Aimia annonce ses résultats pour le quatrième trimestre de 2016







MONTRÉAL, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Aimia Inc. (TSX: AIM), une société de marketing propulsé par les données et d'analytique de la fidélité, annonce aujourd'hui ses résultats du trimestre terminé le 31 décembre 2016.

Le présent communiqué de presse doit être lu conjointement avec les états financiers consolidés et le rapport de gestion s'y rapportant, qui peuvent être obtenus à l'adresse http://aimia.com/fr/investors/quarterly-reports.html.

Faits saillants1) :

Résultats du quatrième trimestre

La facturation brute est demeurée essentiellement la même en devises constantes, s'établissant à 647,5 M$, grâce à la croissance affichée par les programmes Aéroplan et Nectar;

La marge du BAIIA ajusté s'est établie à 10,0 %, reflétant une discipline rigoureuse au chapitre de la gestion des charges d'exploitation et une diminution de la distribution reçue de Club Premier;

La nature saisonnière attendue de la facturation brute et un retour à des niveaux plus normalisés de dépenses en immobilisations ont entraîné une hausse considérable des flux de trésorerie disponibles avant versement de dividendes, qui ont atteint 121,6 M$.

Réalisations de 2016 et prévisions pour 2017

La Société a atteint les résultats ciblés dans ses prévisions de 2016 2) : la facturation brute s'est établie à 2 339,7 M$, la diminution des charges d'exploitation enregistrée pour l'ensemble des secteurs ayant entraîné une marge améliorée de 10,4 %; les flux de trésorerie disponibles avant versement de dividendes pour l'exercice complet se sont chiffrés à 206,1 M$.

: la facturation brute s'est établie à 2 339,7 M$, la diminution des charges d'exploitation enregistrée pour l'ensemble des secteurs ayant entraîné une marge améliorée de 10,4 %; les flux de trésorerie disponibles avant versement de dividendes pour l'exercice complet se sont chiffrés à 206,1 M$. La Société a simplifié et recentré ses activités : les charges d'exploitation annualisées ont diminué, une cession d'actifs non essentiels aux États-Unis est annoncée aujourd'hui et Mail Newspaper se joindra au programme Nectar à titre de nouveau partenaire d'envergure au cours du deuxième trimestre de 2017.

La Société a amorcé l'année 2017 en affichant un solide bilan financier, à la suite d'une revue de fin d'année de ses actifs et de ses placements et du rachat anticipé, en décembre 2016, des billets garantis de premier rang échéant en janvier 2017.

Les prévisions pour 2017 reflètent des activités de base recentrées et à marge plus élevée.





FAITS SAILLANTS1) Trimestres terminés les 31 décembre (en millions de dollars canadiens,

sauf les montants par action) 2016 2015 Variation en

pourcentage Variation en %

en devises

constantes Facturation brute 647,5 688,2 (5,9) (0,6) Total des produits des activités ordinaires 689,0 734,3 (6,2) 1,5 Résultat d'exploitation3),4) (46,5) (18,2) ** ** BAIIA ajusté 64,7 63,2 2,4 10,4 Résultat net3),4) (57,2) (24,7) ** ** Résultat par action ordinaire3),4) (0,40) (0,19) ** ** Résultat net ajusté par action ordinaire 0,20 0,17 17,6 ** Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation5) 139,8 108,3 29,1 ** Flux de trésorerie disponibles avant versement de dividendes5) 121,6 78,9 54,1 ** Flux de trésorerie disponibles avant versement de dividendes par action ordinaire5) 0,77 0,48 60,4 **

** Information non significative Se reporter à la rubrique « Notes » pour obtenir des précisions sur les notes des tableaux du présent communiqué de presse.

