La Stinger 2018 de Kia fait ses débuts à Toronto

La performance et le design au coeur du tout dernier modèle de Kia, la première berline à traction intégrale du constructeur

Avec une puissance et un couple évalués à 365 ch et 376 lb-pi respectivement, cette version puissante des voitures grand tourisme classiques du passé redéfinira la marque Kia

Dessinée à Francfort, créée à Nurburgring et construite avec la qualité en tête de l'industrie de Kia, la Stinger sera disponible à la fin de l'année 2017

MISSISSAUGA, ON, le 16 févr. 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, lors du Salon international canadien de l'auto de Toronto, Kia a encore une fois prouvé son engagement sans réserve envers le design et la qualité en présentant, pour la première fois au Canada, sa toute nouvelle Stinger 2018. Une berline sportive à hayon pouvant accueillir cinq personnes, la Stinger promet de redéfinir un segment actuellement dominé par les marques européennes. En plus d'être le véhicule de production le plus puissant jamais produit par Kia et sa première berline à traction intégrale, la Stinger incarne la qualité et de la fiabilité en tête de l'industrie de Kia Motors.

« Avec la Stinger, c'est le voyage qui importera, et non pas la destination, » affirme M. Ted Lancaster, vice-président et chef de l'exploitation de Kia Canada Inc. « Les Canadiens adorent explorer leur vaste pays et n'hésitent pas à parcourir de longues distances pour le faire. De ce fait, ils ne manqueront pas d'accueillir ce véhicule avec enthousiasme et passion. La Stinger a été créée pour incarner l'élégance des voitures grand tourisme classiques du passé. Elle ne ressemble en rien à ce que Kia a produit par le passé et prouve le haut niveau de design et de qualité que nous intégrons à tous nos véhicules ».

La toute nouvelle Stinger 2018 de Kia est instantanément reconnaissable comme une évolution directe de son prédécesseur, le véhicule concept GT. L'élaboration de son design avant-gardiste a été supervisée par Peter Schreyer, chef du design de Kia Motors, et réalisée par son équipe allemande de talentueux dessinateurs à Francfort. Le développement de la qualité de conduite et de la tenue de route, quant à lui, était géré par le responsable du développement des véhicules de performance Kia, Albert Biermann, et son groupe d'ingénieurs en Corée. Le véhicule a été testé sur le circuit de Nurburgring, dont la complexité bien connue ne souffre aucune médiocrité.

La Stinger 2018 de Kia sera mise en vente au Canada à la fin de l'année 2017 et proposera plusieurs configurations de moteurs et de nombreuses caractéristiques luxueuses. Les prix des différentes versions seront annoncés à l'approche de la date de lancement du véhicule.

Design

Transformer un véhicule concept en un véhicule de production n'est pas une mince affaire, et M. Schreyer a choisi le studio de Kia à Francfort, le lieu de naissance même du GT concept, pour donner vie à la Stinger. « Un véritable gran turismo est une voiture destinée à être conduite sportivement sur de longues distances, » explique Gregory Guillaume, chef du design de Kia Motors Europe. « Pour créer ce genre de voiture, il est inutile d'équiper l'auto d'un moteur puissant, d'une dynamique de conduite sèche ou d'un style taillé à la serpe, si l'on sacrifie le luxe, le confort et la grâce. La Stinger n'a pas pour but de vous faire arriver le premier à destination, mais bien de vous faire découvrir la beauté du voyage. Elle est synonyme de passion. »

L'avant lisse, les hanches puissantes et le profil svelte de la Stinger lui confèrent une posture musclée et confiante. Les proportions, typiques d'une traction arrière, raccourcissent le porte-à-faux avant, allongent le capot et l'empattement pour offrir un habitacle spacieux, et allient un porte-à-faux arrière long à des épaules puissantes, rendant la présence de la Stinger impossible à ignorer. L'équilibre visuel idéal ainsi créé met l'accent sur l'élégance athlétique de cette voiture, au lieu de lui donner simplement un côté sportif agressif et juvénile.

