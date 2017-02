Faire place aux rêves, ouvrir les portes - Partenariat pour la réussite scolaire : Protocole commun visant la réussite des élèves (PCRE)







OTTAWA, le 16 févr. 2017 /CNW/ - En 2010, La Société de l'aide à l'enfance d'Ottawa (SAEO), le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) et le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) ont élaboré un protocole conjoint intitulé « Faire place aux rêves, ouvrir les portes ». Ce protocole visait à s'assaillir plusieurs enjeux, en particulier les résultats et services scolaires des enfants et des jeunes pris en charge par la SAEO, ou recevant des services de celle-ci.

Parallèlement, afin d'appuyer davantage les sociétés de l'aide à l'enfance et les conseils scolaires de la province et de favoriser l'uniformité des services, le ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse et le ministère de l'Éducation ont créé conjointement un groupe de travail externe d'éducateurs, de représentants de SAE et de jeunes anciennement pris en charge afin d'aider à l'élaboration d'un modèle de protocole provincial intitulé « Protocole commun visant la réussite des élèves » (PCRE).

À la fin de 2016, le protocole de 2010 a été modifié et le PCRE est entré en vigueur. Ce protocole décrit l'engagement pris par les conseils scolaires et la SAEO, qui consiste à établir et à mettre en oeuvre un éventail de politiques et de procédures à l'appui de la réussite scolaire des élèves de la maternelle à la douzième année.

« Je suis fière des relations enrichissantes que nous avons développées avec les Conseils scolaires d'Ottawa, et je suis convaincu que, ensemble, nous réussirons à améliorer les résultats pour les enfants et les jeunes pris en charge, » dit Barbara MacKinnon, Directrice générale de la SAEO.

La réussite scolaire des enfants et des jeunes pris en charge est nettement inférieure à celle de la population scolaire générale. Selon l'Association ontarienne des sociétés de l'aide à l'enfance, en 2012?2013, environ 46 % des pupilles de la Couronne de l'Ontario avaient obtenu leur diplôme d'études secondaires, alors que le taux général d'obtention du diplôme d'études secondaires en Ontario était de 83 %.

« Voici une action concrète qui fait converger tous nos efforts! Ceci contribue à notre mission qui est de rendre nos environnements scolaires toujours plus accueillants et inclusifs afin de favoriser la réussite de chaque élève. En tant que professionnels du monde de l'éducation, notre rôle est plus que primordial auprès des jeunes. Nous avons le privilège de les accompagner dans leur parcours de vie afin qu'ils deviennent des citoyens engagés, solidaires et altruistes. J'ai déjà hâte de voir les résultats de cette collaboration qui seront plus que bénéfiques pour nos communautés scolaires. » Édith Dumont, directrice de l'éducation, CEPEO.

Le protocole local comprend cinq éléments clés qui visent à permettre aux élèves d'atteindre leur meilleur potentiel pédagogique. Ces éléments - le partage de l'information, les processus administratifs, la planification du rendement de l'élève, la résolution des différends et la surveillance et l'évaluation du protocole - sont essentiels à l'atteinte de cet objectif.

Le directeur de l'éducation du CECCE, Réjean Sirois, se réjouit de cet important travail de partenariat :

« Ce protocole facilitera l'échange d'information entre les conseils scolaires et la Société de l'aide à l'enfance d'Ottawa pour assurer le bien-être et la réussite de chaque élève qui bénéficie de leurs services. »

Aujourd'hui, le 16 février 2017, nous avons le plaisir d'annoncer le lancement officiel du nouveau PCRE à Ottawa. Ce lancement témoigne de notre engagement à consolider notre partenariat et à améliorer la réussite scolaire et le bien-être des enfants et des jeunes pris en charge.French release - Réjean Sirois, Directeur de l'éducation CECCE