« Le travail accompli par notre équipe a entraîné une amélioration de la satisfaction des membres durant l'année et, de ce fait, une solide émission d'unités de fidélisation dans le cadre de nos principaux programmes coalisés durant le trimestre. En mettant l'accent sur une gestion rigoureuse de l'exploitation, nous avons atteint nos prévisions pour l'exercice, a déclaré David Johnston, chef de la direction intérimaire du groupe Aimia. « Forte de la revue du bilan, des progrès en cours sur le plan de l'exploitation et de la simplification des activités, Aimia a commencé l'exercice sur des bases solides à partir desquelles nous prévoyons améliorer la rentabilité et les flux de trésorerie en 2017. »

Faits saillants des résultats consolidés1)

Croissance des principales coalitions, contrebalancée par l'incidence des fluctuations des cours de change et des cessions

La facturation brute a reculé de 5,9 % (ou 40,7 M$) pour s'établir à 647,5 M$ pour le trimestre. Une tranche de 5,3 % (ou 36,3 M$) de cette diminution est attribuable à l'incidence défavorable des fluctuations des cours de change qui a été observée presque exclusivement dans le secteur Coalitions internationales en raison de la faiblesse de la livre sterling. Si l'on ne tient pas compte de l'incidence des fluctuations des cours de change, la facturation brute est demeurée essentiellement la même.

La facturation brute au titre des unités de fidélisation de nos programmes coalisés a augmenté de 12,4 M$, ou 2,4 %, compte non tenu de l'incidence des fluctuations des cours de change.

La diminution nette en devises constantes de 16,8 M$, ou 9,3 %, au titre des services de fidélisation et autres tient compte de l'incidence d'environ 10,0 M$ des cessions des activités liées aux services d'amélioration et des activités de Cardlytics au R.-U. annoncées précédemment.

Coalitions internationales La facturation brute a augmenté de 1,9 % en devises constantes par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent, pour lequel le programme Nectar avait dégagé un solide rendement. La facturation brute au titre des unités de fidélisation s'est accrue de 3,2 % en devises constantes, grâce surtout aux importantes campagnes promotionnelles de Sainsbury's menées au cours du trimestre.

La facturation brute a augmenté de 1,9 % en devises constantes par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent, pour lequel le programme Nectar avait dégagé un solide rendement. La facturation brute au titre des unités de fidélisation s'est accrue de 3,2 % en devises constantes, grâce surtout aux importantes campagnes promotionnelles de Sainsbury's menées au cours du trimestre. La facturation brute au titre des unités de fidélisation d'Aéroplan a augmenté de 2,0 %, grâce principalement à la hausse des volumes d'achat liés aux cartes de crédit financières et à l'augmentation de la facturation brute provenant d'Air Canada qui a découlé de l'accroissement de la capacité. Dans l'ensemble, la facturation brute du secteur Coalitions des Amériques a augmenté de 0,8 %.

a augmenté de 0,8 %. La facturation brute des Solutions mondiales de fidélisation a diminué de 5,1 %, ou 3,5 M$, en devises constantes. Une diminution de 9,5 M$ attribuable à la transition des activités liées aux primes d'un client au R.-U. a contribué en grande partie à contrebalancer la hausse des ventes d'autres anciens clients et la croissance des ventes fondées sur des plateformes. Ces ventes ont représenté environ 15 % de la facturation brute du secteur pour le trimestre.

Marge reflétant l'incidence favorable qu'ont eue les efficiences opérationnelles réalisées au cours de l'exercice précédent et diminution des coûts au quatrième trimestre

Le BAIIA ajusté s'est établi à 64,7 M$, ce qui a représenté 10,0 % de la facturation brute, en comparaison de 63,2 M$, ou 9,2 % de la facturation brute pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Si l'on ne tient pas compte des indemnités de départ, la marge du BAIIA ajusté correspondante s'est établie à 10,5 %, en comparaison de 11,0 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

En devises constantes, le BAIIA ajusté s'est accru de 6,6 M$, en raison principalement de la diminution des charges d'exploitation enregistrée pour l'ensemble des secteurs et de l'augmentation de l'apport d'Aéroplan qui a découlé de la hausse de la facturation brute, en partie contrebalancées par une diminution de la distribution reçue de Club Premier. La diminution des charges d'exploitation est attribuable à une discipline soutenue au chapitre de la gestion des charges d'exploitation, au calendrier des frais de promotion et des indemnités de départ des programmes Aéroplan et Nectar ainsi qu'à l'incidence des transitions des activités d'un client, des arrêts d'activités et des cessions.

Solides flux de trésorerie disponibles au quatrième trimestre et excellent rendement aux actionnaires

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont augmenté de 31,5 M$ pour s'établir à 139,8 M$, grâce à l'incidence positive de la diminution des charges d'exploitation en trésorerie, du coût des primes et des coûts directs. Les flux de trésorerie disponibles avant versement de dividendes ont augmenté de 42,7 M$ pour se chiffrer à 121,6 M$. La hausse des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation et la discipline plus rigoureuse au chapitre de la gestion du capital, qui a entraîné une baisse de 11,2 M$ des dépenses en immobilisations, ont été contrebalancées par des distributions plus élevées et par les remboursements d'impôt reçus en 2015.

