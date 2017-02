Air Canada inaugure ses premiers vols sans escale Montréal-Shanghai







Premier service d'Air Canada assuré par 787 Dreamliner de Boeing au départ de Montréal

MONTRÉAL, le 16 févr. 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, Air Canada lance des vols entre Montréal et Shanghai (Chine) assurés toute l'année, son premier service direct pour l'Asie au départ de Montréal, qui permet des correspondances pratiques à escale unique pour des villes partout au Québec, dans le Canada atlantique et aux États-Unis. Il s'agit en outre de la première liaison du transporteur au départ Montréal exploitée avec son 787-8 Dreamliner de Boeing ultramoderne. Les passagers de tous les vols d'Air Canada peuvent accumuler et échanger des milles Aéroplan. De plus, ceux qui y sont admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès au salon Feuille d'érable et de l'embarquement prioritaire.

« Misant sur notre succès dans le marché chinois en pleine expansion, nous sommes ravis d'inaugurer notre tout premier vol direct entre Montréal et l'Asie, avec le lancement du service Montréal-Shanghai, a déclaré Benjamin Smith, président - Transporteurs de passagers d'Air Canada. C'est aussi l'inauguration de notre premier service au départ de Montréal assuré par 787 Dreamliner présentant notre produit international inégalé dans l'industrie, ce qui met encore plus en évidence notre engagement à étendre notre portée mondiale et à renforcer l'aéroport Montréal-Trudeau comme plaque tournante stratégique qui permet des correspondances pratiques et faciles pour des villes partout au Québec, dans le Canada atlantique et aux États-Unis. Avec une durée de vol d'une moyenne de 13 heures 30 minutes, c'est le plus long vol jamais exploité par un transporteur au départ de Montréal-Trudeau. »

« La Chine est le deuxième partenaire commercial en importance du Canada, et nous sommes le premier et le seul transporteur canadien à exploiter un service quotidien sans escale transpacifique entre Montréal et l'Asie. Avec nos partenaires commerciaux Star Alliance Air China et Shenzhen Airlines ainsi que notre partenaire commercial Juneyao Airlines, qui dessert plus de 30 destinations en Chine, nous offrons au nombre croissant de voyageurs entre Montréal et la Chine encore plus d'options de voyage pratiques. Air Canada a augmenté sa capacité internationale au départ de Montréal de 168 pour cent depuis 2009, avec un service direct sur 13 villes en Europe, deux en Afrique du Nord, une au Moyen-Orient et, depuis aujourd'hui, en Chine », a conclut M. Smith.

« Il ne fait aucun doute que cette nouvelle liaison quotidienne entre Shanghai et Montréal augmentera la présence des touristes chinois au Québec, laquelle a déjà presque triplé de 2010 à 2015. Ce pont entre les deux continents stimulera la croissance de nos échanges commerciaux et touristiques avec la Chine, favorisant ainsi l'essor économique du Québec », a déclaré la ministre du Tourisme, Mme Julie Boulet, qui prend place à bord de l'avion du vol inaugural dans le cadre d'une mission économique en Chine.

« Ce vol inaugural représente un investissement très important de la part d'Air Canada et de nos partenaires ainsi qu'une opportunité exceptionnelle d'approfondir les relations privilégiées entre les deux métropoles et nos deux pays. Les retombées économiques et touristiques de ces liaisons aériennes directes sont concrètes et démontrent que Montréal est redevenu une plaque tournante de l'aviation canadienne et nord-américaine. Je suis motivé de continuer à travailler avec Air Canada et nos partenaires pour développer davantage les opportunités de nouvelles liaisons aériennes à Montréal », a déclaré le maire de Montréal, M. Denis Coderre juste avant de prendre le vol.

