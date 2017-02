L'Institut Pacifique, plus que jamais déterminé à prévenir la violence et à promouvoir le respect des différences dans les écoles québécoises







MONTRÉAL, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - L'Institut Pacifique tient à saluer l'initiative de la communauté financière du Québec qui annonçait, lundi dernier, la création d'un fonds de 3,5 millions de dollars afin de soutenir les actions éducatives visant à contrer l'intolérance, la discrimination et l'intimidation.

« La tragédie survenue récemment dans la ville de Québec met en évidence l'existence de tensions et de discriminations sociales et raciales, vécues quotidiennement par plusieurs communautés au pays. Cet événement nous rappelle l'importance de travailler en amont afin de favoriser des valeurs d'inclusion, de respect et de tolérance particulièrement auprès de nos jeunes », a souligné Mme Shirlane Day, directrice générale de l'Institut Pacifique.

L'Institut Pacifique fait partie des trois organismes qui bénéficieront du fonds Inclusion. « Nous remercions les 21 sociétés financières à l'origine de ce geste, qui viendra accentuer la portée de nos programmes d'éducation et de sensibilisation dans les écoles », a ajouté M. François-Pierre Le Scouarnec, Ph.D., président du conseil d'administration de l'Institut Pacifique.

Établi à Montréal-Nord, l'Institut Pacifique fait un important travail de terrain depuis 1976 et forme chaque année 100 000 jeunes de 4 à 17 ans à la résolution pacifique des conflits et à la médiation. Reconnus par l'UNESCO, les programmes en résolution de conflits de l'Institut Pacifique sont implantés annuellement dans près de 500 écoles et plus de 200 services de gardes éducatifs à l'enfance, majoritairement au Québec, mais également ailleurs au Canada, ainsi qu'en Belgique, en France, en Guadeloupe, en Martinique, aux États-Unis et en Suisse. Des chercheurs de l'Université de Montréal ont observé une diminution de la violence et une augmentation de 30 % des comportements tels que l'entraide, l'écoute, l'empathie et le respect chez des jeunes ayant suivi ses programmes.

L'Institut Pacifique a obtenu de nombreuses distinctions, dont la Médaille de la paix décernée par les YMCA du Québec (en 2002 et 2015) et le prix Agnes-C.-Higgins remis par Centraide du Grand Montréal pour l'innovation de ses programmes (2002). L'organisme a aussi été nommé en 2015 « Partenaire émérite de la lutte contre l'intimidation » par le gouvernement du Québec.

SOURCE Institut Pacifique

Communiqué envoyé le 16 février 2017 à 17:30 et diffusé par :