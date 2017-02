Élection à la vice-présidence de la Commission de l'aménagement du territoire







QUÉBEC, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les membres de la Commission de l'aménagement du territoire ont procédé à l'élection de leur nouveau vice-président : M. Claude Cousineau, député de Bertrand, a été élu à l'unanimité.

Au sein des commissions parlementaires, les députés étudient les projets de loi, consultent des personnes et des organismes dans le cadre d'auditions publiques, examinent les activités et la gestion des ministères et organismes publics et peuvent, de leur propre initiative, étudier toute question d'intérêt public.

La liste des membres de la Commission se trouve en annexe. Pour obtenir plus d'information sur sa composition et ses mandats, on peut consulter la page Travaux des commissions à assnat.qc.ca.

Source et renseignements :

Anne-Marie Larochelle

Secrétaire de la Commission de l'aménagement du territoire

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 418 643-2722

Courriel : cat@assnat.qc.ca

ANNEXE

COMMISSION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Compétences : aménagement du territoire, affaires municipales, habitation, sports et loisirs, développement des collectivités locales et régionales

Présidence : M. Pierre Michel Auger (Champlain) - PLQ

Vice-présidence : M. Claude Cousineau (Bertrand) - PQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - PLQ

M. Marc Carrière (Chapleau)

M. Germain Chevarie (Îles-de-la-Madeleine)

M. Marc H. Plante (Maskinongé)

M. Guy Hardy (Saint-François)

M. Norbert Morin (Côte-du-Sud)

M. Jean Rousselle (Vimont)

Opposition officielle - PQ

M. Sylvain Gaudreault (Jonquière)

M. Martin Ouellet (René-Lévesque)

Mme Lorraine Richard (Duplessis)

Deuxième groupe d'opposition - CAQ

M. Mario Laframboise (Blainville)

M. Sébastien Schneeberger (Drummond-Bois-Francs)