Les flux de trésorerie disponibles avant versement de dividendes se sont chiffrés à 0,77 $ par action ordinaire pour le trimestre, ou 1,24 $ par action ordinaire sur une base normalisée pour les 12 derniers mois, ce qui correspond à un rendement des flux de trésorerie disponibles de 14,0 %, selon le cours de clôture de l'action au 31 décembre 2016.

Au cours du trimestre, des dividendes totalisant 34,7 M$ ont été versés aux actionnaires, dont une tranche de 30,4 M$ a été versée aux actionnaires ordinaires.

Le 9 décembre 2016, le total de la dette a été ramené à 450,0 M$, par suite du rachat anticipé de billets garantis de premier rang d'une valeur de 200,0 M$ au moyen de la trésorerie disponible.

Progrès au chapitre de la simplification et du recentrage des activités

Pour l'exercice complet, les charges d'exploitation ont affiché une baisse de 37,0 M$, ou 5,3 %, en devises constantes (compte non tenu de l'incidence de 45,7 M$ découlant de la provision au titre de la migration des cartes qui a eu lieu en 2015 et des pertes de valeur comptabilisées en 2015 et en 2016), ce qui reflète la rationalisation des activités et la cession des activités non essentielles.

des pertes de valeur comptabilisées en en 2016), ce qui reflète la rationalisation des activités et la cession des activités non essentielles. La revue des actifs non essentiels effectuée par Aimia a conduit à la signature d'une entente pour la vente de ses activités de fidélisation des canaux et des employés aux États-Unis à CM Insights pour un montant non-divulgué. Cette transaction devrait être conclue au cours des 90 prochains jours. Les activités de fidélisation des canaux et des employés aux États-Unis et les activités liées aux services d'amélioration (qui ont été vendues en juillet 2016) ont été présentées dans le secteur Siège social et Autres pour le quatrième trimestre de 2016. En 2016, ces activités ont représenté une facturation annuelle brute d'environ 168 M$, dont une tranche d'environ 20 M$ se rapporte aux services d'amélioration.

La revue des actifs inscrits au bilan s'est également soldée par des pertes de valeur de 66,0 M$ pour le trimestre, attribuables aux activités de fidélisation des canaux et des employés aux États-Unis, aux activités du secteur Solutions de fidélisation mondiales et à certains logiciels liés aux produits à l'échelle mondiale. La valeur comptable des placements a diminué de 24,1 M$ au cours du trimestre, en portant ainsi le total des réductions à 52,0 M$ pour 2016. Cette diminution a été partiellement contrebalancée par l'ajout de 39,2 M$ en billets convertibles de Cardlytics en 2016. De plus, la Société adoptera une approche davantage axée sur la consultation dans le cadre des services de fidélisation qu'elle fournit dans certains marchés, et elle procède actuellement à des cessions de placements au sein de China Rewards et de Travel Club en Espagne.

Prévisions pour 2017

Aimia présente ses prévisions pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2017.

À l'heure actuelle, Aimia prévoit présenter les résultats suivants :

La facturation brute des principaux secteurs devrait demeurer essentiellement la même et se chiffrer à environ 2,1 G$;

La marge du BAIIA ajusté des principaux secteurs devrait s'établir à environ 12,0 %;

Les flux de trésorerie disponibles avant versement de dividendes devraient être supérieurs à 220 M$.

Les prévisions ne tiennent pas compte de l'incidence des dépenses ou des paiements relatifs aux indemnités de départ ou des mesures additionnelles susceptibles de découler de la restructuration ou de la cession d'actifs non essentiels. Les principaux secteurs excluent Autres faisant partie de la division Siège social & Autres, qui reflète les résultats des activités de fidélisation des canaux et des employés aux États-Unis pour lesquelles une entente de vente fut signée le 14 février 2017, ainsi que les résultats des activités liées aux services d'amélioration vendues en juillet 2016.

Se reporter à la rubrique « Énoncés prospectifs » ci-après pour plus de précisions concernant les hypothèses sous-jacentes aux prévisions présentées ci-dessus et les risques qui s'y rapportent.