La voie large à l'avant et à l'arrière et les contours renfoncés des portières accentuent l'impact visuel de la silhouette sportive et des épaules imposantes de la Stinger. Les autres éléments purement fonctionnels du design extérieur, comme les jupes avant, les ouïes des arcs de roues, le dessous de carrosserie lisse et le diffuseur arrière intégré, renforcent l'aérodynamisme du véhicule. Les jupes arrière accueillent quatre embouts d'échappement ovales, tandis que la calandre en « nez de tigre », maintenant devenue synonyme de Kia, relie fièrement les phares avant complexes à DEL.

L'habitacle surbaissé, fini des deux côtés par un pare-brise et une lunette arrière très inclinés, est reculé afin de créer une impression de vélocité. À l'intérieur, l'espace rappelle les occupants à la passion de la conduite, tout en les choyant dans un décor luxueux. Les sièges sculptés sont recouverts d'un cuir Nappa très doux, proposé en option. Le conducteur profite de poches d'air réglables optionnelles situées dans le dossier et les traversins du coussin de son siège, lui permettant d'optimiser son confort de conduite. La planche de bord imposante crée une surface horizontale plane sur laquelle le conducteur accède intuitivement à toutes les commandes. La console centrale est séparée en deux zones spécifiques et faciles à repérer : les commandes du système d'infodivertissement sont judicieusement placées sous le grand écran couleur tactile, tandis que les boutons de réglages de la température intérieure s'alignent juste en dessous. Une fois assis, le conducteur est accueilli par un volant épais gainé de cuir et un tableau de bord alliant des instruments analogiques et numériques. Les cadrans larges, cerclés de métal et accentués par des aiguilles rouges, entourent un écran couleur TFT qui affiche différentes informations sur la performance, comme la force G dans les virages, un chronomètre de tour de piste et la température de l'huile, et d'autres plus traditionnelles, telles que l'odomètre, les paramètres de personnalisation, les instructions du navigateur et les fonctions de diagnostic. Des bouches d'aération circulaires à rayons, rappelant celles d'un avion, sont placées à l'avant et à l'arrière, tandis qu'une garniture en chrome satinée des plus élégantes s'étend tout autour de l'habitacle. Tous ces éléments bercent les occupants dans un cocon aussi intime que confortable. En effet, l'empattement allongé offre un espace généreux aux jambes à l'avant et à l'arrière et la position basse des sièges laisse beaucoup de place au-dessus de la tête de tous les occupants.

Châssis

Lorsqu'Albert Biermann, qui s'est joint à Kia en décembre 2014 après avoir travaillé chez BMW, a posé les yeux sur la Stinger pour la première fois, il a immédiatement senti qu'une voiture dont le design promettait tant se devait de ne pas décevoir au volant. « À mon avis, la Stinger est pour la marque Kia comme un événement spécial, » explique-t-il. « Personne ne s'attend à cette voiture, ni par son allure ni par sa conduite. Elle est dans une classe à part ».

Pour déterminer les points spécifiques qui définiraient la Stinger, les ingénieurs ont soigneusement examiné le marché et les nombreux concurrents qui y sont représentés. Son empattement (de 2 905 mm/114,4 po), sa longueur (de 4 830 mm/190,2 po), sa largeur (de 1 870 mm/73,6 po) et sa hauteur (1 400 mm/55,1 po) ont permis de créer un intérieur spacieux et un coffre suffisamment large pour accueillir de grands bagages ou des sacs de golf. Le couvercle électrique du coffre en option est également doté de la fonctionnalité d'ouverture intelligente.

