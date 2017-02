Huawei annonce un partenariat international avec la galerie de renommée mondiale Saatchi







Ce partenariat vise à redéfinir la photographie de portrait à travers l'objectif du Huawei P10 dont le lancement est prévu pour le 26 février

Huawei a annoncé aujourd'hui un partenariat international avec la galerie de renommée mondiale Saatchi. Avec son nouveau smartphone P10, présenté le 26 février, Huawei va redéfinir la photographie de portrait par le design et la technologie et, avec la Saatchi Gallery et son partenaire actuel Leica Camera, continuer d'explorer ce moyen de communication à travers l'objectif du nouveau Huawei P10.

Reconnue pour son approche avant-gardiste de l'art contemporain, la Saatchi Gallery a été un tremplin pour nombre des artistes les plus influents de notre époque, pour ne citer que Tracey Emin, Damien Hirst et Jeff Koons. Centré sur l'évolution de l'art du portrait, ce partenariat s'intéressera au mariage de la culture et de la technologie afin de redéfinir la photographie de portrait contemporaine.

La Saatchi Gallery et Leica Camera ont demandé à sept grands photographes d'explorer dans leur style très particulier cette nouvelle trame au moyen du Huawei P10 en proposant une interprétation du monde qui les entoure au moyen de l'appareil photo révolutionnaire à double objectif du smartphone. Ces travaux prestigieux seront présentés pour la première fois lors d'une exposition spéciale organisée au Mobile World Congress de Barcelone du 26 février au 2 mars 2017, mettant pour la première fois une nouvelle forme d'art au coeur du MWC.

Troisième fabricant mondial de smartphones, Huawei Consumer Business a fait son entrée en 2014 dans le prestigieux palmarès Best Global Brands des meilleures marques mondiales selon Interbrand pour se hisser à la 72e place de ce classement en 2016. Ce partenariat avec la Saatchi Gallery et son partenaire actuel Leica Camera vise à tirer parti du succès de récents produits, comme les Huawei P9 et P9 Plus, vendus à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde.

Richard Yu, directeur général de Huawei Consumer Business Group, a déclaré : « Chez Huawei, nous nous employons en permanence à repousser les frontières de ce que la technologie et l'ingénierie permettent de réaliser. Nous sommes ravis de fêter et d'explorer cet univers à la croisée de la technologie et de la culture avec la Saatchi Gallery et Leica, ainsi que de partager des interprétations de la photographie de portrait contemporaine au travers des objectifs du Huawei P10. »

Et Nigel Hurst, directeur de galerie et DG de la Saatchi Gallery, d'ajouter : « La technologie joue un rôle de plus en plus important dans le travail des artistes, photographes professionnels et amateurs. Nous sommes enchantés d'explorer avec Huawei de nouvelles voies par le biais de la photographie. Nous avons hâte de montrer de quelle façon ces photographes de renommée internationale ont interprété ces nouvelles formes de création esthétique en présentant leurs approches diverses et variées de l'art du portrait contemporain. »

« En associant les compétences pointues de Huawei en matière de design au style photographique unique de Leica Camera et à l'approche avant-gardiste de la Saatchi Gallery en matière d'art contemporain, nous avons la possibilité d'explorer de nouvelles voies dans le domaine de la création et de l'esthétisme », a commenté Karin Rehn-Kaufmann, directrice artistique et représentante principale de Leica Galleries International. « Le Huawei P10 offre aux personnes qui ont l'âme d'artistes un outil pour exprimer leur créativité et redéfinit la photographie de portrait des smartphones, contribuant ainsi à influencer et motiver une nouvelle génération de passionnés de la photographie. »

À propos de Huawei Consumer Business Group

Troisième fabricant mondial de téléphones portables en 2014, Huawei propose ses produits et services, utilisés par un tiers de la population mondiale, dans plus de 170 pays. La société dispose de seize centres de recherche et développement aux États-Unis, en Allemagne, en Suède, en Russie, en Inde et en Chine. Huawei Consumer Business Group est l'une des trois unités commerciales de Huawei et propose des smartphones, dispositifs haut débit portables et des services cloud. Fort de 20 années d'expertise dans le domaine des télécommunications, le réseau mondial de Huawei s'emploie à mettre les dernières avancées technologiques à la disposition des consommateurs du monde entier.

À propos de Leica Camera

Leica Camera AG est un fabricant d'appareils photos et de produits optiques pour le sport haut de gamme distribués dans le monde entier. Le statut légendaire de Leica repose sur la longue tradition d'excellence dans la fabrication d'objectifs de l'entreprise. Associés à des technologies innovantes, les objectifs Leica garantissent de meilleures images dans toutes les situations de visualisation et de perception. Leica Camera AG a son siège à Wetzlar dans la région de la Hesse en Allemagne et un second site de production à Vila Nova de Famalicão au Portugal. La société dispose d'antennes dans le monde entier : Angleterre, Australie, Chine, Corée du Sud, États-Unis, France, Italie, Japon, Suisse et Singapour. L'innovation est le principal moteur de l'évolution positive récente de l'entreprise.

À propos de la Saatchi Gallery

La Saatchi Gallery est une plateforme novatrice créée en 1985 pour rendre l'art contemporain plus accessible et le faire connaître au public le plus large possible.

Ces cinq dernières années, la Saatchi Gallery a accueilli 15 des 20 expositions les plus visitées de Londres, selon une étude annuelle de la fréquentation des musées internationaux réalisée par The Art Newspaper. Elle figure en outre parmi les cinq musées les plus aimés au monde sur Facebook, Twitter, Instagram et Google+. L'accès à l'ensemble des expositions de la Saatchi Gallery est gratuit.

