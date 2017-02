Invitation aux médias - Dévoilement du nouveau nom et de la nouvelle identité visuelle de la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique de Montréal (FCRDPM)







MONTRÉAL, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les membres du conseil d'administration et le directeur général de la Fondation du CRDPM, monsieur Daniel H. Lanteigne, sont heureux d'inviter les représentants des médias au dévoilement officiel du nouveau nom et de la nouvelle identité visuelle de la Fondation.

La Fondation du CRDPM était issue de la fusion des fondations du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, de l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal et de la Fondation Surdité et Communication de l'Institut Raymond-Dewar.

Un nouveau nom plus court, plus évocateur et plus facile à retenir ainsi qu'un look et une couleur vibrante plus actuels à découvrir.

Plusieurs de nos médecins et professionnels ainsi que le personnel cadre du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal y seront.

Date : Le mercredi 22 février 2017



Heure : 17 h à 19 h



Lieu : Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal

6300, avenue de Darlington

Montréal (Québec) H3S 2J4



Formule 5 à 7 | des bouchées cocktail seront servies.

SOURCE Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique de Montréal

Communiqué envoyé le 16 février 2017 à 12:02 et diffusé par :