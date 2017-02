Deere & Company est au palmarès des 50 entreprises les plus admirées dans le monde







MOLINE, Illinois, 16 février 2017 /CNW/ -- Deere & Company (NYSE : DE) figure à nouveau parmi les 50 entreprises les plus admirées au monde selon le classement établi par le magazine Fortune.

Cette étude, intitulée « Fortune Most Admired », dresse la performance d'une entreprise au regard de neuf critères : l'innovation, la gestion des employés, l'utilisation des actifs de l'entreprise, la responsabilité sociale, la qualité de la gestion, la solidité financière, la valeur à long terme du capital investi, la qualité des produits et services ainsi que la compétitivité mondiale.

« Le classement 'Fortune Most Admired' est la preuve que les 60 000 employés de John Deere dans le monde entier s'attachent chaque jour à servir nos clients et à incarner nos valeurs fondamentales, à savoir l'intégrité, la qualité, l'engagement et l'innovation », a déclaré Samuel R. Allen, chef de la direction de Deere.

Selon le magazine Fortune, plus de 1 500 entreprises ont été examinées et la liste des plus admirées, qui en résulte, est la carte d'évaluation définitive de la réputation des entreprises. Les cinq sociétés en tête du classement mondial 2017 sont Apple, Amazon, Starbucks, Berkshire Hathaway et Walt Disney.

Deere & Company (www.JohnDeere.com), chef de file mondial parmi les fournisseurs des produits et services de pointe, a à coeur la réussite des clients dont le travail est lié à la terre, c'est-à-dire ceux et celles qui cultivent, récoltent transforment, enrichissent et développent la terre pour répondre au besoin de nourriture, de carburant, de logement et d'infrastructure dans le monde, un besoin qui augmente de façon vertigineuse.

