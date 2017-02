Le ministre LeBlanc supervise les progrès relatifs à la Stratégie nationale de construction navale







L'honorable Dominic LeBlanc, c.p., c.r., député et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a visité le chantier naval Vancouver Shipyards (VSY) de Seaspan pour y effectuer directement un examen sur place des progrès réalisés à l'égard de la construction des trois nouveaux navires hauturiers de sciences halieutiques (NHSH) de la Garde côtière.

Ces trois nouveaux NHSH sont les premiers bâtiments à être construits dans le chantier naval VSY dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN). Les navires de cette envergure sont construits par sections qui sont par la suite assemblées pour former le navire au complet. Les sections principales du premier NHSH sont presque complètement assemblées; la structure centrale du bâtiment est en place et celui-ci revêt son apparence finale. Les sections formant la coque du deuxième NHSH sont en voie d'être assemblées; le Ministre a ainsi pu observer la pose de la quille alors qu'il était sur place. La construction du troisième NHSH a récemment été entamée au chantier naval VSY.

Les nouveaux NHSH permettront à Pêches et Océans Canada et à la Garde côtière canadienne de poursuivre d'importants travaux scientifiques et de recherche comme la collecte de renseignements concernant la répartition, l'abondance et la biologie de nos espèces sur les côtes de l'Atlantique et du Pacifique.

Citations

« Je suis heureux des progrès réalisés concernant la construction des navires hauturiers de sciences halieutiques au chantier naval VSY de Seaspan. La pose de la quille du second NHSH a été un moment phare puisque les parties assemblées nous montrent déjà à quoi va ressembler le navire. Ce projet, parmi d'autres projets ayant trait à la Stratégie nationale de construction navale et au Plan de renouvellement de la flotte de la Garde côtière, fournira aux hommes et aux femmes de la Garde côtière et à nos scientifiques, l'équipement nécessaire qui leur permettra de mener leurs travaux de grande importance pour les Canadiens. »

L'honorable Dominic LeBlanc, c.p., c.r., député et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« C'est un honneur pour le chantier naval Vancouver Shipyards de Seaspan de célébrer la pose de la quille pour le second navire hauturier de sciences halieutiques (NHSH) en présence du ministre LeBlanc. La cérémonie d'aujourd'hui marque un important jalon pour la Stratégie nationale de construction navale et sert de testament à la dynamique continue du programme des NHSH pour nos clients de la Garde côtière et les milliers de Canadiens partout au pays qui font partie intégrante de cette impulsion. »

Brian Carter, président du chantier naval Seaspan

Faits en bref

Le chantier naval Vancouver Shipyards de Seaspan s'est engagé à livrer trois NHSH pour un coût total de 514 millions de dollars.

Chaque navire est d'une longueur approximative de 63,4 mètres, présente un déplacement de 3 212 tonnes et peut atteindre une vitesse de pointe de 13 noeuds.

À la fin de 2016, le chantier naval VSY de Seaspan employait 750 personnes de métier, 57 apprentis actifs, 390 employés de bureau et 136 sous-traitants sur place à Vancouver Nord dans le cadre du programme de construction navale.

