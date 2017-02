Prolongation de la date de clôture de la demande de propositions pour le projet de navires de combat canadiens







OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 16 fév. 2017) - Le gouvernement du Canada et Irving Shipbuilding Inc. prolongent la date de clôture de demande de propositions (DP) pour le projet de navires de combat canadiens. Précédemment prévue le 27 avril 2017, la période de soumission prendra désormais fin le 22 juin 2017.

Afin de répondre aux exigences de la Marine royale canadienne et de fournir des avantages économiques au Canada, il est important de s'assurer que le gouvernement reçoive le nombre maximal de propositions satisfaisant aux exigences techniques et offrant des avantages économiques de grande qualité au Canada. À ce jour, fondé sur la rétroaction de l'industrie, il ne fait aucun doute qu'une telle prolongation est la meilleure décision qui soit. Il n'est pas inhabituel de voir se prolonger une période de soumission, en particulier pour des projets d'approvisionnement complexes comme celui-ci, qui est le plus élaboré projet d'acquisition récemment déposé.

Cette DP a été élaborée à la suite d'un vaste processus de consultation auprès de soumissionnaires éventuels. Les 12 soumissionnaires pré-qualifiés ont eu la possibilité de fournir leurs commentaires particuliers sur l'ébauche de la DP pendant son élaboration et sur la version définitive de la DP avant sa publication le 27 octobre 2016.

À la suite de cette prolongation, on vise toujours l'achèvement du processus d'approvisionnement à l'automne 2017 et le commencement de la construction au début de la prochaine décennie.

En plus de demander une prolongation de la date de clôture, les soumissionnaires ont soumis de nombreuses questions. En date du 10 février 2017, ces derniers avaient soumis 164 questions et reçu 88 réponses. Les soumissionnaires auront jusqu'au 10 mars 2017 pour soumettre des questions additionnelles. Toutes les questions reçues avant cette date recevront une réponse.

Le gouvernement du Canada s'engage à mener un processus d'approvisionnement ouvert, équitable et transparent, et à fournir à la Marine royale canadienne les navires dont elle a besoin pour accomplir son travail important, au meilleur rapport qualité-prix pour la population canadienne.

