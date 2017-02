TerraPay s'associe avec MoneyTrans et Paga pour faciliter les transferts de fonds transfrontaliers entre l'Europe et le Nigeria







TerraPay, un réseau international faisant figure de pionnier dans le domaine mobile, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec MoneyTrans, une société de transfert d'argent de premier plan basée en Europe et en Afrique, et Paga, la première société de services financiers et de paiements du Nigeria, en vue de proposer des transferts de fonds transfrontaliers depuis l'Espagne vers des portefeuilles mobiles au Nigeria.

Désormais, les Nigérians vivant en Espagne peuvent envoyer de l'argent vers n'importe quel numéro de téléphone portable au Nigeria avec Paga, simplement en se rendant dans la boutique MoneyTrans la plus proche. Le destinataire peut retirer l'argent auprès de plus de 11 000 agents Paga à travers le Nigeria ou effectuer des retraits sans carte depuis des distributeurs automatiques. Le destinataire peut également utiliser l'argent pour régler des factures, acheter du temps de communication ou envoyer de l'argent vers n'importe quel autre numéro de téléphone ou compte bancaire au Nigeria, entre autres services.

Le service de transferts de fonds transfrontaliers basé sur mobile a été lancé en Espagne et sera suivi par des lancements successifs en Belgique, en France et en Italie au cours des prochaines semaines.

À l'occasion de cet événement, M. Jeremy De Smet, directeur de l'exploitation de MoneyTrans, a déclaré : « Nous sommes ravis de faire encore un grand pas en avant pour offrir des services de transferts d'argent mobiles en Afrique. TerraPay est bien positionnée pour offrir une solution solide reposant sur et tirant parti d'une infrastructure technique majeure qui est présente depuis de nombreuses années en Afrique. »

« Le Nigeria offre une large variété d'opportunités pour les sociétés telles que TerraPay, en tant que plus grand destinataire de transferts de fonds d'Afrique », a commenté Ambar Sur, fondateur et PDG de TerraPay. « Ce partenariat avec MoneyTrans et Paga jouera un rôle essentiel dans les transferts de fonds transfrontaliers au Nigeria, contribuant à réduire les frais, accroître la vitesse et améliorer la commodité pour les utilisateurs. »

À propos du partenariat, Jay Alabraba, cofondateur de Paga, a expliqué : « Nous sommes heureux de collaborer avec TerraPay et MoneyTrans pour assurer des transferts sécurisés entre l'Espagne et le Nigeria, le premier d'une série de corridors de transferts de fonds que nous lancerons ensemble. En associant la grande portée de Paga aux capacités éprouvées de TerraPay et MoneyTrans dans le secteur des transferts de fonds internationaux, nous apportons sur le marché une solution transparente et facile à utiliser pour les Nigérians chez eux ou dans la diaspora. »

Le Nigeria se classe à la sixième place des principaux pays destinataires de transferts de fonds dans le monde. En 2015, la Banque mondiale a estimé les transferts de fonds reçus au Nigeria à 21 milliards $.