Le châssis, composé à 55 % d'acier perfectionné à haute résistance, a fourni aux ingénieurs responsables de la tenue de route une base très rigide avec laquelle travailler. Cette rigidité accrue contribue également à réduire le bruit, les vibrations et la rudesse tout en rendant l'habitacle plus silencieux. La suspension à jambes de force MacPherson à l'avant et à bras multiples à l'arrière est réglée de façon à optimiser les informations renvoyées au conducteur. D'ailleurs, et cela constitue une première pour Kia, les caractéristiques d'amortissement de la suspension et de tenue de route peuvent être modifiées par le conducteur, grâce à une suspension à réglage électronique connue sous le nom de « Contrôle dynamique de l'amortissement et de la stabilité ». La suspension de la Stinger réagit toujours de façon prévisible aux interventions du conducteur et s'adapte parfaitement aux conditions routières et à son style de conduite. Cependant, le conducteur peut la rendre plus agile dans les virages en adoucissant les amortisseurs avant et en rigidifiant les amortisseurs arrière ou, à l'aide des réglages inverses, accentuer la stabilité à haute vitesse. Le conducteur accède à ce dispositif en choisissant l'un des cinq modes de conduite, Personnel, Eco, Sport, Confort et Intelligent, une autre nouveauté chez Kia.

La direction assistée à moteur sur crémaillère (R-MDPS) de série réagit avec une précision hors pair, grâce au moteur électrique fixé directement sur la crémaillère. Celui-ci accentue les réactions de la direction, tout en réduisant les vibrations désagréables pouvant être propagées par la colonne de direction. De plus, l'assistance de la direction s'ajuste elle aussi en fonction du mode de conduite sélectionné par le conducteur.

Groupes motopropulseurs

Si le châssis représente l'ossature d'une gran turismo, son groupe motopropulseur symbolise sans nul doute son coeur. La Springer offre le choix entre deux moteurs à turbocompresseurs, orientés sur la longueur et positionnés vers l'arrière sous le long capot sculpté.

La conception de ces deux moteurs n'est pas encore finalisée, cependant, les chiffres préliminaires octroient au moteur Theta II à quatre cylindres et turbocompresseur de 2,0 litres une puissance estimée de 255 chevaux à environ 6 200 tr/min. Le couple maximal de 260 lb-pi sera accessible entre 1 400 et 4 000 tr/min. Ceux qui préfèrent des performances encore plus marquées pourront opter pour le moteur V6 Lambda II à double turbocompresseur de 3,3 litres optionnel, qui promet une puissance estimée de 365 chevaux à environ 6 000 tr/min et un couple maximal de 376 lb-pi entre 1 300 et 4 500 tr/min. L'objectif de Kia pour son V6 à double turbocompresseur est d'atteindre une accélération de zéro à 100 km/h en 5,1 secondes et une vitesse de pointe de 268 km/h.

La Stinger est également dotée d'une boîte automatique pour traction arrière à 8 vitesses de deuxième génération. Incluse pour la première fois sur la berline de luxe K900, cette boîte de vitesses créée par Kia répond rapidement et précisément, tout en maximisant l'économie d'essence. La transmission, quant à elle, inclut un convertisseur de couple à amortisseur à pendule centrifuge, trouvé communément sur les moteurs d'avion ou de voitures de course, visant à réduire les vibrations de torsion transmises par le groupe propulseur. Les conducteurs peuvent laisser la boîte de vitesses sélectionner automatiquement les vitesses ou les passer eux-mêmes à l'aide des palettes fixées sur le volant. De plus, comme c'est le cas pour la suspension et la direction, le conducteur peut choisir entre cinq modes différents. Le système électronique de modification des modes de conduite ajuste également le mappage des papillons en fonction du mode sélectionné.

Un clin d'oeil aux passionnés de la conduite qui ne se laissent pas décourager par la météo, la Stinger est la première berline de Kia à traction intégrale. Favorisant davantage les roues arrière afin d'offrir un contrôle optimal sur les routes sèches ou détrempées, la traction intégrale intègre un nouveau dispositif de contrôle dynamique à couple vectoriel. Celui-ci surveille constamment les actions du conducteur et les conditions routières, afin de diriger automatiquement le couple du moteur et la force du freinage vers la ou les roues appropriées en cas de situation adverse.

Plusieurs choix de jantes en alliage et de pneus sont également proposés. Le modèle à 4 cylindres et turbocompresseur de 2,0 L est chaussé de pneus de performance 225/45R-18, tandis que la version à moteur V6 de 3,3 litres roule sur des pneus ultras performants de 225/40R-19 à l'avant et 255/35R-19 à l'arrière. Les freins à disque ventilé Brembo®i, de série sur la version à 3,3 litres, sont actionnés par des étriers à quatre pistons à l'avant et à deux pistons à l'arrière.

