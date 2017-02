Défi Santé 2017 - Relevez le Défi Santé dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve avec l'athlète Stevens Dorcelus!







MONTRÉAL, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - M. Réal Ménard, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et responsable du développement durable, de l'environnement, des grands parcs et des espaces verts au comité exécutif de la Ville de Montréal, et Mme Karine Boivin Roy, conseillère du district de Louis-Riel et conseillère associée à l'habitation au comité exécutif, en présence de Stevens Dorcelus, athlète qui excelle en saut en longueur et porte-parole du Défi Santé 2017 dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, et en collaboration avec la Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve, Mercier-Ouest Quartier en Santé, Solidarité Mercier-Est et leurs démarches en saines habitudes de vie de même que le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, ont procédé au lancement du Défi Santé 2017 dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve lors d'une conférence de presse, aujourd'hui, à la mairie.

Tous invitent les citoyens de l'arrondissement à relever le Défi Santé 2017 organisé par Capsana, du 30 mars au 10 mai. Il est possible de s'inscrire dès maintenant en visitant le Défisante.ca. Les citoyens pourront notamment prendre part à l'une des nombreuses activités offertes dans les installations sportives et culturelles de l'arrondissement ou aux trois activités spéciales qui se tiendront dans Hochelaga-Maisonneuve, Mercier-Ouest et Mercier-Est et auxquelles participera Stevens Dorcelus!

Le Défi Santé, c'est quoi ?

Le Défi Santé, c'est poser des gestes simples pendant 6 semaines, du 30 mars au 10 mai, pour atteindre 3 objectifs :

Objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour

Objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour

Objectif Équilibre : favoriser son sommeil chaque jour

« Pour une troisième année consécutive l'an dernier, l'arrondissement remportait le prix de la meilleure participation citoyenne parmi tous les arrondissements de Montréal. J'espère que vous serez nombreux à y prendre part, cette année encore, que ce soit en famille, en solo ou entre amis. Par ailleurs, je suis très heureux que Stevens Dorcelus, un athlète qui s'illustre brillamment dans son sport, le saut en longueur, ait accepté de représenter Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à l'occasion du Défi Santé », a déclaré M. Réal Ménard.

« Des activités gratuites dans tous les quartiers attendent les citoyens. Suggestions de livres et Heure du conte ayant pour thème la santé, conférences sur la nutrition et expositions thématiques dans nos bibliothèques, concours de danse amical et plusieurs autres activités vous attendent dès le 3 mars! De plus, du 6 au 10 mars, les citoyens pourront profiter d'un horaire bonifié dans les arénas et les piscines de l'arrondissement », a souligné Mme Karine Boivin Roy.

« Ayant vécu une grande partie de ma jeunesse dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et en tant qu'athlète, c'est avec enthousiasme que j'ai accepté le rôle de porte-parole du Défi Santé pour l'arrondissement cette année. Par l'entremise de ma fondation Jump Like Me, j'organise des activités et des conférences qui visent à sensibiliser les jeunes aux bienfaits de l'activité physique et à l'importance d'adopter de saines habitudes de vie. À l'occasion du Défi Santé, je serai à même d'étendre ce message à un plus grand nombre de gens. J'encourage tous les résidents de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à mettre leur santé en priorité et à s'inscrire au Défi Santé dès maintenant! », a affirmé Stevens Dorcelus.

Pour connaître les activités et les horaires des installations sportives et culturelles de l'arrondissement : ville.montreal.qc.ca/mhm.

