Les Toyota Camry et Camry hybride 2018 sont présentées en avant-première au Canada à l'occasion du Salon international de l'auto de Toronto, du 17 au 26 février 2017







Présentation en première canadienne des technologies branchées Toyota Entune

Explorez l'hybride électrique à pile à hydrogène Toyota Mirai et le concept de véhicule à pile à combustible FCV Plus

TORONTO, le 16 févr. 2017 /CNW/ - Découvrez ce qui vous propulse au kiosque Toyota du Salon international de l'auto de Toronto, qui se tiendra du 17 au 26 février 2017, au Palais des congrès de Toronto.

« La vision de Toyota est façonnée par une volonté de progresser constamment vers un avenir meilleur, et d'offrir cet avenir aux Canadiens et aux communautés là où ils vivent », a expliqué Stephen Beatty, vice-président de Toyota Canada Inc. « Les Canadiens qui se rendront au Salon international de l'auto de Toronto en découvriront de nombreux exemples, depuis les nouveaux modèles, comme les Toyota Camry et Camry hybride 2018 entièrement redessinés qui seront présentés en avant-première canadienne, jusqu'aux modèles à pile à hydrogène et aux véhicules tout électriques prêts pour l'avenir, en passant par des systèmes de sécurité de pointe qui améliorent la sécurité routière pour tous. Et les innovations ne s'arrêtent pas là : de nouveaux services de connectivité embarqués offrent aux propriétaires de Toyota commodité et tranquillité d'esprit pour une expérience exceptionnelle sur l'ensemble de notre gamme de voitures, de VUS et de camions élégants, généreusement équipés et agréables à conduire. »

Notre modèle le plus vendu s'améliore encore

La première attraction à ne pas manquer au kiosque Toyota est la toute nouvelle Camry 2018 de huitième génération (et sa version hybride), la voiture la plus vendue de son segment au Canada ces deux dernières années. Pourvue de tous les attributs que l'on est en droit d'attendre d'une voiture qui doit sa réputation à sa sécurité exceptionnelle, la Camry fait peau neuve, avec une conception à couper le souffle, des systèmes de sécurité de pointe inclus de série, un impressionnant arsenal technologique et des performances électrisantes.

La nouvelle Camry utilise la TNGA (Toyota New Global Architecture), qui représente une nouvelle stratégie de la part du constructeur automobile pour concevoir, fabriquer et équiper ses véhicules afin qu'ils soient plus dynamiques, plus agréables à conduire et plus sportifs que jamais.

À première vue, il est évident que le style de la toute nouvelle Camry s'articule autour de trois objectifs de conception principaux : un centre de gravité bas distinctif qui favorise une posture bien campée et un profil élancé; un habitacle à la fois pratique et émotionnel; et une image à la fois sportive et raffinée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Résultat : la Camry s'impose à nouveau comme une référence dans la catégorie des berlines intermédiaires.

La Camry est disponible en cinq versions (L, LE, XLE, SE et XSE) et avec trois nouveaux groupes propulseurs, pour que les clients intéressés par une berline intermédiaire trouvent à coup sûr le modèle qui correspond à leurs besoins. En outre, le système hybride Toyota de nouvelle génération (THS II) qui équipe la Camry hybride 2018 a été conçu pour réaliser un équilibre parfait entre rendement énergétique et puissance supérieure, afin de sublimer performances et plaisir de conduire, tout en affichant le meilleur rendement énergétique de sa catégorie.

Toyota Safety Sense : la sécurité évoluée

Toyota a fait de la sécurité de ses véhicules un engagement prioritaire, et la Camry 2018 ne fait pas exception à cette règle. Toyota Safety SenseMC P (TSS-P) fait partie de l'équipement de sécurité de série de la Camry 2018. Le TSS-P est une suite de sécurité active de pointe qui combine le système précollision avec fonction de détection des piétons (PCS avec PD), le régulateur de vitesse dynamique à radar avec plage complète de vitesses (DRCC), le système d'alerte de sortie de voie avec assistance à la direction (LDA avec SA) et les phares de route automatiques (AHB). Certains modèles recevront également, de série, le moniteur d'angles morts (BSM) avec alerte de circulation transversale arrière (RCTA).

Voici les autres points saillants du kiosque Toyota :

Première canadienne de Toyota Entune, une suite de technologies automobiles connectées conçues pour offrir commodité et tranquillité d'esprit aux conducteurs, grâce à une synchronisation simple intégrée. Parmi ces technologies figurent Suite des applications, qui permet d'accéder facilement aux applications les plus populaires du moment, ainsi que la navigation et la cartographie améliorées. À cela s'ajoute Destination Assist, un service d'agent en temps réel à la disposition du conducteur, auquel il peut accéder simplement en appuyant sur une touche. Finalement, Safety Connect comprend les services suivants : notification automatique de collision, assistance en cas d'urgence, assistance routière améliorée et localisation de véhicule volé. Entune sera disponible au Canada cette année et la nouvelle Toyota Camry sera la première à en bénéficier.

cette année et la nouvelle Toyota Camry sera la première à en bénéficier. Le concept Toyota FCV Plus. Ce concept à pile à hydrogène incarne la vision de Toyota pour contribuer à décarboniser l'industrie automobile. Le concept Toyota FCV Plus sert aussi de génératrice portable capable d'alimenter en énergie propre une maison ou même, en conjonction avec d'autres unités, une communauté entière.

La Toyota Mirai. Cette berline à pile à hydrogène est un modèle de production déjà commercialisé en Californie, au Japon et dans certains pays d' Europe . La Toyota Mirai développe de la puissance propre à revendre tout en n'émettant que de la vapeur d'eau.

. La Toyota Mirai développe de la puissance propre à revendre tout en n'émettant que de la vapeur d'eau. Le simulateur de réalité virtuelle Toyota Safety Sense (TSS). Ce présentoir interactif permet aux Canadiens de découvrir la suite TSS et de mieux comprendre comment ces technologies de pointe déploient leurs capacités au-delà du véhicule proprement dit pour améliorer la sécurité routière pour tous.

De plus, le kiosque Toyota présentera sa gamme complète de véhicules, parmi lesquels la Toyota Prius Prime; la berline Toyota Corolla et la Toyota Corolla iM à hayon; le multisegment intermédiaire Toyota Highlander rajeuni; la fourgonnette Toyota Sienna actualisée; le coupé sport authentique Toyota 86; ou encore la famille de camions Toyota TRD Pro personnalisés en usine pour une expérience de conduite hors route extrême.

À propos de Toyota Canada Inc.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de 5 millions de véhicules au pays, par l'entremise d'un réseau de 286 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à fournir aux automobilistes canadiens des véhicules réputés pour leur sécurité, leur qualité et leur fiabilité, et à leur offrir un service de qualité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, et des centres de distribution des pièces à Toronto et Vancouver. Toyota exploite deux usines de production au Canada. Ces usines ont déjà produit plus de 7 millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très appréciés des consommateurs canadiens, comme le Toyota RAV4, la Toyota Corolla, et les Lexus RX 350 et RX 450h hybride.

Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris une liste complète des contacts pour les médias, des images numériques et de l'information sur les produits, veuillez visiter media.toyota.ca.

