Première canadienne de la toute nouvelle Cadenza 2017 au Salon international de l'auto du Canada, à Toronto







Caractéristiques de la toute nouvelle Cadenza : elle est dotée d'une carrosserie renforcée plus robuste et plus légère, rehaussant ainsi la dynamique de conduite; elle propose des matériaux de plus haute qualité et de conception supérieure dans l'habitacle pour une expérience de conduite améliorée; elle a une conception extérieure unique qui promet d'attirer les regards; elle est équipée de la première boîte automatique à huit rapports à traction avant de Kia.

Pour obtenir de plus amples renseignements et des photos, visitez le site KIAMEDIA.CA.

MISSISSAUGA, ON, le 16 févr. 2017 /CNW/ - Kia a dévoilé aujourd'hui la toute nouvelle Cadenza 2017 à l'occasion du Salon international de l'auto du Canada. Maintenant à sa deuxième génération, la nouvelle Cadenza a un design extérieur plus élégant, une carrosserie plus robuste et plus légère ainsi qu'un groupe motopropulseur amélioré et offre une expérience de conduite supérieure comparativement au modèle précédent. Compte tenu des améliorations apportées à la connectivité et à la technologie de pointe ainsi que du PDSF du modèle de base réduit de 1 700 $ comparativement au modèle précédent, Kia positionne la Cadenza comme véhicule incontournable dans le segment.

« La toute nouvelle Cadenza 2017 fait cavalier seul au sommet avec son nouvel extérieur élégant et son intérieur percutant jumelés aux plus récentes technologies de Kia, a déclaré Ted Lancaster, vice-président et chef de l'exploitation de Kia Canada Inc. Nous pensons que la nouvelle Cadenza profitera pleinement du succès de la génération précédente, tout particulièrement en raison des améliorations apportées par nos ingénieurs à la structure de la carrosserie qui est désormais plus robuste et plus légère, ce qui contribue à rehausser considérablement l'expérience de conduite. »

À propos de la toute nouvelle Cadenza 2017 de Kia

Conception extérieure : La simplicité de la linéarité

Mise au point au centre de conception de Kia en Californie, la Cadenza incarne à la perfection la philosophie de design de Peter Schreyer, concepteur en chef pour Kia. Celle-ci est fondée sur la simplicité de la linéarité, qui est clairement palpable dans les lignes et les contours sculptés qui confèrent à la Cadenza un style épuré distinctif et une prestance imposante sur la route.

L'extérieur de la Cadenza se caractérise particulièrement par une forme stylisée en Z intégrée aux phares à DEL de série et aux feux arrière à DEL, une touche de design qui donne au véhicule un look chic plus moderne ainsi qu'un profil visiblement cisaillé qui rehausse la forme angulaire de l'ensemble.

La partie avant de conception nouvelle promet d'attirer encore plus les regards avec sa calandre exclusive en « nez de tigre » qui ne laisse aucun doute sur l'appartenance de la Cadenza à Kia, et qui, pour la présente génération, a été modifiée pour afficher une forme hexagonale qui fait paraître la Cadenza plus large en raison des lignes qui se prolongent jusqu'à la partie inférieure des phares. En outre, la nouvelle calandre affiche une forme plus concave incurvée dans la direction du compartiment moteur, rehaussant du coup le profil bien ciselé de la Cadenza.

Les feux arrière à DEL qui s'apparentent à des touches de piano arborent également la forme en Z exclusive. Parmi d'autres éléments de design notoires, citons l'ajout, sur le couvercle de coffre, d'une garniture chromée qui regroupe les feux arrière, le pourtour des glaces, le longeron latéral, la section sous les phares antibrouillard à DEL, et plus encore.

Les dimensions extérieures démarquent nettement la Cadenza 2017 du modèle de la génération précédente. Même si la longueur hors tout du modèle précédent a été préservée, le modèle 2017 est plus large et moins haut. L'empattement accru du véhicule se traduit par un gain de 10 mm de l'espace pour les jambes à l'arrière. La ligne de toit a été prolongée de 50,8 mm vers l'arrière, rehaussant le caractère sport de la Cadenza tout en préservant la hauteur libre à l'arrière et autorisant un léger accroissement de l'espace dans le coffre.

