Prével lance la 3e phase du 21e arrondissement







Maisons de ville et condos situés à la croisée du Vieux-Montréal et de Griffintown

MONTRÉAL, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Prével dévoilait récemment les 101 nouvelles unités du 21e arrondissement. Cette nouvelle phase complétant l'îlot ouest du projet offre entre autres des maisons de ville et des condos aux finitions raffinées. Au coeur du projet, on retrouve un square public animé par des terrasses et de nombreux commerces de proximité tels qu'un café et des comptoirs culinaires.

Vivre à la croisée du Vieux-Montréal et de Griffintown

Situé à l'intersection des rues Saint-Paul Ouest, St-Henri et William, le 21e arrondissement unit deux quartiers phares de Montréal. À l'est, le Vieux-Montréal avec ses boutiques, épiceries fines, cafés et restaurants gastronomiques. À l'ouest, Griffintown, un quartier vibrant en pleine transformation bordé au sud par le Canal de Lachine.

Le 21e arrondissement c'est...

Une vie de quartier à même le projet avec, au coeur du projet, un square public composé d'adresses culinaires ainsi que des terrasses où il fera bon s'attabler durant l'été.

De nombreux espaces communs tels que:

Un Grand Salon et un Jardin d'Hiver; deux endroits de prédilection pour se détendre à longueur d'année;

Un centre sportif de plus de 4 400 pi2 comprenant une piscine intérieure, un espace spa ainsi que de nombreux appareils

cardio-vasculaires et de musculation;

Des toits-terrasses offrant des vues imprenables sur la métropole avec des espaces BBQ et des piscines extérieures;

Un espace d'agriculture urbaine directement sur le toit, un concept inédit pour un projet résidentiel.

La phase 3 du projet le 21e arrondissement totalise 101 unités réparties sur 9 étages et offre des maisons de ville, des condos de 1 à 2 chambres et des studios aux finitions raffinées. Les superficies sont comprises entre 306 pi2 et 1150 pi2.

À propos de Prével

Prével possède plus de 38 ans d'expérience à titre de promoteur résidentiel, avec plus de 10 000 unités d'habitation vendues et livrées. Avec son approche humaine et créative, Prével élabore des projets immobiliers dont l'aménagement stimule les quartiers où ils s'implantent. Parmi ses principaux projets à Montréal, nous retrouvons le Lowney sur Ville, le S sur le Square, les Bassins du Havre, le Loft Impérial, Le Seville, le Quai de la Commune, etc. www.prevel.ca

http://www.lelowney.ca/fr/le-projet/

