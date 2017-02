Lexus présente trois concepts en avant-première au Canada : la berline porte-étendard à pile à hydrogène LF-FC, le VUS compact de luxe UX et la merveille d'ergonomie qu'est le siège cinétique Lexus







Ces concepts extraordinaires représentent une orientation résolument avant-gardiste en matière de conception, de technologie et de respect de l'environnement au Salon international de l'auto de Toronto, du 17 au 26 février 2017

TORONTO, le 16 févr. 2017 /CNW/ - Trois superbes concepts seront présentés pour la première fois au Canada à l'occasion du Salon international de l'auto de Toronto, du 17 au 26 février 2017 au Palais des congrès de Toronto, démontrant ainsi qu'un souci du détail constant, une ingénierie bien pensée et une conception exceptionnelle représentent l'avenir de l'automobile de luxe. Les Canadiens qui se rendront au salon ne voudront surtout pas manquer la berline à pile à hydrogène LF-FC, le VUS compact UX ou le concept de siège cinétique - une idée révolutionnaire pour lutter contre la fatigue au volant tout en assurant un niveau de confort inédit.

« Cette année, Lexus lance une nouvelle ère de luxe pour les invités, et leur donne de nouvelles raisons de redécouvrir le plaisir des grandes aventures routières », a déclaré Jennifer Barron, directrice gestionnaire de Lexus au Canada.

« Les Canadiens qui se rendront au Salon international de l'auto de Toronto en découvriront de nombreux exemples, qu'il s'agisse des tout nouveaux modèles de la gamme, de ses systèmes de sécurité de pointe ou de la nouvelle suite de services de connectivité de pointe offerte en exclusivité aux invités de Lexus. »

Voici les points saillants du kiosque Lexus :

Le concept Lexus LF-FC. Présentée pour la première fois au Canada, cette berline porte-étendard à pile à hydrogène qui évoque une voiture grand tourisme se distingue par son style dynamique et ses roues de 21 pouces qui lui permettent de négocier avec entrain les virages et les routes sinueuses. À la fois spacieux et futuriste, son intérieur offre une vitrine du savoir-faire artisanal du takumi, le maître-artisan. Les technologies imaginatives y sont omniprésentes, notamment sous la forme de l'interface homme-machine (HMI) évoluée qui réagit aux gestes de la main pour contrôler divers systèmes du véhicule, comme la climatisation et le système audio. Des systèmes de sécurité dernier cri permettent au concept LF-FC de reconnaître, prédire et évaluer les conditions de circulation pour rehausser l'aptitude et la maîtrise du conducteur.

le maître-artisan. Les technologies imaginatives y sont omniprésentes, notamment sous la forme de l'interface homme-machine (HMI) évoluée qui réagit aux gestes de la main pour contrôler divers systèmes du véhicule, comme la climatisation et le système audio. Des systèmes de sécurité dernier cri permettent au concept LF-FC de reconnaître, prédire et évaluer les conditions de circulation pour rehausser l'aptitude et la maîtrise du conducteur. Le véhicule concept Lexus UX. Également présenté pour la première fois au Canada, ce VUS compact de luxe concilie parfaitement style original, idées novatrices et identité de marque pour offrir aux invités un produit qui correspond à leurs attentes. Ses technologies visionnaires et créatives offrent au conducteur comme aux passagers une expérience totalement immersive. Il comporte notamment des rétroviseurs électroniques qui remplacent les rétroviseurs traditionnels par des écrans dans l'habitacle reliés à des caméras orientées vers l'arrière. Le style original du UX brouille les frontières entre « extérieur » et « intérieur », présentant des lignes, des formes et des détails qui relient harmonieusement l'habitacle au monde extérieur.

Le concept de siège cinétique Lexus. Conçu pour le véhicule concept UX, ce siège est exposé pour la première fois au Canada. Qui plus est, il a droit à son propre kiosque. Le siège cinétique imite le comportement de la colonne vertébrale humaine pour stabiliser les mouvements de la tête et assurer un soutien ergonomique exceptionnel. Il permet donc un confort de conduite amélioré et une réduction de la fatigue pour le conducteur. Le cadre est recouvert d'un maillage évoquant une toile d'araignée qui réduit le poids du véhicule tout en améliorant le confort. Au lieu de matériaux dérivés du pétrole, la toile est fabriquée en soie d'araignée synthétique, essentiellement constituée de fibres de protéine. Cette structure est ainsi plus écologique, tout en offrant de meilleures propriétés d'absorption des chocs.

De plus, le kiosque Lexus présentera sa gamme complète de voitures et de VUS de luxe, parmi lesquels son tout récent coupé porte-étendard 2+2 LC 500h; sa gamme de berlines sport de luxe Lexus IS récemment remises à jour; ses modèles hautes performances, comme la GS F et la RC F; des versions F SPORT de modèles prisés du public, comme le NX 200t et le RX 350; des hybrides de luxe à la pointe de l'industrie, comme le RX 450h et la ES 300h; ou encore le GX 460 et son luxe passe-partout.

À propos de Lexus Canada

Lexus Canada est le distributeur canadien exclusif de voitures et de véhicules utilitaires sport de luxe Lexus par l'intermédiaire d'un réseau de vente et de service regroupant 39 concessionnaires d'un bout à l'autre du Canada. Les invités ont accès à une large gamme de véhicules de luxe qui comprend aujourd'hui 12 modèles au Canada, dont la plus grande gamme de véhicules hybrides de luxe au pays, avec 6 modèles. Inspirée par un superbe design et la passion de l'innovation, Lexus s'engage à offrir des produits, des services et une expérience de haute qualité qui satisfont les besoins de ses invités en quête de luxe. Les Lexus RX 350 et RX 450h sont construits à l'usine Sud primée de Toyota Motor Manufacturing Canada (TMMC), à Cambridge. Pour plus d'information sur Lexus et ses produits, visitez le www.lexus.ca.

Pour plus de détails, y compris une liste complète des contacts médiatiques, des images numériques et de l'information sur les produits, veuillez visiter le site media.lexus.ca.

Pour vous désabonner ou pour modifier votre profil, écrivez à media@lexus.ca.

Toyota Canada Inc. | 1, Toyota Place | Toronto (Ontario) | M1H 1H9 | Canada

SOURCE Lexus

Communiqué envoyé le 16 février 2017 à 12:45 et diffusé par :