Téléconférence trimestrielle avec les investisseurs et webdiffusion

Aimia tiendra une téléconférence à 8 h 30 HE le vendredi 17 février 2017 pour discuter des résultats financiers du quatrième trimestre de 2016. On peut y participer en composant le 1 888 231-8191 ou le 647 427-7450, dans la région de Toronto. La téléconférence sera webdiffusée simultanément à l'adresse http://event.on24.com/r.htm?e=1350040&s=1&k=94918B49F05EFED7512479562FF28A07.

Une présentation sous forme de diapositives accompagnant la téléconférence sera disponible le soir du 16 février 2017 à l'adresse : http://aimia.com/en/investors/presentations.html et une rediffusion de la téléconférence sera disponible pendant les 90 jours qui suivront la diffusion initiale à l'adresse : http://aimia.com/content/aimiawebsite/global/en/investors/events.html. Le présent communiqué de presse a été examiné par le comité d'audit d'Aimia et approuvé par le conseil d'administration de la Société, sur recommandation du comité d'audit, avant sa publication.

Notes

Les mesures financières hors PCGR (BAIIA ajusté, résultat net ajusté par action ordinaire, flux de trésorerie disponibles avant versement de dividendes et flux de trésorerie disponibles avant versement de dividendes par action ordinaire) et les devises constantes sont expliquées à la section intitulée « Mesures financières hors PCGR ». Les prévisions pour 2016 (telles que communiquées en février 2016, mise à jour en août 2016 et en janvier 2017) ne tenaient pas compte des coûts liés aux indemnités de départ ayant trait à la restructuration annoncée en août 2015 et aux remboursements d'impôt. Aux fins de comparaison avec les prévisions, le BAIIA ajusté est présenté compte non tenu de coûts de 9,0 M$ liés aux indemnités de départ, tandis que les flux de trésorerie disponibles avant versement de dividendes sont présentés compte non tenu de paiements de 16,3 M$ liés aux indemnités de départ et d'un produit d'impôt de 50,3 M$, qui comprend des intérêts de 1,6 M$, au titre du remboursement d'impôt lié au report en arrière d'une perte au Canada . Le rachat anticipé des billets échéant en janvier 2017 s'est également traduit par un paiement d'intérêts de 6,5 M$, qui n'était pas prévu au moment où les prévisions ont été établies et qui a aussi été exclu du calcul des flux de trésorerie disponibles avant versement de dividendes. Le résultat d'exploitation, le résultat net et le résultat par action ordinaire du trimestre terminé le 31 décembre 2016 tiennent compte de pertes de valeur de 66,0 M$, dont une tranche de 53,2 M$ est liée au groupe d'UGT du secteur SFM et une tranche de 12,8 M$, aux activités de fidélisation des canaux et des employés aux États-Unis. Le résultat net et le résultat par action ordinaire du trimestre terminé le 31 décembre 2016 tiennent également compte d'un recouvrement d'impôt sur le résultat de 1,4 M$ lié à ces pertes de valeur. Le résultat d'exploitation, le résultat net et le résultat par action ordinaire du trimestre terminé le 31 décembre 2015 tiennent compte de pertes de valeur de 13,5 M$ liées au groupe d'UGT des solutions de fidélisation au Canada . Le résultat net et le résultat par action ordinaire du trimestre terminé le 31 décembre 2015 tiennent également compte d'un recouvrement d'impôt sur le résultat de 3,6 M$ lié à ces pertes de valeur. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, les flux de trésorerie disponibles avant versement de dividendes et les flux de trésorerie disponibles avant versement de dividendes par action ordinaire du trimestre terminé le 31 décembre 2015 tiennent compte d'un montant de 20,7 M$ reçu de Revenu Québec, qui représente le remboursement d'un dépôt versé au troisième trimestre de 2014.