Conception intérieure : Un habitacle moderne décidément luxueux

Les matériaux de qualité supérieure à ceux utilisés dans la génération précédente reflètent un haut niveau de savoir-faire. Tout comme l'approche adoptée pour l'extérieur du véhicule, les concepteurs de Kia ont opté pour des éléments de design qui augmentent la largeur de l'habitacle, notamment un tableau de bord enveloppant qui se marie à des panneaux de porte arborant de véritables coutures et revêtus d'un matériau de qualité supérieure doux au toucher. Les coussins de siège matelassés sont livrables en option avec sellerie en cuir Nappa et coutures en forme de diamant qui ajoutent à la beauté de l'habitacle.

Afin que l'expérience de conduite soit encore meilleure, le siège du conducteur a été abaissé pour offrir une position de conduite plus sport, et le coussin de siège légèrement rallongé et monté sur un mécanisme coulissant et rotatif procure un surcroît de confort au conducteur.

Groupe motopropulseur : Première boîte automatique à huit rapports à traction avant de Kia

Le moteur V6 de 3,3 L de Kia a été révisé et offre maintenant un surcroît de puissance tout en consommant moins de carburant. Affichant 290 ch à 6 400 tr/min et un couple de 253 lb-pi à 5 200 tr/min, le moteur transmet sa puissance aux roues avant qui sont couplées à une boîte automatique à huit rapports à traction avant, une première pour Kia. Conçue à l'interne et affichant un poids moindre que la boîte qui équipe la génération précédente, la nouvelle boîte de vitesses offre des changements de vitesse très rapides pour un plaisir de conduire incomparable.

Pour garantir la fiabilité et la durabilité de la Cadenza, les ingénieurs de Kia ont mis à l'essai le V6 à pleine puissance pendant 41 jours consécutifs, soit l'équivalent de 160 000 kilomètres sur route.

Sécurité : Le summum en matière de sécurité et d'aide à la conduite

La Cadenza 2017 est dotée d'une carrosserie composée à plus de 50 % d'acier avancé à haute résistance, soit deux fois plus que la génération précédente. Dans leur quête de concevoir les véhicules les plus sécuritaires qui soient, les ingénieurs de Kia se sont fixé comme but ultime d'obtenir une cote de sécurité cinq étoiles de la National Highway Traffic and Safety Administration et le titre de Meilleur choix sécuritaire de l'Insurance Institute for Highway. La Cadenza est dotée de neuf coussins gonflables, dont deux pour les genoux du côté conducteur. La Cadenza propose en option les plus récentes technologies d'aide à la conduite, notamment un régulateur de vitesse perfectionné intelligent avec fonction d'arrêt/démarrage, un avertisseur d'imminence de collision avant avec système de freinage d'urgence autonome, un avertisseur de dépassement de voie et un dispositif de détection de présence dans les angles morts qui permet de détecter si un véhicule se trouve trop près et qui actionne les freins du côté opposé pour maintenir le véhicule dans sa voie.

Conduite : Structure plus rigide, dynamique de conduite revisitée

Les ingénieurs de Kia ont utilisé un adhésif structural amélioré et des composants estampés à chaud qui ont permis d'accroître la rigidité structurelle de plus de 35 %, ce qui a amélioré la dynamique de conduite. Dans le nouveau modèle, l'aluminium a été utilisé plus abondamment, et on a doté les faux cadres avant et arrière de coussinets de plus grande taille afin d'accroître la rigidité latérale du véhicule et de réduire les niveaux des bruits, des vibrations et des secousses. Les ingénieurs ont opté pour des amortisseurs à amplitude sélective qui maximisent le confort de roulement. Les amortisseurs pourvus de soupapes supplémentaires autorisent une modulation de l'amplitude d'amortissement adaptée à l'état de la chaussée et sont jumelés à un nouvel amortisseur auquel est intégrée une butée de rebond hydraulique qui améliore davantage le confort routier sur chaussées irrégulières. La nouvelle suspension améliore également le coefficient de portance, rehaussant du coup la tenue de route et la maîtrise à haute vitesse. Dotée d'un nouveau module contrôleur ECU (Electronic Control Unit) de 32 bits, la direction de la Cadenza est plus réactive et procure une maîtrise accrue.

Les efforts que l'on a déployés pour réduire les bruits, les vibrations et les secousses ont contribué à parfaire la tenue de route et la maniabilité de la Cadenza. À cette fin, il y a des matériaux absorbants supplémentaires aux glaces avant et au pare-brise, qui réduisent le bruit du vent, ainsi qu'un sous-plancher intégral, qui diminue les bruits routiers. De plus, l'isolation autour des montants avant a été augmentée. En ce qui a trait à l'aérodynamisme du véhicule, le coefficient de traînée a été réduit, passant de 0,29 à 0,28, grâce à l'utilisation d'un nouveau revêtement du bac de plancher et de rideaux d'air aux roues avant. La taille des freins avant est passée de 11 à 12 pouces, ceux de l'arrière de 11 à 11,1 pouces, ce qui améliore le rendement de freinage et diminue la distance de freinage.

