu'il observe plutôt une baisse de 6,6 % du coût moyen de ses forfaits vendus ! Explications.

Comprendre cette légère hausse

La demande accrue pour des voyages dans les Caraïbes et le Mexique par les Européens et les Sud-Américains est l'une des multiples raisons de cette augmentation moyenne de 3,2 % estimée par le Conference Board, une tendance observée depuis quelques années déjà. « De nouveaux marchés compétitionnent désormais avec les marchés nord-américains. Comme nous, ces voyageurs souhaitent profiter des plages des Caraïbes et du Mexique, ce qui accroît la demande, poussant ainsi les prix vers le haut. C'est le jeu de l'offre et de la demande, tout simplement. Mais à l'évidence, la faible valeur de la devise canadienne continue aussi de jouer un rôle en affectant les prix négociés en dollars américains par les grossistes », précise le vice-président des services voyages de CAA-Québec, M. Philippe Blain.

Par ailleurs, M. Blain explique que cette hausse estimée est limitée en bonne partie par l'augmentation du nombre de places mises à la disposition des voyageurs par les grossistes canadiens : « les hausses de prix sont un phénomène normal pour l'ensemble des produits et services, et le voyage ne fait pas exception. En outre, il faut comprendre que le coût moyen des tout inclus sur une période donnée évoluera en fonction d'une foule de variables dont le nombre de sièges disponibles, la destination et la gamme d'établissements choisie. Ces éléments sont déterminants pour saisir le portrait du marché et varieront d'une année à l'autre ».

Autres faits intéressants

Bien qu'une légère croissance des prix ait été observée au Canada, il en va tout autrement pour les tout inclus à destination de la République dominicaine qui, selon l'étude du Conference Board, ont connu une baisse de prix de l'ordre de 0,3 %. Voyages CAA-Québec peut témoigner de cette tendance alors que pour sa part, la diminution de prix observée se situe à 2 %.

Le prix moyen des forfaits

Alors que les offres en ligne sont très abondantes, il n'est pas toujours facile pour le consommateur de saisir la valeur moyenne d'une destination vacances. Le Conference Board du Canada* fournit des renseignements précieux à cet égard :

prix moyen d'un forfait tout inclus au Mexique et dans les Caraïbes : 2 026 $.

destination pour laquelle les prix sont les plus bas : Cuba (1 309 $).

(1 309 $). destination pour laquelle les prix demeurent les plus élevés : la Jamaïque (2 682 $).

prix moyen pour le Mexique : 2 223 $.

Quoiqu'il soit plus difficile de dénicher des aubaines à la dernière minute de nos jours, il n'est pas exclu de pouvoir encore trouver des voyages à bon prix. Même pour la planification d'un voyage « tout inclus », un expert en voyages se révèle un atout de taille. En plus d'avoir accès à tous les forfaits disponibles, il a l'expertise et l'agilité pour faire cette recherche. Il a aussi accès à de l'information qu'un profane n'a pas, en plus d'être en mesure de l'aider à déterminer ses besoins et lui recommander des destinations et hôtels selon leurs caractéristiques. « Sachez qu'à n'importe quel prix, un voyage sera toujours trop chèrement payé s'il ne correspond pas à vos attentes! », renchérit M. Blain.

À propos de CAA-Québec

CAA-Québec, organisme à but non lucratif, assure la tranquillité d'esprit à chacun de ses membres en lui offrant des avantages, des produits et des services de haute qualité dans les domaines de l'automobile, du voyage, de l'habitation et de l'assurance. Voyages CAA-Québec dispose de 14 centres de voyages un peu partout au Québec.

*Cette analyse se fonde sur des prix (incluant les taxes) collectés durant la première semaine de décembre 2016 pour des forfaits vacances de sept jours en occupation double, partant de Toronto le deuxième samedi de chaque mois, et ce, pour la période de la mi-janvier à la mi-avril 2017. Les données ont été recueillies sur le Web auprès des principaux voyagistes canadiens. Les prix de 2 170 établissements ont été examinés dans le cadre de cette analyse.