Annexe

Les faits saillants pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016 sont les suivants :

FAITS SAILLANTS 1) Exercices terminés les 31 décembre (en millions de dollars canadiens,

sauf les montants par action) 2016 2015 Variation

en % Variation en %

en devises

constantes Facturation brute 2 339,7 2 469,0 (5,2) (3,6) Total des produits des activités ordinaires 2 288,1 2 460,6 (7,0) (4,7) Résultat d'exploitation2)3)4) (86,4) (1,2) ** ** BAIIA ajusté2) 234,2 263,4 (11,1) (11,8) Résultat net2)3)4)5)6) (64,6) 5,2 ** ** Résultat par action ordinaire2)3)4)5)6) (0,55) (0,11) ** ** Résultat net ajusté par action ordinaire2)5)6) 0,98 0,96 2,1 ** Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation7)8) 301,8 295,9 2,0 ** Flux de trésorerie disponibles avant versement de dividendes7)8) 233,6 202,3 15,5 ** Flux de trésorerie disponibles avant versement de dividendes par action ordinaire7)8) 1,42 1,12 26,8 **

Notes

Les mesures financières hors PCGR (le BAIIA ajusté, le résultat net ajusté par action ordinaire, les flux de trésorerie disponibles avant versement de dividendes et les flux de trésorerie disponibles avant versement de dividendes par action ordinaire) et la notion de devises constantes sont expliquées à la rubrique « Mesures financières hors PCGR ». Le résultat d'exploitation et le BAIIA ajusté de l'exercice terminé le 31 décembre 2015 tiennent compte de l'incidence favorable de 45,7 M$ liée à la réduction de la provision au titre de la migration des cartes. Le résultat net, le résultat par action ordinaire et le résultat net ajusté par action ordinaire de l'exercice terminé le 31 décembre 2015 tiennent compte de l'incidence favorable de l'ajustement de 33,6 M$ lié à la provision au titre de la migration des cartes, déduction faite d'une charge d'impôt de 12,1 M$. Le résultat d'exploitation, le résultat net et le résultat par action ordinaire de l'exercice terminé le 31 décembre 2016 tiennent compte de pertes de valeur de 66,0 M$, dont une tranche de 53,2 M$ est liée au groupe d'UGT du secteur SFM et une tranche de 12,8 M$, aux activités de fidélisation des canaux et des employés aux États-Unis. Le résultat net et le résultat par action ordinaire de l'exercice terminé le 31 décembre 2016 tiennent également compte d'un recouvrement d'impôt sur le résultat de 1,4 M$ lié à ces pertes de valeur. Le résultat d'exploitation, le résultat net et le résultat par action ordinaire de l'exercice terminé le 31 décembre 2015 tiennent compte de la perte de valeur de 13,5 M$ liée au groupe d'UGT des solutions de fidélisation au Canada . Le résultat net et le résultat par action ordinaire de l'exercice terminés le 31 décembre 2015 tiennent compte également d'un recouvrement d'impôt sur le résultat de 3,6 M$ lié à cette perte de valeur. Le résultat net, le résultat par action ordinaire et le résultat net ajusté par action ordinaire de l'exercice terminé le 31 décembre 2016 incluent l'incidence du gain de 23,2 M$ découlant de la cession des droits commerciaux sur les activités de fidélisation liées aux cartes au Royaume-Uni. Le résultat net, le résultat net par action ordinaire et le résultat net ajusté par action ordinaire de l'exercice terminé le 31 décembre 2015 tiennent compte de l'incidence de 18,6 M$ de la vente du placement dans les actions de catégorie B d'Air Canada au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2015, déduction faite de la charge d'impôt sur le résultat de 2,9 M$. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, les flux de trésorerie disponibles avant versement de dividendes et les flux de trésorerie disponibles avant versement de dividendes par action ordinaire de l'exercice terminé le 31 décembre 2016 tiennent compte d'un produit d'impôt de 50,3 M$, qui comprend des intérêts de 1,6 M$, au titre du remboursement d'impôt lié au report en arrière d'une perte au Canada . Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, les flux de trésorerie disponibles avant versement de dividendes et les flux de trésorerie disponibles avant versement de dividendes par action ordinaire de l'exercice terminé le 31 décembre 2015 tiennent compte d'un produit d'impôt de 20,4 M$ au titre du remboursement d'impôt lié au report en arrière d'une perte au Canada et d'un montant de 20,7 M$ reçu de Revenu Québec, qui représente le remboursement d'un dépôt versé au troisième trimestre de 2014.

