Un programme éducatif qui sensibilise les jeunes à la santé cérébrale







Parachute et Assurance Economical s'unissent pour Ondes cérébrales

TORONTO, le 16 févr. 2017 /CNW/ - Les jeunes Canadiens sont les plus vulnérables aux blessures évitables responsables de plus de décès que toutes les autres causes de mortalité réunies. Chaque année, près de 23 000 jeunes Canadiens sont victimes de traumatisme crânien. [1] Ondes cérébrales, programme interactif et éducatif sur les traumatismes crâniens et médullaires, espère changer cette réalité.

Parachute est heureux d'annoncer le renouvellement de son partenariat de deux ans avec Assurance Economical, premier parrain national Or d'Ondes cérébrales. Le programme, destiné aux jeunes canadiens, sensibilise les étudiants aux commotions cérébrales et offre des renseignements essentiels sur le cerveau et la colonne vertébrale.

« Grâce au soutien d'Assurance Economical, Parachute a les moyens d'offrir aux jeunes étudiants une formation inestimable en prévention de blessures mortelles prévisibles et évitables », indique Pamela Fuselli, Chef de la direction par intérim de Parachute. « Nous sommes heureux de travailler avec Economical afin de contribuer à éduquer les étudiants dans l'ensemble du pays. »

Le programme Ondes cérébrales offre une approche amusante et pratique à l'apprentissage permettant aux étudiants de se transformer en jeunes scientifiques pendant une demi-journée. Ondes cérébrales donne aux jeunes les outils pour en apprendre davantage sur la santé cérébrale et les répercussions d'une commotion en leur permettant d'inspecter des moules de cerveaux en gélatine et de mettre en pratique des conseils de sécurité sur les casques.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre soutien au programme Ondes cérébrales qui contribue à la prévention de blessures pouvant invalider ou même tuer nos enfants », indique Rowan Saunders, Président et chef de la direction d'Assurance Economical. « Cette initiative importante aide les enfants canadiens à mieux comprendre comment ils peuvent protéger l'organe le plus essentiel du corps humain, le cerveau, tout en s'amusant. »

Aujourd'hui, plus d'étudiants sont sur la même longueur d'onde : plus de 1 000 bénévoles dans l'ensemble du pays ont invité Ondes cérébrales dans 600 salles de classe primaires au Canada. Parachute a rejoint plus de 30 000 élèves en classe et lors de présentation en ligne. Pour en savoir davantage sur le programme et pour savoir comment lancer un site dans votre communauté, consultez Ondes cérébrales sur notre site Web.

