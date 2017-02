La santé numérique contribue à réduire les files d'attente







Grâce aux visites virtuelles et aux portails-patients, les médecins ont plus de temps à consacrer à leurs patients durant leurs consultations en personne

TORONTO, le 16 févr. 2017 /CNW/ - Les solutions de santé numériques améliorent l'accessibilité des soins et réduisent les temps d'attente pour les Canadiens, car elles leur évitent des consultations en personne, souligne Michael Green, président et chef de la direction d'Inforoute Santé du Canada (Inforoute).

L'Institut canadien d'information sur la santé ICIS (ICIS) a publié aujourd'hui le rapport Résultats du Canada : Enquête internationale 2016 du Fonds du Commonwealth sur les politiques de santé auprès des adultes de 11 pays, qui indique que les temps d'attente à l'urgence ou pour la consultation d'un médecin ou d'un spécialiste sont plus longs au Canada que dans les pays comparables.

« Ces résultats nous rappellent que le Canada a intérêt à s'inspirer d'autres pays et à explorer comment les solutions de santé numériques peuvent être utilisées pour réduire les délais d'attente et faciliter l'accès », précise Michael Green, président et chef de la direction d'Inforoute Santé du Canada.

D'ailleurs, de récentes études montrent que la grande majorité des Canadiens souhaitent avoir accès à des outils de santé numériques. Grâce aux investissements du gouvernement fédéral accordés à Inforoute, ainsi qu'à la collaboration entre les intervenants des provinces et des territoires, les cliniciens et les autres partenaires, l'offre de technologies de santé numériques a doublé au cours des deux dernières années.

Les portails-patients, les télésoins à domicile et les visites virtuelles ne sont que quelques exemples de solutions qui évitent aux Canadiens de faire les files d'attente pour consulter certains généralistes ou être vus à l'urgence, ce qui, en retour, laisse la place à ceux qui doivent ou préfèrent consulter en personne.

La stratégie de santé grand public d'Inforoute vise à procurer à un plus grand nombre de Canadiens un accès sûr à leurs renseignements médicaux, à des solutions de télésoins à domicile qui diminuent les hospitalisations et le recours à l'urgence, de même qu'à d'autres services de santé numériques.

« Forte du soutien du gouvernement du Canada, Inforoute collabore avec ses partenaires pour relier les Canadiens à leurs renseignements médicaux, à leur équipe de soins et à des outils de santé numériques afin d'accentuer l'effet des mesures déjà prises pour rendre les soins plus accessibles et réduire les temps d'attente », d'ajouter Michael Green.

Voici quelques exemples de solutions de santé numériques qui améliorent l'accès et diminuent les délais d'attente :

Portails-patients

En Nouvelle-Écosse, 91 % des résidents qui utilisent le portail-patients provincial MyHealthNS pour demander des conseils médicaux à leur professionnel de la santé sont d'avis que, sans cet outil, ils auraient probablement dû consulter leur médecin en personne. Source : Évaluation du projet pilote du DSP de la N.-É. (en anglais seulement).

Les résidents de la Colombie-Britannique qui ont reçu leurs résultats d'analyses de laboratoire en ligne étaient beaucoup moins portés à exiger une consultation en personne pour être informés ou discuter de leurs résultats (59 % contre 83 %). Source: Étude sur l'accès direct aux résultats de laboratoire (C.-B.) (en anglais seulement).

Visites virtuelles

57 % des résidents de la Colombie-Britannique qui ont eu une visite virtuelle avec un professionnel de soins primaires disent avoir évité une consultation en personne avec leur médecin habituel/à leur lieu habituel de soins. Source : Sondage auprès des patients sur les visites virtuelles en C.-B.

Télésoins à domicile

86 % des participants à un programme de télésoins à domicile ont indiqué qu'ils avaient moins besoin de se rendre à l'urgence grâce aux soins à distance qu'ils reçoivent dans le confort de leur foyer. Source : (Réseau Télémédecine Ontario ).