À propos d'Aimia

Aimia Inc. (TSX: AIM) est une entreprise de marketing propulsé par les données et d'analytique de la fidélité. Nous fournissons à nos clients les connaissances sur leur propre clientèle dont ils ont besoin pour prendre des décisions commerciales plus éclairées, pour bâtir à long terme des relations individuelles pertinentes et gratifiantes, faisant évoluer l'échange de valeur dans l'intérêt mutuel de nos clients et des consommateurs.

Avec ses 2900 employés présents dans 16 pays, Aimia forme des partenariats avec des groupes d'entreprises (coalitions) et des compagnies individuelles afin de les aider à générer, à recueillir et à analyser des données sur les collectionneurs, et à obtenir des connaissances pouvant servir à personnaliser l'activité commerciale.

Nous avons recours pour cela à nos propres programmes de fidélisation coalisés, comme Aéroplan au Canada, Nectar au Royaume-Uni et Air Miles Moyen-Orient; à la prestation de services axés sur les stratégies de fidélisation, le développement, la mise en oeuvre et la gestion de programmes - soutenus par des produits et des plateformes technologiques de premier plan, comme les plateformes de fidélisation Aimia Entreprise et SaaS - et par l'entremise de nos services d'analytique et de connaissances, comme Intelligent Shopper Solutions. Nous possédons une participation dans des programmes de fidélisation comme Club Premier au Mexique et Think Big, un partenariat avec Air Asia et Tune Group. Nos clients sont variés et nous répondons à leurs besoins uniques grâce à notre expertise, sans pareille dans l'industrie, des biens de consommation courante, de la vente au détail, des services financiers et des secteurs du voyage et du transport aérien à l'échelle mondiale.

Pour obtenir plus de renseignements sur Aimia, visitez www.aimia.com.

Mesures financières hors PCGR

Aimia utilise les mesures financières hors PCGR suivantes qui, de l'avis de la société, fournissent aux investisseurs et aux analystes des renseignements supplémentaires utiles pour mieux comprendre les résultats et évaluer le potentiel de la société. Les PCGR désignent les principes comptables généralement reconnus du Canada, qui s'entendent des Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Se reporter aux pages 11 à 15 du rapport de gestion pour obtenir une définition complète de toutes les mesures financières hors PCGR et à la page 16 du rapport de gestion pour obtenir un rapprochement des mesures financières hors PCGR avec les PCGR.

BAIIA AJUSTÉ

Le BAIIA ajusté n'est pas une mesure conforme aux PCGR, il ne saurait se substituer au résultat d'exploitation ou au résultat net pour mesurer le rendement et il n'est pas comparable aux mesures similaires employées par d'autres émetteurs. Nous sommes d'avis que le BAIIA ajusté n'est pas directement comparable à une mesure PCGR. Toutefois, un rapprochement avec le résultat d'exploitation est présenté à la page 16 du rapport de gestion de l'exercice terminé le 31 décembre 2016. La direction se sert du BAIIA ajusté pour évaluer le rendement et pour mesurer la conformité aux clauses restrictives relatives à la dette. De l'avis de la direction, le BAIIA ajusté aide les investisseurs à comparer le rendement de la société d'une manière uniforme, sans égard à l'amortissement et aux pertes de valeur, qui de par leur nature sont des éléments hors trésorerie et peuvent varier de façon importante en fonction des méthodes comptables utilisées ou de divers facteurs non liés à l'exploitation tels que le coût d'origine.

Le BAIIA ajusté correspond au résultat d'exploitation, ajusté pour exclure l'amortissement et les pertes de valeur et ajusté en fonction de certains facteurs propres aux activités de la société, tels que les variations des produits différés et des frais d'échange futurs. Le BAIIA ajusté tient aussi compte des distributions et des dividendes reçus ou à recevoir des placements mis en équivalence. Le BAIIA ajusté ne doit pas être utilisé comme mesure exclusive des flux de trésorerie, puisqu'il ne tient compte ni de la croissance du fonds de roulement, ni des dépenses en immobilisations, des remboursements de la dette et d'autres rentrées et sorties de fonds présentées dans les tableaux des flux de trésorerie.

Résultat net ajusté

Le résultat net ajusté n'est pas une mesure conforme aux PCGR, il ne saurait se substituer au résultat net pour mesurer la rentabilité et il n'est pas comparable aux mesures similaires employées par d'autres émetteurs.