« Nous sommes très heureux de voir Air Canada ajouter son tout premier lien vers l'Asie à partir Montréal-Trudeau, ce qui représente une excellente nouvelle pour nos passagers et la communauté d'affaires montréalaise », a déclaré M. Philipe Rainville, président-directeur général d'Aéroports de Montréal. « De plus, grâce à l'efficacité de notre aéroport comme plaque tournante, cette nouvelle liaison permettra aux passagers en provenance de Shanghai de réaliser des correspondances rapides vers les États-Unis et les autres destinations canadiennes. »

« Tourisme Montréal tient à féliciter Air Canada de cette nouvelle liaison aérienne hautement stratégique pour le développement touristique et économique de Montréal. Il s'agit de l'une des plus belles annonces des dix dernières années. Nous comptons oeuvrer en étroite collaboration avec nos partenaires pour en faire un succès touristique », souligne Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

« L'Alliance et ses partenaires travaillent activement à la promotion du Québec, de ses expériences et de ses splendeurs comme destination de calibre international sur des marchés porteurs comme la Chine, explique Martin Soucy, président-directeur général de l'Alliance. Partenaire de réussite dans l'essor économique du Québec, l'Alliance salue l'arrivée de ce vol qui est un élément déterminant pour favoriser l'accessibilité du Québec. L'arrivée de voyageurs chinois de plus en plus nombreux représente un stimulant formidable du développement de notre industrie. »

À Montréal, l'horaire des vols est établi de façon à optimiser les correspondances au départ et à destination du vaste réseau du transporteur dans l'Est canadien et aux États-Unis, notamment Ottawa, Québec, Halifax, New York et Boston.

À Shanghai, nos partenaires commerciaux Star Alliance, Air China et Shenzhen Airlines ainsi que notre partenaire commercial Juneyao Airlines offrent une excellente connectivité avec des destinations intérieures chinoises comme Chengdu, Chongqing et Shenzhen.

Du 16 février au 12 mars 2017 Vol Origine Destination Départ Arrivée AC17 Montréal (YUL) Shanghai (PVG) 13:30 16:40 (+1 jour) AC18 Shanghai (PVG) Montréal (YUL) 18:15 18:35

Du 12 au 25 mars 2017 Vol Origine Destination Départ Arrivée AC17 Montréal (YUL) Shanghai (PVG) 14:30 16:40 (+1 jour) AC18 Shanghai (PVG) Montréal (YUL) 18:15 19:35

À compter du 25 mars 2017 Vol Origine Destination Départ Arrivée AC17 Montréal (YUL) Shanghai (PVG) 13:30 15:25 (+1 jour) AC18 Shanghai (PVG) Montréal (YUL) 16:50 18:15

Les appareils 787-8 Dreamliner de Boeing d'Air Canada proposent trois cabines qui offrent des fauteuils ergonomiques confortables dotés d'un écran tactile intuitif de divertissements individuels à définition améliorée. La cabine de la Classe affaires internationale d'Air Canada comprend 20 loges distinction avec des fauteuils-lits complètement inclinables, dont la configuration permet un accès garanti au couloir. Dans la cabine Économique Privilège, qui comporte 21 places, les passagers disposent d'un espace personnel plus généreux ainsi que de fauteuils plus larges avec plus d'espace pour les jambes et pour incliner le dossier. Ils profitent aussi d'un service de repas haut de gamme, d'un service de consommations gratuit, ainsi que de l'enregistrement et de la livraison des bagages prioritaires à l'aéroport. La cabine économique compte 210 sièges slimline, offrant un confortable espace personnel et un système de divertissements individuel à la fine pointe de la technologie, avec une programmation sur demande.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, pour plus de 200 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli plus de 45 millions de passagers en 2016. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 64 aéroports au Canada, 57 aux États-Unis et 92 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 330 aéroports dans 192 pays. Air Canada est le seul transporteur nord-américain d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à obtenir le classement quatre étoiles de la firme de recherche indépendante Skytrax du Royaume-Uni. Pour en savoir plus sur Air Canada, consultez le site www.aircanada.com, suivez @AirCanada dans Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

