Nouvelle liaison aérienne directe Montréal - Shanghai : une excellente nouvelle pour l'industrie touristique montréalaise et québécoise







MONTRÉAL, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Tourisme Montréal est très heureux de souligner le vol inaugural d'Air Canada entre Montréal et Shanghai. Cette nouvelle ligne aérienne directe est hautement stratégique pour la métropole. Tourisme Montréal s'attend à une hausse de 30 % sur le marché de la Chine en 2017, ce qui représente plus de 110 000 touristes chinois. À titre de comparaison, la métropole en avait accueilli 84 000 en 2016.

« La Chine deviendra le deuxième marché en importance pour Montréal d'ici les cinq prochaines années. Nous nous réjouissons de la concrétisation de cette nouvelle liaison aérienne. Tourisme Montréal compte accroître sa part de marché grâce au potentiel touristique de la Chine et ainsi s'assurer de faire de cette nouvelle liaison un succès touristique pour Montréal. », a souligné Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

« La nouvelle liaison aérienne directe est à la fois le fruit des efforts déployés dans le cadre de notre coopération bilatérale, notamment depuis ma mission en Chine à l'automne 2015, ainsi qu'un tremplin pour nos relations futures. Les retombées économiques et touristiques de cette nouvelle liaison aérienne sont concrètes et démontrent que Montréal est redevenue une plaque tournante de l'aviation canadienne et nord-américaine. », a déclaré Denis Coderre, maire de Montréal.

Cette liaison aérienne directe est le résultat d'un effort collectif qui s'est déployé sur de nombreuses années de négociations entre plusieurs leaders montréalais, québécois et canadiens. Aéroports de Montréal, la Ville de Montréal, le ministère du Tourisme du Québec, Air Canada et Air China ont tous collaboré avec Tourisme Montréal, à la réalisation de ce projet, ce qui confirme l'importance et la nécessité d'une liaison directe.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est l'organisme responsable d'assumer le leadership de l'effort concerté de promotion et d'accueil pour le positionnement de la destination de Montréal sur les marchés des voyages d'agrément et d'affaires et d'orienter le développement du produit touristique montréalais sur la base de l'évolution constante des marchés. Pour plus de renseignements, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal

Communiqué envoyé le 16 février 2017 à 12:00 et diffusé par :