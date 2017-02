Mission touristique et économique en Chine - Le QuébecOriginal en route pour charmer le prometteur marché chinois







MONTRÉAL, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Mandataire de la ministre du Tourisme pour la promotion du Québec sur les marchés extérieurs, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec (Alliance) s'envole ce jeudi par le premier vol direct reliant Montréal et Shanghai, afin de consolider la place du Québec dans les intentions de voyage des Chinois.

« En 2015, 120 millions de visiteurs chinois ont voyagé en dehors des frontières de leur pays, explique Martin Soucy, président-directeur général de l'Alliance. Nous participons avec enthousiasme à la mission de la ministre du Tourisme, Madame Julie Boulet, avec d'autres représentants de l'industrie touristique québécoise, surs que notre culture, notre nature, notre métropole, notre capitale et nos régions peuvent ravir cette clientèle au fort potentiel de croissance qui amène de l'argent frais dans l'économie québécoise. »

Plus de 75 000 sièges en vols directs de la Chine vers le QuébecOriginal

Quand Air China a commencé à opérer le vol reliant Beijing et Montréal en 2015, les entrées directes aux frontières du Québec ont augmenté de 220 % en l'espace d'un mois. À elles seules, les métropoles de Beijing et Shanghai accaparent près de 85 % du trafic aérien global en partance de la Chine.

Shanghai est un marché cible incontournable pour le Québec. Avec 34 millions d'habitants, la ville est de loin la métropole la plus populeuse de Chine. Ces habitants ont un revenu personnel disponible beaucoup plus élevé que la moyenne nationale, une considération importante lorsqu'on sait que les voyages internationaux demeurent accessibles principalement au segment mieux nanti de la population chinoise.

La capacité aérienne entre la Chine et le Canada augmente d'année en année depuis 2008. « Le vol quotidien d'Air Canada que nous inaugurons aujourd'hui, et que l'Alliance contribuera à promouvoir sur le marché chinois, signifie que le Québec obtiendra plus de 75 000 sièges en vol directs en provenance de la Chine. La principale porte d'entrée sur le QuébecOriginal vient de s'ouvrir encore plus grand, » se réjouit Monsieur Soucy. L'Alliance salue l'engagement d'Air Canada, et souligne les efforts concertés des nombreux intervenants qui ont rendus possible ce vol, nommément Aéroports de Montréal, Tourisme Montréal, la ville de Montréal ainsi que les gouvernements du Canada et du Québec.

Mieux connaitre pour mieux éblouir

La mission d'une dizaine de jours est également une occasion importante d'apprentissage pour l'industrie touristique québécoise. Diverses rencontres avec des acteurs importants de l'industrie locale permettront à l'Alliance d'affiner sa connaissance de la population chinoise et ainsi bonifier la façon dont l'industrie québécoise présente les expériences distinctives qui font du QuébecOriginal une destination à visiter.

Opérations séductions - Médias sociaux et station de métro

L'Alliance est partenaire de réussite dans la campagne de trois ans initiée en janvier avec Aéroports de Montréal, l'Office du Tourisme de Québec et le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation pour pérenniser la liaison quotidienne et promouvoir le Québec auprès des habitants de Shanghai et ses régions limitrophes.

Celle-ci se décline en une campagne en ligne sur Weibo, hybride entre Twitter et Facebook, assortie d'un concours Gagnez un séjour au Québec, est initiée dans le but d'inciter les gens à partager du contenu et leur expérience sur le Québec. Cette initiative est menée conjointement à un grand déploiement dans la station de métro la plus achalandée de Chine. L'entrée de la station People's Square ainsi que douze de ses colonnes seront tapissées d'images et d'un message principal : Fall in love with Québec. De nombreuses autres actions sont prévues jusqu'en 2019, notamment par l'entremise des plus importantes plateformes de voyage en Chine.

À propos de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

L'Alliance de l'industrie touristique du Québec participe à faire du Québec une destination touristique de calibre mondial. Partenaire de réussite de l'industrie touristique québécoise, l'organisation rassemble, concerte et représente les entreprises et les associations du tourisme. En soutenant et participant au développement de l'offre et à la mise en marché touristique du Québec à l'étranger, l'Alliance contribue au rayonnement national et international de la destination et à l'accroissement des retombées économiques au Québec et dans ses régions.

