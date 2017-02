Mobilité de la main-d'oeuvre : un passage obligé







QUÉBEC, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La 1ère édition du Salon de l'emploi en région, organisée par Place aux jeunes en région (PAJR), a été couronnée de succès. Cette réussite démontre l'importance de l'aspect « mobilité de la main-d'oeuvre » au Québec pour répondre aux besoins de développement des entreprises et renforcer son économie.

PAJR invite donc le ministre Blais, en marge de l'ouverture du Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre, à considérer la mobilité de la main-d'oeuvre comme un élément primordial de solution dans sa stratégie gouvernementale.

Salon de l'emploi en région

« Des jeunes, immigrants ou non, sont prêts à se déplacer pour trouver leur place, celle où ils pourront trouver un emploi à leur mesure. Ils ont été près de 2 000, selon l'évaluation de PAJR, à venir au Complexe Desjardins mercredi dernier dans l'espoir d'y dénicher l'emploi de leur rêve », dévoile Cynthia Rivard, présidente-directrice par intérim. « Plus de 50 employeurs de partout au Québec sont rentrés avec des candidatures de grande qualité. Leurs commentaires ont été élogieux. Le grand succès de la première édition du Salon de l'emploi en région témoigne de la nécessité de continuer d'appuyer des initiatives comme Place aux jeunes en région, de les renforcer. Nous avons au Québec un modèle qui fait l'envie de plusieurs provinces et pays. On a une machine qui marche; il faut partir de là pour répondre aux besoins de main-d'oeuvre dans tous les territoires. »

Action de Place aux jeunes en région

Place aux jeunes en région, qui oeuvre depuis plus de 25 ans à l'établissement de jeunes diplômés de 35 ans et moins en région, a en effet développé un modèle d'intervention pour faciliter l'intégration sociale et professionnelle des jeunes. Grâce à son travail de promotion des occasions d'établissement en région, pour la majorité des emplois, effectué en milieu urbain et à 56 partenaires-promoteurs offrant des séjours exploratoires dans 15 régions, elle supporte, chaque année, des milliers des jeunes dans leur volonté de trouver un emploi dans leur domaine d'activité en région. Bon an, mal an, elle enregistre environ 1000 migrations réussies.

La mobilité : un passage obligé

« Les défis de main-d'oeuvre sont grands, surtout dans un contexte mondial où la pyramide des âges s'inverse. La transformation technologique des organisations est une réponse efficace, prisée et encouragée. Cependant, il ne faut pas minimiser l'impact de tels changements. En effet, elle permet peut-être de réduire le nombre de travailleurs nécessaires à la base, mais elle nécessite une main-d'oeuvre qualifiée pour être opérationnalisée. Souvent formée et concentrée dans les centres urbains, la mobilité de la main-d'oeuvre est et restera un enjeu : il faut que chaque personne soit à la bonne place, au bon moment, selon ses qualifications et ses aspirations du moment. C'est notre travail quotidien. C'est un travail concerté des employeurs, du réseau Place aux jeunes, mais également de la communauté d'accueil qui explique nos résultats. » S'étonnant ouvertement que le ministre n'ait pas invité Place aux jeunes à partager cette expertise très pertinente au Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre, madame Rivard souhaite que la Stratégie nationale de la main-d'oeuvre s'incarne dans des mesures concrètes, et que Place aux jeunes et son réseau en soit une des pierres d'assises.

À propos de Place aux jeunes en région

OEuvrant à l'épanouissement des personnes et à la vitalité des régions, PAJR travaille depuis plus de 25 ans à l'établissement des jeunes diplômés en région. Durant la dernière Stratégie d'action jeunesse 2009-2014, plus de 5?400 diplômés âgés entre 18 et 35 ans ont emménagé en région grâce au soutien de PAJR. L'organisation est financée par le Secrétariat à la jeunesse, le Mouvement Desjardins et de nombreux partenaires locaux.

https://www.placeauxjeunes.qc.ca/

