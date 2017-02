Nos chefs-d'oeuvre, Nos histoires : Un panorama inédit de l'art fait au Canada qui rend hommage à la créativité de nos artistes d'hier et d'aujourd'hui







Près d'un millier d'oeuvres d'art, y compris la peinture, la sculpture, le perlage, la photographie et les installations seront exposées à compter du printemps

au Musée des beaux-arts du Canada

OTTAWA, le 16 févr. 2017 /CNW/ - En 2017, ceux qui visitent le Musée des beaux?arts du Canada (MBAC) pourront s'adonner à la découverte de l'histoire de l'art au Canada de près d'un millier d'oeuvres de la collection nationale, dans des expositions spéciales et des activités interactives.

Le trajet débute dans les Salles d'art canadien et autochtone, récemment transformées, avec la présentation d'oeuvres d'art datant Des temps immémoriaux jusqu'en 1967. Il se poursuit dans les Salles d'art contemporain où le public sera invité à découvrir de nombreux thèmes et mouvements qui ont façonné le paysage visuel du monde des arts au Canada de 1968 à nos jours. Dans l'exposition organisée par l'Institut canadien de la photographie, les visiteurs pourront s'initier au vaste éventail de pratiques et de productions de la photographie au Canada de 1960 à 2000.

« Le Musée des beaux-arts du Canada présentera des oeuvres exceptionnelles, tant de nos collections que provenant d'emprunts d'institutions », a déclaré le directeur général du MBAC, Marc Mayer. « Nous sommes particulièrement reconnaissants au Musée canadien de l'histoire et à Bibliothèque et Archives Canada, de même qu'au Musée McCord, au Musée des Ursulines de Québec, et au Bata Shoe Museum, parmi de nombreux autres prêteurs, de nous permettre de relater toute l'histoire du génie artistique qui rend le Canada unique. »

Les nouvelles Salles d'art canadien et autochtone : Des temps immémoriaux jusqu'au 1967 présenteront plus de 600 oeuvres d'artistes comme Tom Thomson, Emily Carr, Norval Morrisseau et Daphne Odjig, en plus d'acquisitions récentes par James Wilson Morrice et d'autres, y compris Manteau de chasse par un artiste Naskapi inconnu, oeuvre qui remonte aux années 1840. Elles seront exposées aux côtés de photographies de Williman Notman, John Vanderpant, et d'autres de la collection nationale. Des groupements thématiques explorant une diversité de sujets comme l'émergence de l'art inuit, enrichiront davantage le parcours narratif. L'exposition s'ouvre le 15 juin 2017.

Les salles d'art contemporain présenteront l'Art canadien et autochtone. De 1968 à nos jours réunissant plus de 150 oeuvres de toutes formes. Depuis le mouvement de l'art féministe des années 1970 jusqu'à l'art inuit d'aujourd'hui, la richesse des collections d'art canadien et autochtone sera révélée dans toute sa splendeur. Parmi les pièces incontournables, soulignons L'iceberg nord-américain de Carl Beam, l'oeuvre sur papier Sans titre (La série de porcelaines fantaisistes), de Shary Boyle, et les sculptures Transmutation et Vienne de Brian Jungen inspirées de squelettes de baleines et réalisées avec des chaises de plastique blanc. L'exposition ouvre ses portes le 3 mai 2017.

La photographie au Canada, 1960-2000, à l'affiche du 7 avril au 17 septembre, exposera une centaine d'oeuvres de 71 artistes dont Raymonde April, Edward Burtynsky, Lynne Cohen, Angela Grauerholz, Michael Snow, Jeff Wall, et Jin-me Yoon. Organisée par l'Institut canadien de la photographie, l'exposition rend hommage à la riche diversité de la pratique de la photographie au Canada sur une période de quatre décennies, et illustre comment certaines idées du médium persistent et d'autres évoluent avec le temps. L'exposition est articulée autour de thèmes comme la photographie conceptuelle et le paysage urbain, de même que le documentaire, le portrait et le paysage.

