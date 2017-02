Le Syndicat des cols bleus déplore le déneigement







MONTRÉAL, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des Cols Bleus Regroupés de Montréal déplore la situation qui touche les citoyens de Montréal concernant la problématique du déneigement à Montréal. La présidente du Syndicat, Chantal Racette rappelle que le déneigement à l'interne fait par des Cols Bleus est plus efficace, plus sécuritaire et moins coûteux. D'ailleurs jeudi, sur les ondes de TVA, elle en a profité pour mentionner que le Maire Coderre avait promis de ramener les travaux à l'interne lors de sa dernière campagne électorale en 2013. Pourtant depuis son élection les contrats externes ont augmenté et ce dans plusieurs domaines et arrondissements, privant les citoyens de services de qualité auxquels ils ont droit. La solution est le rapatriement des travaux à l'interne.

