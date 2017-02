Voyager en santé : Jean Coutu au service des voyageurs







VARENNES, QUÉBEC--(Marketwired - 16 fév. 2017) - Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. (la « Société » ou le « Groupe Jean Coutu ») et les pharmaciens propriétaires affiliés à son réseau annoncent le lancement de plusieurs services pour contribuer à un voyage sécuritaire et en santé.

« Beaucoup de gens partent en voyage à ce temps-ci de l'année! C'est pourquoi il est important de leur offrir des services accessibles pour bien planifier leurs vacances et à les rendre accessibles », explique M. Richard Mayrand, premier vice-président Pharmacie et Affaires gouvernementales du Groupe Jean Coutu.

Centre de vaccination

Plus de 190 pharmacies affiliées à Jean Coutu, situées dans toutes les régions du Québec, offrent la possibilité de rencontrer un infirmier ou une infirmière qui peut évaluer les besoins et ainsi administrer les vaccins nécessaires, sur place, avant le départ. La liste des centres de vaccination voyage près du domicile est disponible ici.

Consultation : Les possibilités de la loi 41

Selon l'acte Prescrire un médicament lorsqu'aucun diagnostic n'est requis le pharmacien peut désormais :

Prescrire pour traiter la diarrhée du voyageur

Prescrire pour prévenir la malaria et le mal aigu des montagnes

Depuis toujours, le pharmacien peut également conseiller les voyageurs sur les diverses mesures et précautions à prendre selon la destination. Il est également disponible pour accompagner les patients dans le choix des bons médicaments à apporter, leur conservation et leur utilisation.

Liste de vérification des préparatifs

Une liste de vérification a été élaborée pour aider le voyageur à ne rien oublier au moment d'effectuer les préparatifs de voyage. Ce document est disponible en succursale ou parmi plusieurs autres conseils dans la nouvelle section voyagerensante.jeancoutu.com.

À propos du Groupe Jean Coutu

Le Groupe Jean Coutu est une entreprise renommée dans le domaine du commerce de détail en pharmacie au Canada. La Société exploite un réseau de 418 établissements franchisés, tous situés dans les provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario sous les bannières PJC Jean Coutu, PJC Clinique, PJC Santé et PJC Santé Beauté, qui emploie près de 20 000 personnes. De plus, le Groupe Jean Coutu possède Pro Doc ltée (« Pro Doc »), une filiale située au Québec, qui fabrique des médicaments génériques.

