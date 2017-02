Le gouverneur du Vermont rencontre la communauté d'affaires québécoise







QUÉBEC, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), la Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ) et l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable (AQPER) recevaient aujourd'hui le gouverneur de l'État du Vermont, M. Phil Scott.

« Le Québec est l'un des partenaires commerciaux les plus importants du Vermont et nous avons une longue histoire de coopération grâce à laquelle nos économies sont aujourd'hui étroitement liées. Cette relation est importante pour nous, car un grand nombre d'entreprises du Vermont font affaires avec le Québec. Nous espérons continuer à travailler en collaboration étroite pour le bénéfice de nos économies respectives », a souligné le gouverneur Scott.

L'événement s'est déroulé dans le cadre de la première visite officielle de M. Scott au Québec et par le fait même son premier déplacement officiel à l'étranger depuis son investiture en janvier dernier. En conclusion d'un programme dans le cadre duquel il s'est entretenu avec le premier ministre du Québec ainsi que plusieurs ministres québécois, le gouverneur républicain a tenu à rencontrer le milieu des affaires québécois et à discuter de l'importance des relations commerciales entre le Québec et l'État du Vermont compte tenu de l'interdépendance de nos économies.

« Le Vermont est un marché d'importance et essentiel pour le Québec, constituant le 5e État américain vers lequel nous exportons le plus. Nos exportations de marchandises ont excédé 3 milliards de dollars en 2015, nos domaines de coopération sont nombreux et nos relations solides, comme en témoigne l'entente de collaboration que nous avons signée en octobre 2015 avec la Lake Champlain Regional Chamber of Commerce. Depuis, plusieurs initiatives ont vu le jour pour favoriser les échanges et nous sommes heureux que le gouverneur Scott honore et réitère l'importance de cette relation privilégiée », a pour sa part exprimé Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

Alain Aubut, président et chef de la direction de la CCIQ a souligné que « plusieurs entreprises de la région entretiennent des relations d'affaires avec le nord-est américain, plus particulièrement avec le Vermont, et ont écouté avec intérêt le discours du gouverneur qui met en valeur nos forces et la complémentarité de nos économies ».

« Le Vermont, tout comme le Québec, s'est donné une politique énergétique ambitieuse. Il vise notamment à accroître de 20 % la part de l'électricité de sources renouvelables au cours des 15 prochaines années. Pareille transition énergétique ouvrira de belles possibilités de collaboration dans les domaines des énergies vertes, de l'efficacité énergétique, de la production distribuée et du transport à faible empreinte carbonique » a constaté Jean-François Samray, PDG de l'AQPER. « Nous sommes confiants que le travail pourra se poursuivre ».

À propos de la FCCQ / Programme COREX

Grâce à son vaste réseau de plus de 140 chambres de commerce et 1 200 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 60 000 entreprises et 150 000 gens d'affaires exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

Le Programme COREX de la FCCQ est une initiative visant à faciliter et à favoriser les échanges commerciaux entre le Québec et les États du Nord-Est américain. Ce programme a notamment pour objectif d'accompagner les chefs d'entreprise et les entrepreneurs québécois dans le développement de leurs marchés d'exportation et dans la création d'un réseau de partenaires d'affaires au sud de la frontière.

À propos de la CCIQ

La Chambre de commerce et d'industrie de Québec regroupe plus de 4500 membres de la communauté d'affaires de la grande région de Québec provenant de tous les secteurs de l'économie. Elle constitue le plus important regroupement de gens d'affaires de l'est du Québec. La CCIQ poursuit la mission d'être la voix privilégiée des entrepreneurs de Québec et propose à ses membres une offre des services complète s'articulant autour de quatre volets : le réseautage, le développement des compétences, la reconnaissance du succès entrepreneurial et le développement économique.

À propos de l'AQPER

L'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable (AQPER) intègre dans son champ d'action les entreprises, partenaires et acteurs de toutes les filières d'énergie renouvelable. Elle a pour mission d'accroître la production d'énergie renouvelable de source indépendante et d'en maximiser la valorisation dans le portefeuille énergétique québécois.