Commodités et technologies perfectionnées disponibles

Offrir des caractéristiques de luxe et inattendues fait maintenant partie de l'héritage de Kia et la Stinger reste fidèle à cette tradition. Plusieurs systèmes perfectionnés d'aide à la conduite fonctionnent de concert pour améliorer l'expérience de conduite, en particulier :

L'alerte de perte d'attention du conducteur (DAA) , une première chez Kia, contribue à combattre la distraction ou l'assoupissement au volant. Ce dispositif surveille différentes données provenant du véhicule et du conducteur et, s'il détecte une baisse de la concentration du conducteur, émet une alerte sonore et affiche un avertissement au tableau de bord recommandant au conducteur de faire une pause.





, une première chez Kia, contribue à combattre la distraction ou l'assoupissement au volant. Ce dispositif surveille différentes données provenant du véhicule et du conducteur et, s'il détecte une baisse de la concentration du conducteur, émet une alerte sonore et affiche un avertissement au tableau de bord recommandant au conducteur de faire une pause. Le régulateur de vitesse perfectionné (ASCC) maintient une distance de sécurité déterminée entre la Stinger et le véhicule qui la précède et peut même l'arrêter complètement dans les embouteillages.





maintient une distance de sécurité déterminée entre la Stinger et le véhicule qui la précède et peut même l'arrêter complètement dans les embouteillages. L'avertisseur et correcteur de dépassement de voie (LKA) surveille activement la voie dans laquelle se trouve la Stinger. S'il détermine qu'elle dévie d'un côté ou de l'autre, ce dispositif émet une alerte sonore et agit sur le volant, afin d'aider le conducteur à maintenir sa trajectoire.





surveille activement la voie dans laquelle se trouve la Stinger. S'il détermine qu'elle dévie d'un côté ou de l'autre, ce dispositif émet une alerte sonore et agit sur le volant, afin d'aider le conducteur à maintenir sa trajectoire. L'alerte de trafic transversal arrière (RCTA) surveille l'arrière du véhicule en marche arrière et alerte le conducteur par le biais d'un avertissement sonore si des véhicules s'approchant par la droite ou par la gauche sont détectés.

Pour les occupants, la connectivité, les divertissements et l'accès aux informations concernant le véhicule peuvent être aussi importants qu'une conduite dynamique. C'est pourquoi la Stinger est équipée de systèmes d'infodivertissement dernier cri. Grâce à l'affichage tête haute (HUD) réglable, le conducteur visionne, en couleur, les données importantes sur le pare-brise, notamment la vitesse, les instructions du navigateur, les réglages de la chaîne audio et du régulateur de vitesse et les alertes du détecteur de présence dans les angles morts. Un tapis de chargement sans fil pour téléphone intelligent est intégré à la console centrale, tandis que le système mains libres Bluetooth®[ii] de série et les commandes au volant permettent au conducteur d'accéder à de nombreux systèmes du véhicule sans lâcher le volant.

Une gran turismo vit pour poursuivre l'horizon et au fil des kilomètres, les trois chaînes audio performantes au choix transforment l'habitacle de la Stinger en une véritable salle de concert dynamique. La chaîne audio incluse de série sur la version de 2,0 litres est composée de neuf haut-parleurs, d'un écran tactile haptique de sept pouces et du nouveau système de service télématique de Kia Canada, l'UVO TI Intelligent. La chaîne audio optionnelle Harman/Kardon®[iii] produit 720 watts à travers un amplificateur externe, générant des mélodies claires comme du cristal. Incluant 15 haut-parleurs et des haut-parleurs d'extrêmes graves camouflés sous les sièges avant, une autre première pour Kia, ce système inclut la fonction Clari-FiMC[iv], une technologie brevetée de restauration musicale qui reconstitue les signaux audio perdus lors du processus de compression numérique. Ainsi, toutes les musiques provenant d'appareils numériques retrouvent leur qualité d'écoute haute fidélité. Enfin, la technologie ambiophonique prochaine génération QuantumLogicMC[v] extraie les signaux de l'enregistrement d'origine pour les redistribuer de façon authentique et multidimensionnelle lors de la lecture. Le tout produit une sonorité cristalline, raffinée et extrêmement détaillée.

