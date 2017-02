Métaux Russel déclare un dividende sur ses actions ordinaires







TORONTO, le 16 févr. 2017 /CNW/ - Métaux Russel Inc. (TSX-RUS) a annoncé aujourd'hui qu'elle déclarait un dividende de 0,38 $ par action sur ses actions ordinaires, payable le 15 mars 2017 aux actionnaires inscrits à la clôture des registres, soit le 3 mars 2017.

Métaux Russel est l'une des plus importantes sociétés de distribution de produits de métaux en Amérique du Nord. Elle exerce ses activités dans trois segments de la distribution : les centres de service, les produits pour le secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier, sous différents noms incluant : Russel Metals, A.J. Forsyth, Acier Leroux, Acier Loubier, Alberta Industrial Metals, Apex Distribution, Apex Monarch, Apex Remington, Apex Western Fiberglass, Arrow Steel Processors, B&T Steel, Baldwin International, Comco Pipe and Supply, Fedmet Tubulars, JMS Russel Metals, Leroux Steel, McCabe Steel, Mégantic Métal, Métaux Russel, Métaux Russel Produits Spécialisés, Milspec, Norton Metals, Pioneer Pipe, Russel Metals Processing, Russel Metals Specialty Products, Russel Metals Williams Bahcall, Spartan Energy Tubulars, Sunbelt Group, Triumph Tubular & Supply, Wirth Steel et York-Ennis.

