Méphisto d'Ariane Mnouchkine - Avec les finissants du Conservatoire d'art dramatique de Québec







QUÉBEC, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les finissantes et les finissants du Conservatoire d'art dramatique de Québec invitent le public de Québec à assister à la présentation de la pièce Méphisto, d'Ariane Mnouchkine, dans une mise en scène de Lorraine Côté. Sept représentations seront données du 26 février au 5 mars, à 19 h 30, au Théâtre du Conservatoire.

Klaus Mann a écrit Méphisto en 1934. Ce roman raconte l'ascension d'un acteur de province qui deviendra Grand Administrateur des Théâtres nationaux de Prusse. Il est inspiré de la vie réelle de l'acteur Gustaf Gründgens, l'ancien époux d'Érika Mann, dont l'interprétation la plus marquante aura été le rôle de Méphistophélès dans le Faust de Goethe. Gründgens, un nazi déclaré, avait profité de son amitié avec l'épouse de Göring pour mousser sa carrière. Cependant, le fils de Gründgens a fait interdire la publication du livre pour préserver la mémoire de son père. Ce n'est qu'en 1981, et malgré l'interdiction, que le roman sera publié en Allemagne.

Lorraine Côté nous présente cette adaptation théâtrale du roman de Klaus Mann. Allemagne 1933, au Théâtre National de Hambourg. La troupe est composée d'artistes et d'employés aux convictions politiques divergentes. Certains sont de purs Aryens, d'autres sont Juifs. À travers eux, on constate la montée de la répression nazie qui s'exprime surtout envers les artistes. Klaus et sa soeur Érika lutteront à leur façon, en devenant écrivains de théâtre et en animant un cabaret révolutionnaire.

Retrouvez sur scène nos finissantes et finissants : Laura Amar, Marianne Bluteau, Étienne D'Anjou, Rosalie Daoust, Félix Delage-Laurin, Alex Desmarais, Blanche Gionet?Lavigne, Leïla Donabelle Kaze, Vincent Legault, Vincent Massé-Gagné et Laura Rochon?Massicotte. Le décor est une création de Jessica Minello; les costumes sont de Marilou Bois; les accessoires sont une conception de Marianne Lebel; l'affiche et les éclairages ont été réalisés par Camille Langlois.



Méphisto d'Ariane Mnouchkine

Du 26 février au 5 mars, à 19 h 30 ? relâche 28 février

Théâtre du Conservatoire ? 11, rue Saint-Stanislas, Québec

Billets : 418 643-9833 (lundi au mercredi : 9 h à 19 h | jeudi-vendredi : 9 h à 16 h 30)

10 $ ? 5 $ étudiants, sur présentation d'une carte d'identité avec photo

***

À propos du Conservatoire d'art dramatique de Québec

Depuis sa création, le Conservatoire a formé des centaines d'acteurs, des scénographes et des metteurs en scène, en jumelant à leur formation une solide expérience de la scène les préparant à la carrière artistique. Ils s'appellent Robert Lepage, Carl Fillion, Monique Dion et ils ont réinventé largement l'espace scénique. D'autres ont fondé La Bordée, Premier Acte, le Périscope et une trentaine d'autres compagnies de théâtre. Ils ont comme dénominateur commun d'être un jour passés par la scène du Conservatoire. Comme toujours, la programmation proposée par le Conservatoire d'art dramatique de Québec veut être pour le public une occasion unique de découvrir -- avant tout le monde -- un talent fou ! Suivez aussi le Conservatoire sur Facebook. conservatoire.gouv.qc.ca

