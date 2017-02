Planète Québec - South by Southwest : la plus grande délégation québécoise à ce jour!







QUÉBEC, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Planète Québec présentera cette année sa plus grande délégation québécoise lors de l'événement international South by Southwest (SXSW), qui se déroulera du 12 au 15 mars à Austin, au Texas. Une centaine de participants québécois sont attendus pour l'occasion, dont une cinquantaine d'entreprises et d'organismes1 provenant de différents secteurs d'activité, tels que la réalité virtuelle, l'Internet des objets, le transport et la culture. Ils représenteront ainsi le savoir?faire technologique du Québec.

L'objectif de cette mission, réalisée en collaboration avec la Ville de Montréal, la Ville de Québec, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, Fasken Martineau, Tak Design Industriel, Valtech et Volume7, est de promouvoir à l'international l'entrepreneuriat technologique, la capacité d'innover et la créativité du Québec, afin de favoriser le développement d'affaires.

Les cinq gagnants de la tournée En route vers SXSW, organisée par Les soirées Mangrove, Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) et Export Québec, feront également partie de la délégation québécoise. Les noms des gagnants seront dévoilés ce soir lors de la grande finale.

Faits saillants :

L'événement international SXSW est l'un des plus prisés au monde en matière d'innovation et de nouvelles technologies.

Parmi les pays représentés, le Québec est la seule province à proposer une délégation d'entreprises et d'organismes rassemblés sous une bannière commune, Planète Québec.

Plus de 85 pays sont représentés à SXSW, qui accueille annuellement près de 3 500 représentants des médias et 37 000 participants.

En 2016, des personnalités telles que Barack Obama , J.J. Abrams et Jimmy Wales y ont participé.

_____________________ 1. Voir la liste des entreprises et des organismes en annexe.

ANNEXE

Entreprises et organismes faisant partie de la délégation québécoise en date du 15 février 2017





- 5th Wall Agency - Livescale Technologies - Affordance Studio - Local Logic - Agence spatiale canadienne - Logiciels SoftCollab - AmpMe - Montréal International - Avalanche Prod - Minority media - BLAX - Nomad Coliving - BLVD - Neoshop Montréal - CART1ER - Ooly123 - CAE - OVA - Centre Phi - Pixel Audio - CieAR - Production La Semelle Verte - Connect&Go - Productions Neweb.tv - Connection Events - Questology - D-Box Technologies - Shaman - Element AI - SmartHalo/Les Solutions CycleLabs - Elevent - Stefanka - Feedality - Studio ALTKEY - Festival de cinéma de la ville de Québec - Suometry - Float4 - Trio Orange - Fragment Expérience - Valtech - HEC Montréal - Vantrix - iXmédia - Vrvana - Les Solutions Amotus



- Libéo





SOURCE Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation

Communiqué envoyé le 16 février 2017 à 17:06 et diffusé par :