Du 15 juin au 4 septembre 2017, le Musée consacrera un espace d'exposition à Nos histoires, proposant des expériences interactives aux visiteurs de tous âges, quels que soient leurs champs d'intérêt, qui leur feront mieux comprendre la place de l'art au Canada et leur suggéreront des façons de s'investir dans les expositions présentées par le Musée. Situé dans les salles d'expositions temporaires, cet espace comprendra des modules expliquant diverses formes de création artistique et le rôle du Musée dans la conservation de collections nationales. Un tableau chronologique et une carte géographique illustreront la diversité de la production artistique au Canada. Des projections vidéo de paysages canadiens serviront d'inspiration aux visiteurs dans la création de leurs propres tableaux numériques Le petit salon de la famille Woolsey, tel qu'il paraît dans un portrait de famille de 1809 peint par William Berczy, sera reconstitué pour permettre aux visiteurs d'y entrer et de faire leurs propres portraits.

Tant à voir et à faire en 2017 au Musée des beaux-arts du Canada

PhotoLab 2 : Quand les femmes prennent l'art au mot - À compter du 7 avril 2017, l'Institut canadien de la photographie présentera cette exposition mettant en lumière les oeuvres d'artistes féminines à travers une sélection de vidéos datant des années 1970, 1980 et 1990, ainsi que des photographies, des affiches, et des estampes tirées des collections du Musée dea beaux-arts du Canada.

Comprendre nos chefs-d'oeuvre - Ron Moppett et Damian Moppett Du 12 mai au 24 septembre 2017, cette installation constituée d'oeuvres de la collection du Musée porte un regard sur les oeuvres de deux artistes canadiens dont le Musée a suivi les carrières respectives depuis leurs débuts. L'exposition nous renseigne sur des volets du processus matériel et de l'approche esthétique et invite à réfléchir sur l'importance du parrainage du Muséeet de sa capacité à s'acquitter de son mandat.

Comprendre nos chefs-d'oeuvre - J.W. Morrice : Une collection offerte par A. K. Prakash à la nation - À compter du 20 octobre 2017, cette exposition du Musée des beaux?arts du Canada dans la série Comprendre nos chefs-d'oeuvre explorera les relations complexes entre le collectionneur et son artiste préféré, J.W. Morrice, qui a joué un rôle majeur dans l'avancement des tendances artistiques au Canada et à l'étranger au début du XXe siècle.

Biennale canadienne 2017 - Du 13 octobre 2017 au 18 mars 2018, le Musée des beaux-arts du Canada présente la quatrième exposition biennale qui sera constituée d'oeuvres acquises par les départements d'art contemporain, d'art autochtone et de photographie depuis avril 2014. Nouveau pour 2017, cette itération de la biennale met en vedette des artistes canadiens et autochtones aux côtés de leurs contemporains internationaux, en mettant l'accent sur les interactions dynamiques et les divers modes d'expression et de créativité qui composent véritablement le monde global de l'art contemporain. Une sélection d'acquisitions récentes sera également à l'affiche à l'Art Gallery of Alberta à compter du 30 septembre 2017.

Le Musée proposera une série d'événements publics tout au long de l'année 2017. Le festival « TIFF - Canada's Top Ten Films » sera présenté au Musée du 27 au 30 avril, offrant aux participants une expérience exceptionnelle où le cinéma, la bonne chère et la conversation font bon ménage. Cet été, les visiteurs pourront prendre part à de mini-concerts à la grandeur du Musée donnés par le Festival Musique et autres mondes lors de la soirée au Musée le 11 juillet; une performance construite autour d'échanges entre l'interprète et les spectateurs, créée par l'artiste de la danse de renommée mondiale Marie Chouinard, présentée le 15 juillet en partenariat avec le Festival de Danse Canada et le Festival Scène Canada du CNA; et le 10 août, le spectacle Canada Speaks, d'Odyssey Showcase, mettra en vedette des personnages historiques canadiens.

