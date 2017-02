Gilbert Rozon lance la plus grande course d'obstacle d'hiver pour le 375e de Montréal !







MONTRÉAL, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La 3ème édition de la Course Polar Hero aura lieu au parc Jean Drapeau à Montréal ce samedi 18 Février 2017. Organisé par Sportera Events, une compagnie canadienne oeuvrant dans l'évènementiel sportif, la Polar Hero est la plus grande course d'obstacle d'hiver au monde et fait partie des évènements officiellement choisi pour célébrer le 375e anniversaire de Montréal.

Après le succès de sa précédente édition, Polar Hero fait son retour à Montréal pour continuer sa tournée canadienne. Plus de 2 500 personnes sont attendues et la course promet d'être pleine de surprises avec de nouveaux cadeaux, de nouveaux obstacles et une ambiance de folie. La première vague de participants débute à 9h00 et sera lancé par Gilbert Rozon. Toutes les 20 minutes, une nouvelle vague partira et la dernière course est prévue pour 12h30. (9h00 vague élite et illimitée, 9h20 : vague Open, 11h40 Vague familiale)

La course Polar Hero est la combinaison parfaite entre adrénaline et divertissement. Ouvert à tous, que vous soyez un athlète, un débutant ou une famille, vous êtes plus que les bienvenus à nous rejoindre et devenir membre de la famille Polar Hero. Donc, si vous êtes fatigués de rester enfermé pendant l'hiver, c'est le moment de venir vous amuser avec vos amis sur une course de 5 km.

Pour en savoir plus, www.polarherorace.com !

À propos du promoteur

Sportera Events organise des courses d'obstacles (Polar Hero), des courses à bulles (Big Bubble Tour) ou des demi-marathon (KMS series). L'objectif des fondateurs est de montrer aux personnes les bienfaits du sport en extérieur, mais aussi qu'il est possible de faire du sport tout en s'amusant.