Spécifications de la Kia Stinger 2018



Moteur Stinger Stinger GT Type/agencement 2,0 L, turbocompresseur, 4 cylindres en ligne, Theta II 3,3 L, double turbocompresseur, V6, Lambda II Puissance (estimée) 255 ch à 6 200 tr/min 365 ch à 6 000 tr/min Couple (estimé) 260 lb-pi entre 1 400 et 4 000 tr/min 376 lb-pi entre 1 300 et 4 500 tr/min Bloc Aluminium Aluminium Culasse Aluminium Aluminium Système de soupapes DACT, D-CVVT, 16 soupapes DACT, D-CVVT, 24 soupapes Cylindrée (cm3) 1 998 cm3 3 342 cm3 Alésage x course (mm) 86 mm X 86 mm 92,0 mm x 83,8 mm Taux de compression 10,0:1 10,0:1 Alimentation GDI (Injection directe d'essence) GDI (Injection directe d'essence) Carburant exigé Essence Premium recommandée Essence Premium recommandée







Groupe motopropulseur Stinger Stinger GT Rapports de démultiplication - Boîte automatique à 8 vitesses - - Première 3,964 3,665 Deuxième 2,468 2,396 Troisième 1,610 1,610 Quatrième 1,176 1,190 Cinquième 1,000 1,000 Sixième 0,832 0,826 Septième 0,652 0,643 Huitième 0,565 0,556 Marche arrière 2,273 2,273 Final 3,727 3,538 Agencement/Entraînement Moteur à l'avant/Traction intégrale Moteur à l'avant/Traction intégrale







Dimensions extérieures Stinger Stinger GT Longueur (mm / po) 4 830 / 190,2 Largeur (mm / po) 1 870 / 73,6 Hauteur (mm / po) 1 400 / 55,1 Empattement (mm / po) 2 905 / 114,4







Dimensions intérieures Stinger Stinger GT Places assises 5 Avant (po) 974 mm Arrière (po) 939 mm Avant (po) 1083 mm Arrière (po) 925 mm Avant (po) 1433 mm Arrière (po) 1391 mm







Châssis/Suspension Stinger Stinger GT Avant Jambes de force MacPherson Arrière Bras multiples (5 bras) Construction Carrosserie monocoque en acier







Direction Stinger Stinger GT Type / Assistance À pignon et crémaillère / Moteur électrique Démultiplication variable De série Tours, de butée à butée 2,3 Rayon de braquage, de trottoir à trottoir (pi) 37,5







Freins Stinger Stinger GT Avant Disque ventilé Brembo, étrier à 4 pistons

disque ventilé Arrière Disque Brembo, étrier à 2 pistons disque ventilé Taille (po) avant / arrière 12,6 po / 12,4 po 13,8 po / 13,4 po







Jantes/Pneus Stinger Stinger GT Taille des jantes (po) 8,0J × 18 8,0J × 19 (avant) / 9,0J x 19 (arrière) Taille des pneus P225/45R18 P225/40R19 (avant)

P255/35R19 (arrière) Roue de secours Temporaire Temporaire

Note du rédacteur : Toutes les informations contenues dans le présent document étaient exactes au moment de l'impression. Cependant, Kia Canada Inc. se réserve le droit d'effectuer des changements à tout moment sans avis préalable, et ce sans aucune obligation, aux couleurs, matériaux, spécifications, caractéristiques, accessoires, groupes d'options, modèles ou programmes applicables. Certains véhicules illustrés peuvent inclure des équipements optionnels ou pourraient différer des véhicules réels. Par la publication et la distribution de ce document, Kia Canada Inc. ne crée aucune garantie, explicite ou implicite, sur les produits Kia.

