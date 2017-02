Le gouvernement du Canada annonce un financement de 18,2 millions de dollars pour l'innovation dans le secteur de l'automobile







Le financement soutient un fabricant de pièces automobiles légères à Windsor et un fabricant de batteries à Ottawa

TORONTO, le 16 févr. 2017 /CNW/ - Deux entreprises canadiennes, l'une à Lakeshore près de Windsor, l'autre à Ottawa, ont mis au point des innovations susceptibles de faire en sorte que les voitures soient plus légères, plus écoénergétiques, et dans le cas des voitures électriques, d'en améliorer le rendement en raison d'une durée de vie accrue des batteries.

Ces innovations se traduisent par de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne et des occasions d'affaires pour les travailleurs Canadiens du secteur de l'automobile. Elles se traduisent également par des technologies plus propres qui sont meilleures pour l'environnement et, par le fait même, par des collectivités plus saines pour tous les Canadiens.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, a annoncé un financement total de 18,2 millions de dollars pour les deux entreprises.

La société Astrex Inc. de Lakeshore recevra une contribution remboursable pouvant atteindre 17 millions de dollars du Fonds de fabrication de pointe de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario). Cet investissement permettra à Astrex, un fabricant de pièces automobiles, d'établir une installation qui produira des composants légers et à haute résistance en aluminium. Les pièces fabriquées dans cette usine réduiront la consommation de carburant et les émissions de carbone.

Grâce à l'investissement fédéral, l'entreprise prévoit créer 62 nouveaux emplois à temps plein cette année et 24 emplois supplémentaires au cours des deux prochaines années.

Une contribution non remboursable de 1,2 million de dollars sera versée à la société GBatteries Energy Canada Inc. d'Ottawa. Le financement provenant du Fonds de technologies du DD de Technologies du développement durable Canada, qui finance des projets de technologies propres, permettra à l'entreprise de concevoir des batteries pour les voitures électriques, dont la durée de vie sera plus longue. Le système de batterie se rechargerait également beaucoup plus rapidement que les autres systèmes existants.

Le Programme d'innovation du gouvernement du Canada fera la promotion d'une croissance propre, de bons emplois et d'une qualité de vie plus élevée pour la classe moyenne. Les investissements dans Astrex et GBatteries sont des exemples concrets de la réalisation de ce plan.

Parmi les autres programmes qui appuient les activités de recherche et de développement dans le secteur de l'automobile, on trouve le Fonds d'innovation pour le secteur de l'automobile et le Programme d'innovation pour les fournisseurs du secteur de l'automobile.



« Les investissements que nous faisons aujourd'hui dans Astrex et GBatteries mèneront à la création de nouveaux produits et services qui sont plus écoénergétiques, produisent moins d'émissions de carbone et favorisent des collectivités plus saines. Ces investissements donneront aux Canadiens de la classe moyenne qui travaillent dans le secteur de l'automobile la possibilité de concevoir et de construire les voitures de l'avenir. Ce faisant, ils perfectionneront les compétences qui les prépareront aux emplois de l'avenir. C'est ainsi que l'innovation mène à un Canada meilleur. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Chez Astrex, nous avons créé une installation à la fine pointe de la technologie d'extrusion de l'aluminium et, grâce à l'appui du gouvernement du Canada, nous sommes fiers de pouvoir créer davantage d'emplois dans le secteur manufacturier dans la région de Windsor. »

- Mark Blackmore, gestionnaire principal, Astrex Inc.

« La révolution de l'électrification fait des progrès fulgurants. Les véhicules électriques sont en voie de remplacer les voitures traditionnelles. Les appareils électroniques de consommation, des téléphones intelligents aux écouteurs sans fil, inondent le marché. Le besoin de charger ces appareils plus rapidement et d'utiliser des batteries de plus longue durée de vie n'a jamais été aussi grand, et GBatteries occupe une place de premier plan pour fournir la solution. »

- Tim Sherstyuk, président-directeur général de GBatteries

Le secteur canadien de l'automobile est un moteur clé de l'économie canadienne, représentant 10 % du produit intérieur brut du secteur de la fabrication et 13 % des exportations totales de marchandises.

Le secteur de l'automobile emploie directement 125 000 Canadiens et 398 700 autres indirectement.

Le Canada produit environ 14 % de tous les véhicules assemblés en Amérique du Nord. En moyenne, toutes les 14 secondes, un véhicule quitte une chaîne de montage canadienne.

Il se trouve au Canada plus de 670 fournisseurs de pièces d'automobile traditionnelles et des centaines d'autres fournisseurs d'autres industries, comme celle des technologies de l'information et des communications.

Créée en 2015, Astrex est une nouvelle coentreprise de CanArt Aluminum Extrusion Inc. en Ontario et de Constellium N.V. aux Pays-Bas.

et de Constellium N.V. aux Pays-Bas. La société GBatteries a été fondée en 2012 et elle a vendu des appareils électroniques de consommation dotés de la technologie ActiveBMS intégrée, et ce, dans plus de 38 pays. Cette technologie a fait l'objet d'essais réussis sur le terrain dans un environnement réel.

Le 16 février 2017

Le gouvernement du Canada soutient l'innovation dans le secteur de l'automobile

Le gouvernement du Canada soutient l'élaboration de nouveaux processus de fabrication transformatrice et de technologies propres qui visent à faire du Canada un centre mondial de l'innovation et qui peuvent réduire les émissions de carbone.