Le résultat net ajusté permet d'évaluer la rentabilité d'une manière cohérente avec le BAIIA ajusté. Il correspond au résultat net attribuable aux actionnaires de la société, ajusté pour exclure l'amortissement des contrats avec des partenaires d'accumulation, des relations clients et de la technologie, la quote-part du résultat net des placements mis en équivalence et les pertes de valeur comptabilisées. Le résultat net ajusté tient compte de la variation des produits différés et de la variation des frais d'échange futurs, déduction faite de l'incidence de l'impôt sur le résultat et de la participation ne donnant pas le contrôle (le cas échéant) dans ces éléments à l'échelle de l'entité. Le résultat net ajusté tient aussi compte des distributions et des dividendes reçus ou à recevoir des placements mis en équivalence.

Résultat net ajusté par action ordinaire

Le résultat net ajusté par action ordinaire n'est pas une mesure conforme aux PCGR, il ne saurait se substituer au résultat net par action ordinaire pour mesurer la rentabilité par action ordinaire et il n'est pas comparable aux mesures similaires employées par d'autres émetteurs.

Le résultat net ajusté par action ordinaire permet d'évaluer la rentabilité par action ordinaire d'une manière cohérente avec le résultat net ajusté. Il correspond au résultat net ajusté diminué des dividendes déclarés sur les actions privilégiées, divisé par le nombre moyen pondéré de base et dilué d'actions ordinaires.

Flux de trésorerie disponibles, flux de trésorerie disponibles avant versement de dividendes et flux de trésorerie disponibles avant versement de dividendes par action ordinaire

Les flux de trésorerie disponibles et les flux de trésorerie disponibles avant versement de dividendes sont des mesures non conformes aux PCGR et ne sont pas comparables aux mesures similaires utilisées par d'autres émetteurs. Elles permettent d'établir une mesure cohérente et comparable des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation et sont utilisées comme indicateur de la solidité et de la performance financières. Les flux de trésorerie disponibles se définissent comme étant les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, comme ils sont comptabilisés selon les PCGR, déduction faite des ajustements pour tenir compte a) du total des dépenses en immobilisations inscrit selon les PCGR et b) des dividendes versés.

Les flux de trésorerie disponibles avant versement de dividendes se définissent comme étant les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, comme ils sont comptabilisés selon les PCGR, déduction faite des dépenses en immobilisations inscrites selon les PCGR.

Les flux de trésorerie disponibles avant versement de dividendes par action ordinaire sont une mesure des flux de trésorerie tirés des activités d'exploitation, par action. Ils se calculent comme suit : flux de trésorerie disponibles avant versement de dividendes, déduction faite des dividendes versés sur les actions privilégiées et au titre des participations ne donnant pas le contrôle, divisés par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation.

Rapprochement avec les PCGR

Pour un rapprochement des mesures financières hors PCGR ci-dessus avec les PCGR, se reporter à la page 16 du rapport de gestion de l'exercice terminé le 31 décembre 2016.

Devises constantes

Les taux de change représentent un facteur important dans la compréhension de comparaisons d'une période à l'autre. La présentation de divers indicateurs financiers en devises constantes ou après la conversion de devises, en supplément des indicateurs financiers réels, contribue à améliorer la capacité de compréhension des résultats d'exploitation et facilite l'évaluation du rendement par rapport aux périodes antérieures. Les informations en devises constantes comparent les résultats entre les périodes, comme si les taux de change n'avaient pas fluctué au cours de la période faisant l'objet de l'analyse. Pour obtenir les résultats en devises constantes, on recalcule les résultats de la période en cours en utilisant les taux de change de la période correspondante de l'exercice précédent. Les résultats calculés en devises constantes devraient se rajouter, et en aucun cas se substituer aux résultats présentés conformément aux PCGR. Par ailleurs, il se peut que les résultats calculés en devises constantes ne soient pas comparables aux mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. La Société utilise les devises constantes principalement pour ses activités à l'étranger (celles dont la monnaie fonctionnelle n'est pas le dollar canadien). Les secteurs Coalitions internationales et SFM exercent leurs activités en diverses monnaies étrangères, les activités de fidélisation des canaux et des employés aux États-Unis ont cours en dollars américains, et les activités liées à l'élaboration de produits à l'échelle mondiale du secteur Siège social et Autres sont exercées principalement en livres sterling.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Ces derniers se reconnaissent en général à l'usage de termes tels que « perspectives », « prévisions », « cibles », « hypothèses » et d'autres expressions semblables, ou à l'emploi de la forme future ou conditionnelle de termes comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier » ou « projeter ». Ces énoncés peuvent porter, par exemple, sur des stratégies, des attentes, des objectifs, des activités prévues ou des mesures à venir sans s'y limiter.

