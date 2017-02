Lowe's Canada prend un engagement envers les marchands indépendants en développant le réseau Ace







Des ressources sont investies pour soutenir et étendre le réseau de magasins de rénovation au Canada et maximiser le potentiel de la marque Ace

BOUCHERVILLE, QC, le 16 févr. 2017 /CNW/ - Lowe's Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle investira dans le soutien et le développement de son réseau de détaillants indépendants et dans une meilleure exploitation de son programme de soutien aux marchands Ace. L'entreprise entend stimuler la croissance des magasins en offrant de l'aide au marketing, une gamme de produits élargie et des prix encore plus attrayants.

« Notre objectif est de stimuler la croissance des ventes et la rentabilité des magasins Ace en instaurant un programme dynamique de soutien aux marchands qui permettra à ces derniers d'améliorer la place qu'ils occupent dans leurs marchés respectifs, a déclaré Alain Brisebois, premier vice-président, Marchands affiliés. Nous croyons fermement au potentiel des marchands indépendants, un vecteur clé de notre croissance. Dans ce contexte, investir dans les programmes Ace nous permettra d'obtenir des résultats florissants à plus long terme. »

Après avoir effectué un bilan complet des activités comprenant un survol des clients, des produits, des programmes et des installations, l'entreprise a décidé d'intégrer les centres de distribution et les centres administratifs d'Ace Canada à même les installations existantes de Lowe's Canada. Cette décision permettra aux marchands Ace de s'approvisionner à meilleur prix et d'avoir accès aux ressources et aux connaissances de Lowe's Canada en matière de commerce de détail.

« La marque Ace jouit d'une excellente réputation au chapitre de la qualité des produits et du service. Le but de cette transition est de favoriser la croissance du réseau Ace Canada dans son ensemble, a ajouté M. Brisebois. L'intégration des activités à même les installations et systèmes de Lowe's Canada est une condition préalable à respecter si l'on veut permettre aux marchands de profiter d'un site Web dédié avec une plateforme de commerce électronique et d'une stratégie omnicanal. »

L'intégration des activités entraînera la fermeture du centre de distribution et du siège social de Winnipeg (Manitoba) ainsi que du centre de distribution de Kitchener (Ontario) d'ici le quatrième trimestre de cette année. Dorénavant, les fonctions du siège social d'Ace à Winnipeg seront transférées au centre administratif régional de Lowe's Canada à Mississauga (Ontario). Les centres de distribution de Calgary (Alberta) et de Boucherville (Québec), de même que le siège social de Lowe's Canada à Boucherville, prendront la relève afin de continuer à répondre aux besoins des marchands Ace qui étaient auparavant servis à Winnipeg et à Kitchener.

Lowe's Canada déploiera tous les efforts pour assurer une transition harmonieuse grâce à des ressources qui soutiendront activement les employés, les marchands, les fournisseurs et les clients. La société veillera à ce que tous les détaillants continuent d'être servis pendant la période de transition qui s'échelonnera jusqu'à la fin août, pour le centre de distribution de Winnipeg, et jusqu'à la fin de l'automne, pour le centre de distribution de Kitchener. Lowe's Canada poursuivra également ses efforts de recrutement et de développement du réseau Ace d'un bout à l'autre du Canada.

