Saputo inc. procède au rappel de certains fromages gouda en raison de la présence possible de Listeria monocytogenes

Saputo inc. (Saputo ou la Société) procède à un rappel volontaire de certains fromages gouda aux États-Unis après avoir été informée par Deutsch Kase Haus, une société à responsabilité limitée de Middlebury, Indiana, que certains fromages gouda de spécialité qu'elle a fournis à l'usine de Saputo de Green Bay, Wisconsin, pouvaient avoir été contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes.

Listeria monocytogenes est un organisme qui peut causer des infections graves et quelquefois fatales chez les jeunes enfants, les personnes âgées ou de santé fragile et d'autres personnes souffrant d'un affaiblissement de leur système humanitaire. Même si les personnes en santé peuvent souffrir seulement de symptômes à court terme, comme une forte fièvre, des maux de tête graves, des raideurs, des nausées, des douleurs abdominales et la diarrhée, une infection à la bactérie Listeria monocytogenes peut provoquer, chez les femmes enceintes, des fausses couches et des morts-nés.

Les produits visés sont les fromages gouda fumés au bois de pommier Great Midwest® destinés à la vente au détail qui figurent dans le tableau ci-dessous. À titre de mesure préventive, Saputo procède également à un rappel des fromages fumés Dutchmark® figurant dans le tableau ci-dessous qui ont été emballés sur la même ligne de production. Les consommateurs ne devraient pas consommer les produits visés par le rappel.

Marque Produit Format CUP Date limite de vente Great Midwest®

Fromage gouda fumé au bois de pommier Great Midwest® Poids variés

~6 livres Pas de CUP VENDRE AVANT 22 MAI 17 G7/1 00:00 Tranches et morceaux coupés en magasin de poids variés Tranchés/coupés en magasin - Pas de CUP TOUTES LES DATES Dutchmark®

Fromage gouda fumé pasteurisé transformé Poids variés

~2 livres Pas de CUP MEILLEUR AVANT : 11-18-17

Aucun cas de maladie liée à la consommation de ces produits n'a été déclaré. Toutes les personnes soupçonnant une blessure ou une maladie devraient communiquer avec un fournisseur de soins de santé.

Les produits rappelés ont été vendus à des détaillants à travers les États-Unis. Les fromages gouda fumés au bois de pommier Great Midwest® ont principalement été vendus dans des magasins de détail aux comptoirs et présentoirs de charcuteries. Saputo collabore avec les clients visés pour s'assurer que les produits rappelés sont retirés du marché. Nous prions les consommateurs qui ont acheté l'un des fromages figurant dans le tableau ci-dessus de le jeter ou de le retourner au point de vente pour obtenir un remboursement complet. Aucun autre produit Saputo n'est visé par le présent rappel.

La FDA a été mise au courant du présent rappel. Les consommateurs qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements ou qui ont des questions peuvent communiquer avec Saputo au numéro 1 877 578-1510, de 9 h à 21 h, heure normale de l'Est, du lundi au vendredi (service en anglais seulement).

À propos de Saputo

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, le plus important fabricant de fromage et le plus grand transformateur de lait nature et de crème au Canada, le troisième plus important transformateur laitier en Argentine et le quatrième plus important en Australie. Aux États-Unis, la Société est l'un des trois plus grands fabricants de fromage et l'un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de culture bactérienne. Nos produits sont vendus dans plusieurs pays sous des marques reconnues comme Saputo, Alexis de Portneuf, Armstrong, COON, Cracker Barrel*, Dairyland, DairyStar, Friendship Dairies, Frigo Cheese Heads, La Paulina, Milk2Go/Lait's Go, Neilson, Nutrilait, Scotsburn*, Stella, Sungold, Treasure Cave et Woolwich Dairy. Saputo inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ».

* Marque de commerce utilisée sous licence.

