/R E P R I S E -- Avis aux médias - L'UMQ participera au Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre/

MONTRÉAL, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La présidente ex-officio de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy, prendra part au Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre, qui se tiendra les 16 et 17 février à Québec.

Madame Roy profitera de l'occasion pour sensibiliser le gouvernement du Québec et les partenaires du marché du travail aux réalités et enjeux spécifiques des municipalités et des régions au chapitre de la main d'oeuvre, notamment en ce qui a trait à l'attraction, à l'intégration et au maintien en emploi.

Rappelons que les municipalités sont elles-mêmes des employeurs de premier ordre, alors qu'elles offrent plus de 80 000 emplois directs et plus de 8 000 postes électifs, et ce, dans toutes les régions du Québec.

Madame Roy sera disponible pour accorder des entrevues tout au long de l'événement. Les demandes peuvent être acheminées à monsieur Patrick Lemieux, conseiller aux communications et aux relations médias (cellulaire : (438) 827-4560; courriel : plemieux@umq.qc.ca).

