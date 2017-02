Le premier ensemble au Canada financé aux termes du Fonds d'innovation pour le logement locatif abordable ouvre ses portes à Vancouver







OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 16 fév. 2017) - Les résidents de Vancouver à la recherche d'un logement locatif abordable ont désormais une nouvelle option qu'offre un immeuble de trois étages comptant 40 logements situés au 220 de l'avenue Terminal dans le quartier Strathcona. L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) ainsi que la Vancouver Affordable Housing Agency (VAHA) et la Ville de Vancouver, ont annoncé aujourd'hui l'inauguration de l'ensemble.

C'est le premier ensemble du genre financé aux termes du Fonds d'innovation pour le logement locatif abordable.

Faits saillants sur l'ensemble de la VAHA :

Une contribution de la SCHL au montant de 1,5 million de dollars pour soutenir la construction de cet immeuble de trois étages comptant 40 logements destinés à des personnes seules.

L'ensemble comprend des unités modulaires transportables sur un terrain non aménagé dont la ville est propriétaire.

Les unités peuvent être déplacées sur un autre site vacant lorsque le terrain utilisé doit être aménagé de façon permanente.

Chaque logement offre une salle de bain, une cuisine, un thermostat individuel et un milieu de vie privé.

L'immeuble comprend des espaces aménagés à l'intérieur et à l'extérieur, une buanderie centrale et plusieurs unités accessibles aux fauteuils roulants au rez-de-chaussée.

Le Fonds est administré par la SCHL et a été annoncé pour la première fois en septembre 2016. Le Fonds est doté d'une enveloppe totale de 200 millions de dollars et vise à soutenir la construction sur cinq ans de 4 000 logements locatifs abordables. Les fonds sont destinés aux particuliers, aux sociétés et aux organisations admissibles qui souhaitent construire des logements locatifs abordables au Canada afin de répondre aux besoins des collectivités.

Les demandes de fonds doivent répondre aux critères minimaux suivants :

Création de logements locatifs abordables (au moins cinq unités).

Application de modèles de conception ou de financement novateurs et uniques.

Maintien de l'abordabilité des logements pendant au moins 10 ans.

Conception qui donne lieu à une utilisation efficace des ressources.

Inclusion de caractéristiques d'accessibilité.

Viabilité et durabilité des logements, sans subvention à long terme du gouvernement.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et de l'information aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le site Web de la SCHL ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour obtenir d'autres renseignements sur le Fonds d'innovation pour le logement locatif abordable ou sur la façon de présenter une demande, consultez le site Web www.schl.ca/fondsinnovation.

Citations :

« Le gouvernement s'engage à repenser et à redéfinir la façon dont il appuie l'innovation et la croissance, notamment en établissant de nouveaux partenariats avec le secteur privé, les promoteurs, les municipalités et le secteur sans but lucratif. »

Jean-Yves Duclos, Ministre des Enfants, de la Famille et du Développement social et ministre responsable de la SCHL.

« Vancouver offre désormais une solution nouvelle et non conventionnelle aux défis que représentent l'aménagement de logements locatifs abordables. Cet ensemble donne un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler l'avenir du logement abordable au Canada, avec l'espoir qu'il inspire davantage de solution novatrices et abordables en matière de logement dans toutes les villes du pays. »

Simon Lahoud, Gestionnaire principal, Fonds pour l'innovation, Société canadienne d'hypothèques et de logement