Connectivité : Fonction et interface à la fine pointe de la technologie

La Cadenza 2017 regorge des plus récentes technologies modernes qui en font l'un des véhicules les plus conviviaux de sa catégorie. L'affichage tête haute est une nouveauté livrable pour 2017. Le système projette des renseignements, comme la vitesse du véhicule et les itinéraires de navigation sur le pare-brise. Le dispositif de surveillance à 360° offert en option bénéficie, pour 2017, d'un logiciel amélioré qui offre une meilleure résolution et qui permet au conducteur de mieux voir tout autour du véhicule. Le dispositif est jumelé à un nouveau tracé de guidage affiché à l'écran en marche arrière, ce qui facilite grandement les manoeuvres de stationnement. La Cadenza bénéficie également d'un coffre à ouverture intelligente. En fait, le couvercle de coffre peut être ouvert en mode mains libres lorsque le capteur détecte la présence de la télécommande pendant plus de trois secondes à proximité de la partie arrière du véhicule. La Cadenza est équipée de série des applications Android Auto4 et AppleMD CarPlay5, et un système sonore Harman/KardonMD à 12 haut-parleurs avec technologie de restauration musicale Clari-FiMC6 est également offert en option.

Prix :

Disponible ce mois-ci chez les concessionnaires, la Cadenza se décline en trois versions - Cadenza, Cadenza Premium et Cadenza Limited - le modèle d'entrée de gamme est offert à un PDSF de seulement 36 295 $ (1 700 $ de moins que le modèle de génération précédente). Profitant de caractéristiques de catégorie supérieure, la Cadenza Premium est offerte à partir de 41 495 $, tandis que le modèle haut de gamme tout équipé est offert à partir de 45 795 $.

À propos de Kia Canada Inc.

Kia Canada Inc. (www.kia.ca - www.facebook.com/kiacanada), constructeur de véhicules de qualité pour les jeunes de coeur, est une filiale de Kia Motors Corporation (KMC). Fondée en 1999, elle vend des véhicules de qualité supérieure les meilleurs de leurs catégories comme la Soul, la Forte, l'Optima et le Sorento par l'intermédiaire de 189 concessionnaires au pays, et en assure également l'entretien. Kia Canada Inc. emploie 154 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, et dans ses quatre bureaux régionaux répartis dans l'ensemble du pays, y compris un établissement à la fine pointe de la technologie à Montréal. Le slogan de la marque de Kia, « Le pouvoir de surprendre », reflète l'engagement de l'entreprise à surprendre le monde entier en offrant des expériences emballantes et inspirantes qui dépassent les attentes des clients.

Pour en savoir plus au sujet de Kia Canada et de nos produits, visitez notre Centre des médias à KiaMedia.ca ou communiquez avec :

À propos de Kia Motors Corporation

Kia Motors Corporation (www.kia.com) - un constructeur de véhicules de qualité pour les jeunes de coeur - a été fondée en 1944 et est le plus ancien constructeur de véhicules à moteur de la Corée. Plus de 3 millions de véhicules Kia sont produits chaque année dans 14 usines de fabrication et de montage dans cinq pays et sont ensuite vendus et entretenus par un réseau de distributeurs et de concessionnaires répartis dans environ 180 pays. Kia compte aujourd'hui environ 51 000 employés dans le monde entier, et son chiffre d'affaires annuel s'élève à plus de 45 milliards de dollars américains. Elle est le principal commanditaire des Internationaux de tennis d'Australie et un partenaire officiel de la FIFA, l'organe directeur de la Coupe du monde de football de la FIFA. Le slogan de Kia Motors Corporation, « Le pouvoir de surprendre », montre l'engagement de la société, sur le plan mondial, à surprendre les gens en offrant des expériences de conduite excitantes et inspirantes qui dépassent les attentes.

Pour en savoir plus au sujet de Kia Motors et de nos produits, visitez notre Centre des médias mondial à www.kianewscenter.com.

SOURCE KIA Canada Inc.

Communiqué envoyé le 16 février 2017 à 18:36 et diffusé par :