Les prévisions ci-dessus (dont la facturation brute, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté et les flux de trésorerie disponibles avant versement de dividendes) constituent des énoncés prospectifs. Aimia a établi les prévisions ci-dessus à l'aide d'un certain nombre d'hypothèses économiques et de marché, ainsi que des hypothèses concernant les devises et la conjoncture économique des pays dans lesquels la société exerce ses activités, la concurrence et les lois fiscales applicables à ses activités. La société tient à rappeler que les hypothèses utilisées pour préparer les prévisions ci-dessus, bien qu'elles étaient raisonnables au moment où elles ont été établies, pourraient s'avérer incorrectes ou inexactes. Les prévisions ci-dessus ne tiennent pas compte non plus de l'incidence que pourraient avoir d'éventuels éléments non récurrents ou exceptionnels ou de nouvelles ententes commerciales importantes, cessions, fusions, acquisitions ou autres regroupements d'entreprises ou transactions susceptibles d'être annoncés ou de se produire après le 16 février 2017. L'incidence financière de telles transactions et de tels éléments non récurrents ou exceptionnels peut être complexe et dépend des faits qui se rattachent à chacun d'entre eux. Nous ne pouvons donc décrire l'incidence prévue de façon complète ou la présenter de la manière dont nous connaissons actuellement les risques auxquels sont exposées nos activités. Par conséquent, les résultats réels pourraient différer considérablement de nos attentes énoncées dans le présent communiqué de presse.

De par leur nature, les énoncés prospectifs partent d'hypothèses et sont soumis à d'importants risques et incertitudes. Les prévisions, les prédictions ou les énoncés prospectifs ne sont pas fiables en raison notamment de la nature évolutive des événements externes et des incertitudes auxquelles les activités et la structure de l'entreprise sont soumises en général. La réalité pourra se révéler très différente des résultats exprimés dans les énoncés prospectifs pour de nombreuses raisons, entre autres la dépendance envers les partenaires d'accumulation importants et les clients, l'incapacité de protéger les bases de données, la cybersécurité et la protection des renseignements personnels des consommateurs, la dépendance envers les partenaires d'échange, les conflits d'intérêts, un nombre plus élevé que prévu d'échanges contre des primes, la réglementation, la situation de l'économie ou du marché de détail, la concurrence, les problèmes de liquidité d'Air Canada ou les perturbations touchant l'industrie du voyage, des changements dans le secteur du transport aérien et une hausse des coûts des transporteurs aériens, les coûts d'approvisionnement et de capacité, les frais d'échange futurs non provisionnés, les changements aux programmes de fidélisation coalisés, la nature saisonnière des activités, d'autres facteurs et le rendement antérieur, les activités à l'étranger, les poursuites, la dépendance envers le personnel clé, les relations de travail, le passif au titre des régimes de retraite, les pannes d'équipement électronique, l'incapacité d'utiliser les logiciels tiers et l'impartition, l'incapacité de protéger les droits de propriété intellectuelle, les fluctuations des taux d'intérêt et du change (y compris le risque de change sur ses activités étrangères libellées dans une autre monnaie que le dollar canadien, soit principalement la livre sterling et l'exposition aux fluctuations découlant de la variation des cours de change), le niveau d'endettement et les clauses restrictives relativement à la dette actuelle et future, l'incertitude des versements de dividendes, la gestion de la croissance, les notations, les audits effectués par les autorités fiscales de même que les autres facteurs précisés dans les autres documents publics d'Aimia déposés auprès des organismes de réglementation en valeurs mobilières canadiens.

Les énoncés prospectifs contenus dans les présentes témoignent des attentes d'Aimia au 16 février 2017 et ils pourraient changer après cette date. Toutefois, Aimia n'a aucunement l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit en raison d'une nouvelle information, d'un fait nouveau ou pour toute autre raison, sauf si cela est exigé en vertu des règlements en valeurs mobilières applicables.

SOURCE AIMIA

Communiqué envoyé le 16 février 2017 à 18:38 et diffusé par :