Pour ce faire, il investit dans deux entreprises canadiennes novatrices : Astrex Inc. et GBatteries Energy Canada Inc.

Astrex Inc.

Astrex Inc. (Astrex), créée en 2015, est située à Lakeshore, en Ontario. Il s'agit d'un partenariat commercial entre l'entreprise ontarienne CanArt Aluminum Extrusion Inc. (CanArt) et la multinationale néerlandaise Constellium N.V. (Constellium). CanArt est une entreprise à capitaux privés qui produit une grande variété de produits en aluminium et qui emploie 375 personnes. Quant à Constellium, il s'agit d'une entreprise européenne chef de file qui produit des produits en aluminium destinés à l'industrie de l'automobile et qui possède 22 installations employant 11 000 personnes dans le monde.

Astrex Inc. reçoit une contribution remboursable pouvant atteindre 17 millions de dollars de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario). L'investissement permettra d'établir une installation de fabrication de pièces structurelles automobiles en aluminium, la première en son genre en Amérique du Nord. Cet investissement permettra de créer 62 nouveaux emplois à temps plein et contribuera à protéger l'environnement. Les nouvelles pièces automobiles produites permettront de réduire le poids du véhicule, la consommation de carburant et les émissions de carbone.

Le soutien, offert par l'intermédiaire du Fonds de fabrication de pointe (FFP) de FedDev Ontario, constitue une partie essentielle du projet de 63,6 millions de dollars sur quatre ans d'Astrex et qui vise à produire des systèmes de gestion des collisions qui seront installés dans les véhicules. Astrex entreprendra un projet en deux étapes visant à concevoir, à équiper et à exploiter une installation à la fine pointe de la technologie à Lakeshore, en Ontario, près de Windsor. L'ensemble du projet sera financé par FedDev Ontario (à concurrence de 17 millions de dollars), le gouvernement de l'Ontario (1,5 million de dollars), par l'intermédiaire des partenaires commerciaux d'Astrex, CanArt Aluminum Extrusion Inc., Constellium (10,4 millions de dollars) et par d'autres fonds provenant du secteur privé (34,7 millions de dollars).

FedDev Ontario financera la première phase du projet et soutiendra l'achat et l'installation d'équipements spécialement conçus faisant ainsi en sorte qu'Astex mettra en service sa première chaîne de montage en mars cette année.

GBatteries Energy Canada Inc.

GBatteries Energy Canada Inc., une entreprise de technologie créée en 2012 est située à Ottawa, en Ontario. Pour réaliser ce projet, GBatteries collaborera avec deux partenaires commerciaux, eCAMION et S&C Electric Canada Ltd., afin de mettre en oeuvre et de présenter un système de gestion actif de batteries (SGBActif), une technologie de charge qui servira aux véhicules électriques.

Technologies du développement durable Canada (TDDC) fournit 1 185 000 $ à GBatteries pour l'aider à mettre en oeuvre et à présenter le système de gestion actif des batteries (SGBActif). Il s'agit d'une technologie novatrice qui prolongera la durée de vie de la batterie et qui augmentera les taux de charge de cette dernière d'au moins six fois par rapport aux méthodes conventionnelles.

Cette technologie améliorera grandement les batteries utilisées dans les appareils électroniques de consommation, les outils électriques sans fil et les véhicules électriques en plus de permettre un rechargement plus rapide sans nuire au rendement de la batterie.

GBatteries participe à un projet visant à présenter et à mettre en oeuvre sa technologie novatrice qui permettra de charger une batterie à 50 % en cinq minutes et à 80 % en 10 minutes. La vitesse de charge sera particulièrement utile pour les véhicules électriques puisque cette technologie peut potentiellement réduire les temps de charge par rapport au temps qu'il faut pour remplir des réservoirs d'essence traditionnels. Cette technologie peut faire passer les véhicules électriques dans les tendances dominantes des options d'achat des consommateurs.

L'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario) est l'organisme du gouvernement du Canada responsable du développement économique pour le Sud de l'Ontario. Ses programmes et ses services appuient les avantages économiques pour la région, ce qui contribue à créer une province et un pays forts et prospères.

Le FFP a été instauré le 9 décembre 2013. Il a pour mandat d'investir dans l'innovation et de stimuler la productivité dans le secteur de la fabrication de l'Ontario. Il vise à accroître la mise au point de produits et de technologies de transformation afin d'aider les fabricants de l'Ontario à créer des emplois de haute qualité et, par le fait même, d'aider le Canada à être concurrentiel à l'échelle mondiale.

Le FFP appuie les investissements qui créent de nouvelles méthodes de production ou de nouveaux produits novateurs , dont la mise en marché aura lieu dans les cinq prochaines années.



Technologies du développement durable Canada est une fondation indépendante créée par le gouvernement du Canada pour promouvoir le développement durable et soutenir les projets de développement et de démonstration de nouvelles technologies visant à résoudre les enjeux liés aux changements climatiques, à la qualité de l'air ainsi qu'à la pureté de l'eau et des sols. Technologies du développement durable Canada investit dans des entreprises canadiennes qui, par leurs technologies novatrices, ont un apport positif au Canada en créant des emplois de qualité, en stimulant la croissance économique et en protégeant l'environnement.

