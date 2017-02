Les Grands Chefs Relais & Châteaux et la Fondation de l'ITHQ







MONTRÉAL, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Fondation de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) et le président de son conseil d'administration, M. Guy Larivée, président directeur général d'Hector Larivée, sont heureux d'annoncer, le 4 mai prochain, la tenue de l'événement Les Grands Chefs Relais & Châteaux, une soirée gastronomique au profit du programme de bourses de perfectionnement international destinées aux jeunes diplômés de l'ITHQ qui se sont distingués.

Présentée par la Société des alcools du Québec (SAQ), la neuvième édition de ce dîner-bénéfice sera placée sous la présidence d'honneur de M. Alain Brunet, président et chef de la direction de la SAQ. « Cet événement prestigieux, dont le sceau de qualité se traduit par une cuisine d'exception accompagnée de grands crus provenant des celliers Signature, célèbre les missions d'excellence de la Fondation et de la SAQ », précise M. Brunet.

Pour sa part, le président du comité organisateur, Jean-François Lacroix, de Patrimoine Hollis, remercie la communauté des gens d'affaires et les amateurs de haute gastronomie pour leur soutien, et souligne l'engagement des membres du comité envers la relève.

Grand Chef Régis Marcon, 3 étoiles Michelin

Régis Marcon est le chef-propriétaire du réputé restaurant-hôtel Régis et Jacques Marcon, un Relais & Châteaux situé à Saint-Bonnet-le-Froid, en Auvergne. Cet Auvergnat-Rhônalpin, comme il aime se décrire, est le chantre de son coin de pays et de la nature. Son voisinage avec les maîtres de la cuisine française, lors de compétions internationales, lui a permis de découvrir les goûts, les saveurs, l'architecture des assiettes et les inventions jamais vues, et d'enrichir son savoir-faire avant que les honneurs suivent : Bocuse d'Or en 1995, chef de l'année Gault et Millau en 2000, troisième étoile Michelin en 2005.

L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec : la vitrine de l'industrie

La directrice générale de l'ITHQ, l'honorable Liza Frulla, C.P., O.Q., se réjouit de l'entente de partenariat conclue avec Relais & Châteaux et souligne que l'Institut est la seule école hôtelière en Amérique du Nord à profiter de cette alliance avec l'illustre association internationale d'hôtels de charme. Elle précise également que cette collaboration permet à l'ITHQ d'atteindre ses objectifs pour son développement et celui de ses étudiants : « L'Institut doit continuer à s'imposer comme une vitrine de l'industrie de l'accueil, et nos étudiants et nos diplômés comme des ambassadeurs d'excellence. » www.ithq.qc.ca

La Fondation de l'ITHQ, dynamique et à l'écoute

« L'engagement bénévole du président et des membres du comité organisateur envers la cause de la Fondation et leur détermination à poursuivre le programme de bourses Les Grands Chefs Relais & Châteaux, sont de bon augure pour les jeunes diplômés de l'ITHQ », précise Paloma Fernandez, directrice générale de la Fondation de l'ITHQ.

Pour sa part, le président Guy Larivée affirme que « la généreuse participation du milieu des affaires à cet événement annuel indique que les secteurs de l'hôtellerie, de la gastronomie et du tourisme ont la faveur du public et occupent une place de choix dans le développement économique du Québec. » www.lesgrandschefs.com/la-fondation-de-l-ithq

On peut dès maintenant se procurer des billets pour cette soirée très courue, à l'adresse suivante : www.lesgrandschefs.com.

