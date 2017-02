Religion et santé : T.B. Joshua finance l'opération chirurgicale de la gorge d'un jeune garçon







LAGOS, Nigeria, February 17, 2017 /PRNewswire/ --

L'Objectif de développement durable numéro 3 de l'ONU, qui fait la promotion de la santé et du bien-être pour tous, aide à équilibrer la provision et le financement des soins de santé, tout en faisant face à différents défis auxquels sont confrontés les citoyens ordinaires. La complexité de l'accès aux soins de santé et de leur financement est clairement reflétée dans l'expérience de vie touchante de Praise Sunday, un orphelin nigérian âgé de 13 ans, pendant un service religieux le dimanche 12 février à The Synagogue, Church Of All Nations (SCOAN), Lagos, Nigeria.

Le 8 mai 2016, lors d'un vol à main armée, Praise Sunday perd tragiquement sa mère et sa soeur. Pendant cette épreuve, le jeune garçon, dont le père est décédé plusieurs années auparavant, subit des blessures mortelles à la gorge.

Praise et les membres de sa famille éloignée cherchent une assistance médicale à travers le Nigeria, épuisant un peu plus leurs moyens financiers avec chacune de ses sept opérations chirurgicales. Laissé avec un tube de trachéostomie dans la gorge qui lui permet de respirer, il est totalement incapable de parler et ne peut communiquer que pas écrit. En septembre 2016, ils demandent de l'aide à The SCOAN, une institution religieuse connue pour ses nombreuses initiatives de bienfaisance. T.B. Joshua, le surveillant général, par le biais de la branche humanitaire de son organisation religieuse, finance alors une procédure médicale délicate et complexe réalisée au Life Vincent Pallotti Hospital, au Cap, en Afrique du Sud.

Ce sont le Dr Martin Vanlierde et le professeur Mark De Groot, spécialistes dans ce domaine, qui effectuent cette opération chirurgicale réparatrice visant à permettre à Praise de retrouver l'usage de la parole et de respirer normalement. L'opération est couronnée de succès et son rétablissement rapide dépasse les attentes. Le coût total des frais de voyage et des factures médicales de Praise s'est élevé à 50 000 USD, montant financé en totalité par l'organisation religieuse de T.B. Joshua.

À l'occasion d'une diffusion en direct de cette histoire sur Emmanuel TV, T.B. Joshua s'est adressé à la congrégation, encourageant les leaders religieux et les médecins à travailler ensemble afin de résoudre ce problème sociétal, lié à l'accès aux soins de santé aujourd'hui. Il a déclaré : « Si les serviteurs de Dieu et les médecins travaillent ensemble, ce qu'ils pourront accomplir est sans limite. Les médecins se servent de la nature, et notre Dieu est le Dieu de la nature. »

The SCOAN a déjà financé des voyages médicaux par le passé, notamment celui d'un policier nigérian qui avait reçu plus de 25 000 USD pour prendre l'avion jusqu'en Inde afin de subir une procédure médicale complexe visant à restaurer son système urinaire endommagé après s'être fait tirer dessus par des hommes armés alors qu'il était en service.

Grâce à leurs efforts collaboratifs, les organisations religieuses telles que The SCOAN, qui a aidé à transformer le calvaire d'un jeune garçon en une histoire inspirante, peuvent fortement améliorer l'accès aux soins de santé et leur financement.

