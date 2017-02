Le gouvernement du Québec annonce un accord de principe de 1,5 M$ pour des travaux de réfection majeurs au Théâtre Palace Arvida







SAGUENAY, QC, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Un accord de principe de 1 516 000 $ a été annoncé aujourd'hui par le gouvernement du Québec pour la réalisation d'un projet de rénovation majeur au Théâtre Palace Arvida à Saguenay.

Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin, le député de Dubuc et adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Serge Simard, et le maire de Saguenay, M. Jean Tremblay, étaient présents à la salle Orphée de l'Atelier de musique de Jonquière pour en faire l'annonce, cet avant-midi.

Cet accord de principe permettra au promoteur de poursuivre son projet de restauration de l'édifice qui abrite le Théâtre Palace Arvida. Ce dernier prévoit réparer la toiture, les fondations et les murs de l'immeuble devenu vétuste. Il compte également refaire le système de ventilation, de climatisation et de chauffage ainsi que l'éclairage et l'alimentation électrique. Enfin, il envisage l'amélioration des loges, du foyer et de la cuisine ainsi que la construction d'un nouvel escalier.

L'aide financière s'inscrit dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications. La Ville de Saguenay verse également un montant de 1,5 M$ pour la réalisation du projet évalué à près de 4,55 M$.

« Notre gouvernement investit de manière significative pour préserver l'état des infrastructures qui hébergent les institutions culturelles régionales. Ces dernières sont des piliers qui contribuent au dynamisme culturel et économique du Québec et leur apport contribue à la qualité de vie de la population. »

Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

« L'accord de principe annoncé aujourd'hui est une étape importante pour redonner au Théâtre Palace Arvida la place qu'il occupait comme acteur culturel de premier plan dans la région. L'objectif est de garder en activité ce lieu clé de diffusion culturelle, une démarche qui sera très bénéfique pour l'économie régionale et pour le maintien de l'offre en culture de la ville de Saguenay. »

Serge Simard, député de Dubuc et adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je me réjouis de cette annonce attendue depuis fort longtemps par les commerçants du secteur et par l'ensemble de la population. Le Théâtre Palace Arvida est l'un de nos joyaux patrimoniaux, et sa conservation a toujours été une des priorités de la Ville de Saguenay. Nous sommes fiers de contribuer à ce projet à hauteur de 1,5 M$, ce qui correspond au tiers de son financement. »

Jean Tremblay, maire de Saguenay

