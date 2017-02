Le Mazda CX-5 fait son entrée au Canada à Toronto







- Le modèle se déclinera avec le nouveau moteur diesel à turbocompresseur de 2,2 L -

TORONTO, le 16 févr. 2017 /CNW/ - Mazda Canada a lancé aujourd'hui le nouveau Mazda CX-5 2017 multisegment sur le marché canadien, au cours d'une conférence de presse tenue au Salon international de l'auto du Canada. Ce véhicule multisegment compact de deuxième génération se caractérise par la technologie SKYACTIV de Mazda et un design KODO évolutif - sur le thème de « l'âme du mouvement », et il sera le tout premier véhicule de tourisme de Mazda doté d'un moteur diesel à être lancé au Canada au quatrième trimestre de 2017. Le prix de départ du nouveau CX-5 sera de 24 900 $ et il comprendra une longue liste de nouvelles caractéristiques de série, notamment le contrôle vectoriel de force G, des phares et feux de jour à DEL, des roues de 17 pouces en alliage, une caméra de recul, un pare-brise à isolation acoustique, ainsi qu'un écran tactile de 7 pouces doté du système Mazda Connect, de l'interface HMI, du Bluetooth, et plus encore.

Le contrôle vectoriel de force G constitue la toute première technologie dans la série SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS; il renforce la sensation unifiée qui définit depuis toujours la performance dynamique des véhicules Mazda. Il a d'ailleurs remporté le prix de la Meilleure nouvelle technologie - Innovation de l'AJAC en 2017.

Le modèle comprendra trois types de moteur et deux types de transmission, offrant tous une accélération puissante et un excellent rendement énergétique dans des conditions réelles. Le modèle d'entrée de gamme du CX-5 sera doté d'un moteur SKYACTIV-G de 2,0 litres à quatre cylindres, qui développe 155 chevaux et 150 lb-pi de couple. Il sera jumelé à la boîte de vitesses manuelle à six rapports SKYACTIV-MT. Au moment du lancement, les autres véhicules de la gamme seront équipés d'un moteur SKYACTIV-G de 2,5 litres à quatre cylindres, qui offre une puissance légèrement plus élevée, atteignant 187 chevaux et 185 lb-pi de couple. Ce moteur est jumelé exclusivement à la boîte de vitesses automatique à six rapports SKYACTIV-Drive, qui comprend un mode de changement de vitesse manuel et un sélecteur de mode de conduite. Plus tard en 2017, un troisième moteur se greffera à la gamme des CX-5, rehaussant pour la première fois la salle d'exposition de Mazda de la puissance du diesel avec un véhicule de tourisme. Grâce au moteur SKYACTIV-D diesel à turbocompresseur de 2,2 L, la gamme des CX-5 sera dotée d'une nouvelle dynamique de conduite, comprenant l'accélération fluide et sans effort qui est attendue d'un moteur diesel, jumelée à une économie de carburant comparable à celle des véhicules hybrides.

« Le CX-5 a prouvé sa capacité à surclasser les autres véhicules dans un segment qui croît déjà à un rythme sans précédent, a déclaré David Klan, directeur principal, Ventes, Marketing et Exploitation régionale, Mazda Canada. À présent, nous avons pris tous les éléments que les consommateurs appréciaient déjà au sujet du CX-5 et les avons rehaussés, notamment avec un design élégant, une construction raffinée, une technologie de sécurité active et le plaisir de conduire. »

Le prix de la version intermédiaire est de 29 100 $ et il a été révisé à la baisse, même si toutes les versions comportent plus d'équipements que le modèle sortant. Les caractéristiques dignes de mention comprennent un hayon à commande électrique, un dégivreur d'essuie-glace avant et un volant chauffant.

La version haut de gamme est aussi offerte à un prix de départ moins élevé en 2017, s'établissant à 34 700 $, et elle est dotée de nouvelles caractéristiques comme des phares antibrouillard à DEL et des sièges arrière chauffants.

Le nouveau CX-5 2017 sera offert chez les concessionnaires Mazda d'ici à la fin du mois de mars.

