SunPower fournit 64,4 MW de panneaux solaires à haut rendement pour sept centrales solaires de La Compagnie du Vent







PARIS, 16 février 2017 /PRNewswire/ -- SunPower (NASDAQ : SPWR) a annoncé aujourd'hui qu'elle fournira 64,4 mégawatts (MW) de panneaux solaires à haut rendement de sa série E pour la construction de sept centrales solaires en France par La Compagnie du Vent, une filiale d'Engie. Une partie importante des panneaux fournis dans le cadre de cet accord sera fabriquée en France dans les usines de SunPower.

« La Compagnie du Vent est depuis 2012 un partenaire de SunPower et nous nous réjouissons que cette collaboration permette la fourniture de 64,4 mégawatts d'électricité propre à de nombreux foyers et entreprises françaises. », a déclaré Eduardo Medina, vice-président exécutif de SunPower. « Aujourd'hui, plus de 3 000 mégawatts de centrales photovoltaïques installées à travers le monde utilisent la technologie de SunPower. Grâce aux panneaux solaires à haut rendement de SunPower®, les développeurs de centrales peuvent maximiser leur production d'énergie et bénéficier de retours sur investissement solides pendant 25 ans et plus. »

À ce jour, SunPower a fourni un total de 45 mégawatts de sa technologie à La Compagnie du Vent pour la construction en France de cinq centrales photovoltaïques, actuellement en exploitation.

Les panneaux solaires à courant continu de la série E de SunPower, ainsi que ceux de la série X, bénéficient de la certification Cradle to Cradletm Argent. SunPower est le seul fabricant de panneaux solaires au monde à avoir obtenu cette certification qui démontre la qualité d'un produit en fonction de ses résultats dans cinq catégories : la sûreté des matériaux, la réutilisation des matériaux, l'utilisation d'énergies renouvelables, la gestion de l'eau et l'équité sociale.

Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des déchets générés par les usines SunPower de Toulouse et De Vernejoul, en France, ne sont pas mis en décharge mais sont soit reutilisés soit recyclés. Cette pratique a valu à l'entreprise la certification « Landfill-Free » de la NSF Sustainability, une division de l'organisation internationale de santé publique NSF International. Vous trouverez plus d'informations sur l'engagement de SunPower en matière de durabilité sur son site web.

À propos de SunPower

Figurant parmi les fournisseurs d'énergie les plus innovants et durables au monde, SunPower Corporation (NASDAQ:SPWR) propose des solutions et services solaires complets à un large éventail de clients. SunPower met ses 30 ans d'expérience au service des particuliers, entreprises, pouvoirs publics, établissements scolaires et producteurs d'électricité aux quatre coins du monde. Dès la mise en service du système et sur toute la durée de son cycle de vie, SunPower garantit à ses clients un retour sur investissement maximum et des performances optimales. SunPower, dont le siège est situé dans la Silicon Valley, réunit des équipes dédiées et orientées vers le client en Afrique, Asie, Australie, Europe et Amérique du Nord et du Sud. Pour en savoir plus sur la façon dont SunPower révolutionne la manière dont notre planète est alimentée en énergie, rendez-vous sur www.sunpower.com.

Le présent communiqué de presse peut contenir des « déclarations prospectives », au sens de la loi américaine de 1995, Private Securities Litigation Reform Act, parmi lesquelles des déclarations faisant référence au calendrier du projet, à la capacité de production électrique attendue ou aux économies estimées. Ces déclarations prospectives reposent sur des données, hypothèses et estimations actuelles. En raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes significatifs, les résultats et performances effectifs peuvent être différents de ceux cités expressément ou implicitement dans les présentes déclarations. Les facteurs suivants pourraient, entre autres, faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux prévus dans les déclarations prospectives : l'évolution de la réglementation et la mise à disposition de subventions visant à promouvoir le recours à l'énergie solaire, les obstacles inhérents à la construction et à la maintenance de certains projets à grande échelle et la fluctuation, voire la baisse de performances de nos panneaux solaires et autres produits ou solutions. Un bilan détaillé de ces facteurs et autres risques qui concernent notre activité est inclus dans les formulaires que nous établissons régulièrement avec la commission des valeurs mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission), notamment au sein des récents formulaires 10-K et 10-Q, et en particulier dans la rubrique « Facteurs de risque » (Risk Factors). Ces rapports sont également disponibles en ligne sur le site de la SEC ou dans la rubrique « Dépôts SEC » (SEC Filings) de notre site Internet dédié aux investisseurs (investors.sunpowercorp.com). L'ensemble des déclarations prospectives mentionnées dans ce communiqué de presse reposent sur des données dont nous disposons actuellement. Nous rejetons toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives sur la base de toute nouvelle information ou tout nouvel événement pouvant survenir.

