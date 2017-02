Le lancement de DealShaker devrait transformer le secteur du e-commerce







SOFIA, Bulgarie, February 16, 2017 /PRNewswire/ --

Réseau de vente en direct parmi les plus vastes au monde, OneLife Network devrait revisiter les normes du secteur avec le lancement de la version pilote de sa nouvelle plate-forme d'e-commerce DealShaker. Officiellement lancée le 16 février, cette nouvelle plateforme de promotion est la première en son genre qui permette à ses utilisateurs d'accepter la crypto-monnaie OneCoin (ONE) en règlement de produits et de services. La section achat de la plateforme est l'étape la plus attendue du projet après la phase initiale d'enregistrement des produits/services et commerçants qui a débuté en janvier 2017.

En rejoignant DealShaker, l'ensemble des utilisateurs inscrits intègrent le réseau international OneLife Network tout en ayant accès à un réseau de plusieurs millions d'utilisateurs qui permet de promouvoir ses activités et produits auprès d'un marché mondial et d'un public beaucoup plus large de clients potentiels. L'objectif de la plate-forme est d'assurer la promotion d'offres de client à client et d'entreprise à client dans des combinaisons de prix associant OneCoins (ONE) et espèces. Les utilisateurs pourront parcourir une large sélection d'offres dans différentes catégories : loisirs et divertissements, voyages, santé et services à la personne, alimentation et boissons, accessoires, décoration, appareils ménagers, etc.

C'est l'occasion par excellence pour l'ensemble des utilisateurs de tirer parti du potentiel inexploité d'un marché nouveau offrant un modèle de tarification hors pair, spécifique au OneLife Network, et aussi d'élargir leur portée, de renforcer leur visibilité et de s'offrir des compléments de revenu en proposant leurs produits et services à un vivier de plusieurs millions d'acheteurs potentiels.

Qu'est-ce que OneCoin ?

OneCoin est l'autre monnaie de paiement, en plus de l'euro, utilisée sur DealShaker. C'est une monnaie numérique centralisée basée sur les principes de la cryptographie et créée par le biais d'un processus dit de « minage ». Elle ressemble au numéro de série visible sur les factures papier. Chaque pièce de monnaie numérique est donc unique. Avec ses millions de mineurs, OneCoin est rapidement devenu l'une des crypto-monnaies les plus connues au monde.

Qu'est-ce que OneLife Network ?

OneLife Network est une société de vente en direct qui donne accès à une gamme variée de produits et de services visant à conférer une valeur individuelle et sociale ajoutée à la vie des membres de son réseau et à offrir des possibilités de développement personnel et professionnel. Actuellement fort de membres inscrits dans la quasi-totalité des pays du monde, l'OLN est présent sur 6 continents.

