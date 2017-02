Trimont Financial fera l'acquisition de Western Financial Group et Western Life Assurance du Mouvement Desjardins







Trimont Financial, filiale de la Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa , fera l'acquisition de Western Financial Group et de Western Life Assurance du Mouvement Desjardins.

Western Financial Group poursuivra ses activités sous le même nom et continuera de proposer des produits d'assurance d'une vaste gamme d'assureurs.

La transaction témoigne de l'engagement de Wawanesa envers les courtiers canadiens et profitera à l'ensemble du secteur des mutuelles et des coopératives du pays.

Le Mouvement Desjardins continuera de se concentrer sur le développement de ses autres réseaux de distribution et partenariats au Canada .

WINNIPEG et LÉVIS, QC, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Trimont Financial Ltd., une filiale de la Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa qui se consacre au soutien et au renforcement du courtage d'assurance au Canada, fera l'acquisition de Western Financial Group et de Western Life Assurance (Western), de Desjardins Société financière, une filiale du Mouvement Desjardins, pour un montant total d'environ 775 millions de dollars.

La transaction englobe les principales unités d'affaires de Western : son réseau de courtiers, Western Financial Group Insurance Solutions, Coast Capital Insurance Services et Western Life Assurance. L'acquisition est soumise aux modalités de clôture habituelles, y compris l'obtention des approbations réglementaires requises, et devrait être finalisée au cours du troisième trimestre de 2017.

« Wawanesa soutient depuis longtemps la réussite des courtiers d'assurance et cet investissement n'est qu'une autre manifestation tangible de notre engagement à cet égard, affirme le président et chef de la direction de Wawanesa, Jeff Goy. L'annonce d'aujourd'hui permet à Western Financial Group de demeurer un courtier familial local de confiance dans les collectivités de l'Ouest canadien. »

M. Goy mentionne que le réseau de courtiers de Western continuera d'offrir une vaste gamme de produits d'un éventail d'assureurs tout aussi diversifié et conservera le nom de Western Financial Group. Wawanesa ne prévoit pas fermer ou déménager de bureaux des courtiers de Western. Toutes les compagnies de Western poursuivront leurs activités respectives.

« Western est une organisation solide qui mise sur une excellente équipe. Nous tenons d'ailleurs à la remercier pour son travail et son dévouement remarquables. Nous sommes aussi heureux de voir Western demeurer dans le secteur des mutuelles et des coopératives, car en plus de valeurs communes, nous partageons avec Wawanesa un souci constant de bien servir notre clientèle, déclare Denis Berthiaume, chef de l'exploitation du Mouvement Desjardins. Desjardins demeure fidèle à ses autres réseaux de distribution et partenaires à travers le pays et veut croître avec eux. »

Comptant plus de 1 700 employés, Western offre des services d'assurance aux particuliers et aux entreprises par l'entremise de 157 bureaux et sociétés affiliées en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et au Québec.

Wawanesa a retenu les services de Valeurs mobilières TD et de Deloitte LLP à titre de conseillers financiers ainsi que de MLT Aikins comme conseiller juridique principal et de Cassels Brock & Blackwell LLP comme conseiller en règlementation. Quant à Desjardins, il a retenu les services de Desjardins Marché des capitaux à titre de conseiller financier et ceux de Stikeman Elliott LLP comme conseiller juridique.



À propos de la Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa et de Trimont Financial Ltd.

Fondée en 1896 et basée à Winnipeg, Wawanesa Assurance est l'un des principaux assureurs de dommages au Canada, avec des revenus annuels de 3 milliards de dollars et un actif de plus de 9 milliards de dollars. Elle est la société mère de Wawanesa General Insurance Company, un assureur de dommages actif en Californie et en Oregon, et de la Compagnie d'assurance vie Wawanesa, qui propose des produits et services d'assurance vie dans l'ensemble du Canada. Avec plus de 3 000 employés, Wawanesa est fière d'offrir des services à plus de 2 millions de titulaires de police par l'intermédiaire de 9 bureaux régionaux et de 41 bureaux de services répartis au Canada et aux États-Unis. Wawanesa appuie activement des organismes qui renforcent les collectivités où elle exerce ses activités en effectuant des dons nettement supérieurs aux indices reconnus internationalement en matière d'excellence en philanthropie d'entreprise.

Fondée en 1982, Trimont Financial Ltd. est une filiale en propriété exclusive de la Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa et offre un soutien direct à des courtiers locaux en matière, entre autres, de planification successorale, de croissance et d'investissements de capitaux.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 260 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon le palmarès établi par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et services est offerte par son vaste réseau de distribution, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Considéré comme l'une des institutions bancaires les plus solides en Amérique du Nord par le magazine The Banker, Desjardins se classe au sommet de l'industrie pour ce qui est de son ratio de capital et de sa cote de crédit.

SOURCE La Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa

Communiqué envoyé le 16 février 2017 à 13:00 et diffusé par :