Problèmes de déneigement - Les contrats avec Pavages d'Amour seront résiliés







MONTRÉAL, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de l'Arrondissement du Sud-Ouest et président du conseil d'agglomération, M. Benoit Dorais, a demandé à la Ville centre, le 15 février, lors d'une rencontre avec la Ville centre et d'autres maires d'arrondissement sous contrat avec Pavages d'Amour, de résilier les contrats octroyés à cette entreprise. Cette résiliation, une fois entérinée par le conseil municipal, devrait être effective à la fin du présent hiver.

« Les citoyens ont raison d'être en colère et de dénoncer les réels problèmes qu'ils vivent. La situation du déneigement étant devenue absolument catastrophique et intenable, j'ai obtenu le soutien du maire Coderre, du président du comité exécutif, Pierre Desrochers, de même que de la responsable des services aux citoyens, Anie Samson, pour demander au conseil municipal de mettre fin au contrat de Pavages d'Amour. J'ai présenté nos doléances en m'appuyant sur un dossier des plus complets, contenant les informations colligées minutieusement par nos services depuis le début de l'hiver », a indiqué le maire Dorais.

« Pavages d'Amour a bien sûr reconnu bon nombre de situations problématiques et a affirmé être d'accord pour produire un plan de redressement au besoin. Malheureusement, il m'apparait de façon très claire que le lien de confiance avec l'entreprise est rompu et qu'elle ne pourrait pas améliorer la situation très significativement », a précisé le maire Dorais.

À court terme

« À court terme, Pavages d'Amour devra hausser le nombre d'équipements et de ressources pour livrer la marchandise. Par ailleurs, je me suis assuré auprès du maire Coderre et de Pierre Desrochers que nous pourrons aussi agir efficacement et directement pour nos citoyens », a ajouté le maire Benoit Dorais.

D'ici la fin de l'hiver, Pavages d'Amour devra faire les efforts nécessaires pour honorer ses engagements. L'Arrondissement met les bouchées doubles pour encadrer l'entrepreneur, dans le respect des clauses du contrat et des ententes de travail négociées avec ses propres employés, dans le but de rétablir le niveau de services auquel les citoyens sont en droit de s'attendre.

En point de presse, le maire Dorais a également tenu à remercier le personnel de l'Arrondissement pour l'aide précieuse dans la documentation des faits reprochés à Pavages d'Amour. « Si nous avons pu monter un dossier aussi complet, c'est entre autres grâce aux efforts déployés par les employés des Travaux publics qui travaillent sur le terrain et au personnel du 311 qui reçoit les appels de nos concitoyens dont le nombre a littéralement explosé cet hiver », a déclaré le maire, soulignant la collaboration des membres du conseil d'arrondissement.

